Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδης για τον θάνατο της Σεβγκιούλ Ουλουντάγ.

Όπως αναφέρει, «με αισθήματα σεβασμού αποχαιρετούμε τη συμπατριώτισσά μας δημοσιογράφο, ακτιβίστρια και συγγραφέα Σεβγκιούλ Ουλουντάγ, η οποία ανέδειξε με ευαισθησία και αφοσίωση το ανθρωπιστικό δράμα των αγνοουμένων της κυπριακής τραγωδίας και εργάστηκε με συνέπεια υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, σε μια πατρίδα ελεύθερη, χωρίς στρατό κατοχής. Στους οικείους και συνεργάτες της εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».