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Πλήθος πιστών συρρέουν το σαββατοκύριακο αυτό στο ξωκλήσι της Αγίας Βρυαίνης στα Μανδριά της Πάφου, με την ευκαιρία της εορτής της αγίας. Πρόκειται για τη μοναδική σε όλο τον χριστιανικό κόσμο εκκλησία αφιερωμένη στη συγκεκριμένη αγία, γεγονός που έχει δώσει τεράστια φήμη στο εκκλησάκι και έχει καταστεί τα τελευταία χρόνια τόπος καθημερινής έλευσης δεκάδων πιστών που προσκυνούν την εικόνα της και αφήνουν τα τάματα τους. Ανήμερα της γιορτής της αγίας, κάθε 30 Αυγούστου, εκατοντάδες πιστοί φθάνουν στη μικρή κοινότητα από όλη την Κύπρο, αφού η χάρη της αγίας έχει γίνει ολοένα και πιο γνωστή τα τελευταία χρόνια.

Η Αγία Βρυαίνη ή Βρυώνη είναι ένα από τα πέντε ξωκλήσια που υπήρχαν στα Μανδριά, μαζί με αυτά των Αγίων Ηλιόδωρου, Εύρεσης, Ευλόγιου και Αυγώνας. Μετά το 1963, όταν στα Μανδριά παρέμειναν οι Τουρκοκύπριοι κάτοικοι τους, όλα καταστράφηκαν και σήμερα δεν υπάρχει πλέον άλλο από το εκκλησάκι της Αγίας Βρυαίνης που το έχει ξανακτίσει μια οικογένεια προσφύγων.

Χθες το απόγευμα στην παρουσία πλήθους κόσμου, τελέστηκε ο Εσπερινός, ενώ σήμερα τελέστηκε η πανηγυρική Θεία Λειτουργία με εκατοντάδες πιστούς να κατακλύζουν το εκκλησάκι και τον περιβάλλοντα χώρο.

Σύμφωνα με την παράδοση, το παλιό ξωκλήσι κτίστηκε κάποτε στην περιοχή, προς τιμήν της Αγίας Βρυαίνης, ως εκπλήρωση ενός τάματος που έκανε ενας καπετάνιος με το πλήρωμα του καραβιού του, όταν αντιμετώπισαν φουρτούνα, στη θαλάσσια περιοχη Τίμης, Μανδριών, κατευθυνόμενοι προς άγνωστο προορισμό.

Προσευχήθηκαν στην εικόνα της Αγίας Βρυαίνης που έτυχε να βρίσκεται στο καράβι τους και καθώς βρίσκοντο αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να βυθιστεί το πλοιάριο τους και να πνιγούν οι ίδιοι, έταξαν στην Αγία, πως αν σωθούν, θα βγούν στην ξηρά στο σημείο εκείνο και θα της κτίσουν ένα εκκλησάκι, πράγμα που έπραξαν μόλις σώθηκαν.

Με το πέρασμα πολλών ετών, το εκκλησάκι καταστράφηκε και σ΄αυτό συνέβαλε και η κατοίκηση των Μανδριών κάποια στιγμή από Τουρκοκύπριους.

Το 1975 μια γυναίκα πρόσφυγας που διέμεινε στην περιοχή μετά την προσφυγιά, οραματίστηκε την Αγία που της ζητούσε να της ξανακτίσει το σπίτι της, όπως έλεγε χαρακτηριστικά, εννοώντας το εκκλησάκι της, του οποίου ούτε τα ερείπια δεν διακρίνοντο.

Η γυναίκα με πολλά οικονομικά προβλήματα μετά την προσφυγιά και ως μητέρα πέντε παιδιών, αμελούσε την εκπλήρωση του θελήματος της Αγίας, η οποία ξαναήρθε στον ύπνο της και υπέδειξε στην γυναίκα τον τοπο οπου θα της έκτιζε το εκκλησάκι.

Η γυναίκα, έλεγε και ξανάλεγε το όνειρο της και πάντα ξεχνούσε το ονομα της Αγίας. Τελικά κάποιος ηλικιωμένος της περιοχής της είπε ότι σύμφωνα με τις φήμες υπήρχε κάποιο εκκλησάκι κάποτε αφιερωμένο στην Αγία Βρυαίνη.

Μίλησε η γυναίκα με τον ιερέα της περιοχής που κι αυτός δεν γνώριζε κάτι, πήγαν μαζί εκεί στο μέρος που οραματίστηκε η γυναίκα, οπου τελικά βρήκαν κάποια κατάλοιπα του παλιού ξωκλησιού και με πολύ κόπο και την συμβολή πολλών ανθρώπων κατάφεραν και έκτισαν το εκκλησάκι της θαυματουργής Αγίας Βρυαίνης.

Τα θαύματα της είναι πολλά και καταγεγραμμένα από ανθρώπους που ευεργετήθηκαν και οι οποίοι καταμαρτυρούν οι ίδιοι την ευλογία που εδέχθησαν από την Αγία Βρυαίνη.

Η Αγία γιορτάζεται στις 30 Αυγούστου και αυτή ήταν και η ημερομηνία που η πρόσφυγας γυναίκα είχε το πρώτο της όραμα οπου η Αγία ζήτησε την ανέγερση του ξωκλησιού της.

Από τότε κάθε χρόνο γιορτάζεται η Αγία στα Μανδριά της Πάφου, με την προσέλευση πλήθους κόσμου.