Ζήτησα από την εγγεγραμμένη συμβουλευτική ψυχολόγο και πρόεδρο της Ψυχολογικής Ένωσης Κύπρου, Λουΐζα Θεοφάνους,να σχολιάσει για τη στήλη την καταδίκη σε άμεση ποινή φυλάκισης έξι χρόνων που επέβαλε προχθές Τρίτη (23/6) το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού στον 45χρονο ψυχολόγο για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης 17χρονης θεραπευόμενης του. Η δίκη πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και περιλάμβανε καταθέσεις μαρτύρων και της ίδιας της παραπονούμενης.

«Είναι θετικό ότι για πρώτη φορά στην Κύπρο επιβάλλεται τέτοια καταδίκη, η οποία λειτουργεί όχι μόνο προστατευτικά για το συγκεκριμένο θύμα και αποτρεπτικά ελπίζουμε για τον συγκεκριμένο δράστη, αλλά και προληπτικά για παρόμοια αδικήματα», αναφέρει στο μήνυμα της η Λουΐζα Θεοφάνους και προσθέτει: «Το κράτος οφείλει να παρέχει δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη στα θύματα και θα έπρεπε να παρέχει δωρεάν ψυχοθεραπεία στους θύτες, ώστε μετά την αποφυλάκιση να μην επαναλάβουν το έγκλημα. Επίσης, θα πρέπει να αντιμετωπίζει με την ίδια σοβαρότητα και αυστηρότητα όλα τα περιστατικά, όχι επιλεκτικά. Δεν νοείται να κυκλοφορούν ελεύθεροι παιδεραστές μετά από καταγγελίες, επειδή δεν ασκούνται οι ανάλογες ποινικές διώξεις».

Η κ. Θεοφάνους τονίζει ότι «η νομοθεσία εγγραφής ψυχολόγων και η εφαρμογή της είναι σε πολλαπλά επίπεδα άδικη και προβληματική και θα πρέπει να αλλάξει, όπως έχουμε προτείνει επανειλημμένα ως Ψυχολογική Ένωση Κύπρου. Το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων έχει δώσει άδειες σε άτομα χωρίς τα αναγκαία προσόντα σε κάποιες ειδικότητες, ενώ η νομοθεσία προνοεί για δύο μητρώα, “πτυχιούχων” και “εγγεγραμμένων” ψυχολόγων, πράγμα που δεν ισχύει σε καμία άλλη χώρα του αναπτυγμένου κόσμου. Ενώ θεωρητικά οι πτυχιούχοι δεν δικαιούνται να εφαρμόζουν θεραπείες, στην πράξη υπάρχουν πολλά “παραθυράκια” και το ευρύτερο κοινό δεν γνωρίζει, ούτε οφείλει να γνωρίζει τις διαφορές μεταξύ των δύο μητρώων.

Δυστυχώς, το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων, ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου και ο Παγκύπριος Σύλλογος Ψυχολόγων συνεχίζουν να προτρέπουν το κοινό να ψάχνει αν ο ψυχολόγος στον οποίο αποτείνεται, είναι γραμμένος στο μητρώο, πράγμα ανεπαρκές και παραπλανητικό. Ως μέτρο προστασίας του κοινού, θα πρέπει οπωσδήποτε να καταργηθεί το πρώτο μητρώο και οι απλοί κάτοχοι πτυχίου Ψυχολογίας να μην δικαιούνται να χρησιμοποιούν τον τίτλο «ψυχολόγος», όπως έγινε στο συγκεκριμένο περιστατικό. Θα πρέπει να υπάρχει ενιαίος δεοντολογικός κώδικας και έλεγχος, ώστε να μην επιτρέπεται η συμπερίληψη παρανομούντων στα μητρώα».

Καταλήγοντας, η Λουΐζα Θεοφάνους εκφράζει την ελπίδα ότι «η συγκεκριμένη καταδίκη θα αποτελέσει το έναυσμα να ακολουθήσουν κι άλλες, διότι πολλοί άνθρωποι, δυστυχώς, φοβούνται ακόμα να καταγγείλουν επαγγελματίες κάποιου κύρους, όπως γιατρούς, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς και άλλους. Η κατάχρηση εξουσίας και η εκμετάλλευση ασθενών ή μαθητών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνεται ανεκτή σε ένα ευνομούμενο κράτος».