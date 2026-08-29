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Ντόρα Χριστοδούλου

Με καταρρακτώδεις βροχές και χαλαζόπτωση στην περιοχή Πόλης Χρυσοχούς και με πολύ δυνατούς ανέμους σε όλη την χαμηλή περιοχή Πάφου, ξεκίνησε η επιδείνωση των καιρικών φαινομένων στην επαρχία Πάφου.

Τα πιο έντονα φαινόμενα καταγράφονται από τις 10 το πρωί στο διαμέρισμα Χρυσοχούς και στην περιοχή Παναγιάς, όπου έπεσε χαλάζι, ενώ πέφτουν και έντονες βροχές. Στην περιοχή Χρυσοχούς καταγράφησαν και περιστατικά πτώσης δέντρων από τους σφοδρούς ανέμους, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να είναι σε πλήρη επιφυλακή στην περιοχή. Μέχρι στιγμής πάντως, ανέφερε στον «Φ» αρμόδια πηγή, η κατάσταση είναι ωστόσο ελεγχόμενη, ενώ δεν χρειάστηκε πέραν της περίπτωσης της πτώσης των δέντρων, να παρέμβει η Πυροσβεστική για το θέμα των βροχοπτώσεων.

Στην περιοχή της πόλης της Πάφου και της χαμηλής περιοχής οι βροχές είναι ακόμη πολύ ασθενείς και τοπικές, ενώ το κύριο χαρακτηριστικό της επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων είναι οι σφοδροί άνεμοι, ο κατάμαυρος ουρανός και οι βροντές που ακούγονται πολύ έντονα.