Αν υλοποιηθεί έγκαιρα ο στόχος της κυβέρνησης σε σχέση με την ομάδα νομικών που θα αναλάβει την ποινική ανάκριση μετά το πόρισμα της έρευνας για το βιβλίο «Κράτος Μαφία», τότε μέχρι τα μέσα της εβδομάδας θα υπάρχουν ανακοινώσεις. Η επιδίωξη ήταν όπως το θέμα κλείσει μέχρι την Τετάρτη.

Δεν ήταν, ωστόσο, μέχρι χθες αποκρυσταλλωμένο σε ποιο δρόμο ήταν η προσπάθεια της κυβέρνησης προκείμενου να επιτύχει το ζητούμενο και να υλοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα. Όλοι όσοι σχετίζονται με τις διεργασίες για επιλογή των εκλεκτών, κρατούν ερμητικά κλειστό το στόμα τους.

Η μυστικότητα

Αυτό που καταγράφεται από την προσπάθεια του «Φ» να δώσει απαντήσεις στο μεγάλο αυτό ερώτημα για τους ειδικούς που θα αναλάβουν την ποινική διαδικασία είναι ότι κυβερνητικοί και κύκλοι που αναμείχθηκαν στις προσπάθειες εντοπισμού των κατάλληλων προσώπων, θεωρούν το ενδεχόμενο διαρροής πληροφοριών ως ιδιαίτερα επιζήμιο.

Υποδεικνύουν ότι ενδεχόμενη δημοσιοποίηση σχετικών λεπτομερειών θα επιμολύνει την όλη προσπάθεια. «Αν αρχίσουν να κυκλοφορούν τα ονόματα, τότε αντιλαμβάνεστε ότι γνωστοί κύκλοι θα αρχίσουν να μιλούν για διαβλητή διαδικασία επιλογής των νομικών» υπέδειξε καλά ενημερωμένη πηγή που μας μίλησε.

Έλληνας νομικός

Πάντως, οι δικές μας πληροφορίες επιμένουν κι αναφέρουν ότι μια από τις λύσεις που εξετάστηκαν και συγκεντρώνει καλές πιθανότητες να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανακριτική διαδικασία, αφορά περίπτωση νομικού εκτός Κύπρου και συγκεκριμένα Ελλαδίτη.

Οι ίδιες πληροφορίες μας αναφέρουν πως πρόκειται για άτομο κύρους με διεθνή παρουσία και αναγνώριση. Συνεχίζει να «παίζει» δυνατά σε ό,τι αφορά τις επαφές της κυβέρνησης για σύνθεση της κατάλληλης ομάδας που θα αναλάβει την ποινική ανάκριση για το «Κράτος Μαφία».

Θυμίζουμε, επίσης, πως ένα σενάριο που δεν έχει αποκλειστεί, ενώ προκρίνεται από αριθμό νομικών, αναφέρει πως αν ο εκλεκτός είναι πρόσωπο εκτός Κύπρου, τότε είναι πολύ πιθανό δίπλα του να τοποθετηθεί Κύπριος νομικός, που θα υποβοηθήσει το έργο του πρώτου. Όπως, άλλωστε, πολλές φορές αναφέρουν νομομαθείς, το ποινικό δίκαιο της Κύπρου βασίζεται στο αγγλοσαξονικό σύστημα, ενώ στην Ευρώπη κυριαρχεί το ηπειρωτικό δίκαιο.

Όταν το σενάριο αυτό (ξένος και Κύπριος ποινικός ανακριτής) τέθηκε προς σχολιασμό την περασμένη εβδομάδα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, ο τελευταίος δεν το απέκλεισε.

Η καθυστέρηση

Κυβερνητικοί κύκλοι φέρονται να αποδίδουν την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στο κλείσιμο του θέματος, στις ιδιάζουσες συνθήκες της όλης υπόθεσης. Αναφέρονται στο γεγονός ότι υπήρξε μεγάλος αριθμός ελεγχόμενων, μεταξύ τους και δικαστής, κάτι το οποίο στέκεται εμπόδιο. Μας αναφέρθηκε, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν περιπτώσεις έγκριτων νομικών που κάλλιστα θα μπορούσαν να σηκώσουν το βάρος μιας ανακριτικής έρευνας. Ωστόσο, είχαν ανάμειξη με την έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και κατά συνέπεια προκύπτουν ηθικοί φραγμοί που δεν καθιστούν εφικτό το διορισμό τους.

Θυμίζουμε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς στο πόρισμα της έρευνάς της με αφορμή το «Κράτος Μαφία» εντοπίζει ενδεχόμενα αδικήματα σε βάρος 15 προσώπων, ανάμεσά τους και επτά πρώην αξιωματούχοι, όπως ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Η Λυκούργου

Πάντως, ο τρόπος χειρισμού του πορίσματος της έρευνας συνεχίζει να απασχολεί τη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης. Χθες η δικηγόρος-νομική σύμβουλος, πρώην ανώτερη επαρχιακή δικαστής, Αλεξάνδρα Κ. Λυκούργου, σε συνέντευξή της στην δημοσιογράφο Κατερίνα Ηλιάδη («Πολίτης») έκανε τη δική της πρόταση σε ό,τι αφορά τα βήματα μετά τη διαδικασία της ποινικής έρευνας. Εισηγήθηκε «όπως η Πολιτεία αναθέσει το έργο της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της έρευνας, την οποία θα διεξάγουν οι ποινικοί ανακριτές, και της σύνταξης των κατηγορητηρίων, εφ’ όσον από την έρευνα προκύψουν ενδείξεις ενοχής, σε ένα Ad Hoc συλλογικό όργανο». Η κ. Λυκούργου στη συνέντευξή της επεκτάθηκε, αναλύοντας πώς μπορεί να υλοποιηθεί και υπό ποιες ακριβείς προϋποθέσεις η εισήγησή της.

Θέμα μαρτυρίας Κώστα Κληρίδη

Προχθές τέθηκε ζήτημα για μαρτυρία που σχετίζεται με τον τέως Γενικό Εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη και παρουσιάζεται στην έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. Ο κ. Κληρίδης σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, ενόσω γινόταν έρευνα για την υπόθεση της Focus Maritime, φερόταν να δέχθηκε τηλεφώνημα από τον τότε Πρόεδρο, Νίκο Αναστασιάδη. Ο τελευταίος, σύμφωνα με τη μαρτυρία, εξέφρασε «έντονη δυσαρέσκεια για την πορεία της έρευνας, ζητώντας τον τερματισμό ανακρίσεων, με την αιτιολογία ότι δεν είχαν εντοπιστεί ποινικά αδικήματα». Ωστόσο, σε δημοσίευμα της Cyprus Times το περασμένο Σάββατο παρουσιάζεται ο Κώστας Κληρίδης σε παλιότερη συνέντευξή του να δηλώνει ξεκάθαρα πως δεν είχε καμία παρέμβαση για την περίπτωση της Focus. Πάντως, δεν είναι γνωστό τι ακριβώς κατέθεσε ο τέως Γενικός Εισαγγελέας στο πλαίσιο της έρευνας για το «Κράτος Μαφία» και αν αιτιολόγησε την παλαιότερη τοποθέτησή του.