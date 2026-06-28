Σε ηλικία 68 ετών απεβίωσε η δημοσιογράφος και ακτιβίστρια Σεβγκιούλ Ουλουντάγ.

Σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή εφημερίδα Yeni Duzen, στην οποία αρθρογραφούσε σε τακτική βάση, γεννήθηκε το 1958 στη Λευκωσία και ασκούσε τη δημοσιογραφία από το 1980.

Η Σεβγκιούλ Ουλουντάγ έγινε γνωστή για το έργο της γύρω από τη διερεύνηση της τύχης των αγνοουμένων στην Κύπρο, υπογράφοντας επί σειρά ετών σημαντικές έρευνες για να ακουστεί η φωνή τόσο των Τουρκοκύπριων όσο και των Ελληνοκύπριων συγγενών αγνοουμένων.

Για πολλά χρόνια αρθρογραφούσε στην εφημερίδα Yeniduzen, ενώ παράλληλα δημοσίευε κείμενά της και στην εφημερίδα Πολίτης.

Οι έρευνές της για τον εντοπισμό αγνοουμένων συνέβαλαν ουσιαστικά στην αποκάλυψη πολλών ομαδικών τάφων και στην αναζήτηση των συγγενών τους από οικογένειες.

Το 2008 έγινε η πρώτη Κύπρια δημοσιογράφος που έλαβε το Διεθνές Βραβείο Θάρρους στη Δημοσιογραφία. Το 2014 τιμήθηκε με το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη, ενώ το 2019 προτάθηκε για το Νόμπελ Ειρήνης για τη συμβολή της στο ζήτημα των αγνοουμένων και στις προσπάθειες για ειρήνη.

Πέραν της ερευνητικής δημοσιογραφίας, η Σεβγκιούλ Ουλουντάγ ήταν γνωστή και για το συγγραφικό της έργο. Μεταξύ άλλων, έγραψε τα βιβλία «Τα στρείδια που έχασαν το μαργαριτάρι τους» και «Τα ορφανά του εθνικισμού».