Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Τόνι Μπλερ, φέρεται να εξετάζεται για κεντρικό ρόλο στη μεταπολεμική διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται πηγές με γνώση του σχεδίου της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία μιας «Διεθνούς Μεταβατικής Αρχής της Γάζας», με τον Μπλερ να έχει προταθεί για την προεδρία του εποπτικού συμβουλίου. Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει το ρεπορτάζ.

Ο Μπλερ είχε συμμετάσχει στα τέλη Αυγούστου σε συνάντηση υπό την προεδρία του Τραμπ, με αντικείμενο τον πόλεμο στη Γάζα και τα μεταπολεμικά σενάρια για τον παλαιστινιακό θύλακα.

Οι Financial Times υπενθυμίζουν πως τον Ιούλιο το Ινστιτούτο Τόνι Μπλερ συμμετείχε σε πρόγραμμα για τη διαμόρφωση σχεδίου μεταπολεμικής διακυβέρνησης στη Γάζα. Το κέντρο μελετών είχε διαβεβαιώσει τότε ότι οι υπό εξέταση προτάσεις δεν περιλαμβάνουν τον υποχρεωτικό εκτοπισμό Παλαιστινίων.

protothema.gr