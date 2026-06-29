Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν υπόγεια σήραγγα της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κοινή δήλωση που εξέδωσαν την Κυριακή ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η σήραγγα είχε μήκος άνω των 200 μέτρων και βάθος μεγαλύτερο των 25 μέτρων. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στο εσωτερικό της εντοπίστηκαν εκατοντάδες όπλα και σιλό εκτόξευσης στραμμένα κατά του Ισραήλ και των πολιτών του.

Σύμφωνα με χωριστό ανακοινωθέν του στρατού, οι θέσεις εκτόξευσης πυραύλων ήταν τέσσερις.

«Το Ισραήλ ενημέρωσε εκ των προτέρων τις ΗΠΑ και τον αμερικανό αντιπρόσωπο στον Λίβανο για την καταστροφή της υποδομής αυτής», σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση του πρωθυπουργού Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Κατς.

Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Israel Katz:

As part of Operation Closing Verse, the IDF has just destroyed the underground terrorist infrastructure of the Hezbollah terrorist organization in the area of the village of Majdal Zoun in southern Lebanon.



The… — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 28, 2026

Η ισραηλινή επιχείρηση ανακοινώθηκε δυο ημέρες μετά την υπογραφή στην Ουάσιγκτον συμφωνίας-πλαισίου ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου, που διαπραγματεύτηκαν υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, με σκοπό στη θεωρία να ανοίξει ο δρόμος για την αποκατάσταση της ειρήνης ανάμεσα στις δυο χώρες, που παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση για δεκαετίες.

🎯DISMANTLED: An underground Hezbollah terror complex in the area of Majdal Zoun, within the Security Zone in southern Lebanon.



The underground complex was constructed using technology and expertise provided by the Iranian terror regime. The tunnel route was 200+ meters long and… June 28, 2026

Το κείμενο ορίζει πως για να υπάρξει αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από λιβανικά κατεχόμενα εδάφη πρέπει να προηγηθεί από πλευράς Λιβάνου ο αφοπλισμός της Χεζμπολά, σιιτικού κινήματος υποστηριζόμενου από το Ιράν, που θα ακολουθηθεί από τη δημιουργία «πιλοτικών ζωνών» στις οποίες θα δοθεί ο έλεγχος στον λιβανικό στρατό.

Η Χεζμπολάχ κατέστησε σαφές ότι απορρίπτει τη συμφωνία.

protothema.gr