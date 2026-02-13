Οι γαλλικές Αρχές συνέλαβαν εννέα άτομα στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο κύκλωμα απάτης με εισιτήρια στο Μουσείο του Λούβρου, με τη ζημία να εκτιμάται στα 10 εκατ. ευρώ. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο εργαζόμενοι του μουσείου, καθώς και πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν ενεργά στο δίκτυο.

«Με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, εκτιμούμε ότι πρόκειται για οργανωμένο δίκτυο που διενεργούσε απάτη σε μεγάλη κλίμακα» δήλωσε εκπρόσωπος του μουσείου στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Το Λούβρο, το πλέον επισκέψιμο μουσείο παγκοσμίως, ενημέρωσε τις Αρχές για την υπόθεση, γεγονός που οδήγησε στις συλλήψεις. Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Παρισιού, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται δύο υπάλληλοι του μουσείου, αρκετοί ξεναγοί, καθώς και άτομο που φέρεται να είχε τον συντονιστικό ρόλο στο σχήμα.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια περίοδο έντασης για το Λούβρο, το οποίο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες ληστείας που σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου, όταν ομάδα δραστών εισέβαλε μέρα μεσημέρι από παράθυρο και αφαίρεσε γαλλικά κοσμήματα του στέμματος αξίας περίπου 88 εκατ. ευρώ μέσα σε λίγα λεπτά, διαφεύγοντας με σκούτερ. Τέσσερις άνδρες έχουν συλληφθεί και τελούν υπό επίσημη έρευνα, ωστόσο τα κοσμήματα δεν έχουν εντοπιστεί.

Πλημμύρισε αίθουσα

Παράλληλα, το βράδυ της Πέμπτης σημειώθηκε διαρροή νερού στην γκαλερί Ντενόν, όπου εκτίθενται έργα του Γάλλου ζωγράφου του 19ου αιώνα Charles Meynier και του Ιταλού καλλιτέχνη του 16ου αιώνα Bernardino Luini. Μέχρι το πρωί της Παρασκευής δεν είχε υπάρξει αποτίμηση πιθανών ζημιών.

Η διοίκηση του μουσείου ανέφερε ότι καταγράφεται αύξηση περιστατικών απάτης που σχετίζονται με τα εισιτήρια και ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή «δομημένο» σχέδιο καταπολέμησης σε συνεργασία με το προσωπικό και την αστυνομία.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, το κύκλωμα φέρεται να δραστηριοποιούνταν μέσω ξεναγών που απευθύνονταν κυρίως σε ομάδες Κινέζων επισκεπτών. Οι ξεναγοί φέρονται να επαναχρησιμοποιούσαν τα ίδια εισιτήρια για διαφορετικά άτομα. Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο το δίκτυο να είχε διακινήσει έως και 20 γκρουπ ημερησίως την τελευταία δεκαετία.

Η Εισαγγελία του Παρισιού ανέφερε ότι παρακολουθήσεις και τηλεφωνικές υποκλοπές επιβεβαίωσαν την κατ’ επανάληψη επαναχρησιμοποίηση εισιτηρίων, καθώς και πρακτικές διαχωρισμού των ομάδων ώστε να αποφεύγεται η καταβολή της προβλεπόμενης «αμοιβής ξενάγησης». Η έρευνα στρέφεται και προς ενδεχόμενους συνεργούς εντός του μουσείου, με ξεναγούς να φέρονται να πλήρωναν μετρητά προκειμένου να παρακάμπτονται οι έλεγχοι εισιτηρίων.

Τον περασμένο Ιούνιο κινήθηκε επίσημη δικαστική διαδικασία για αδικήματα που περιλαμβάνουν οργανωμένη απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διαφθορά, συνέργεια σε παράνομη είσοδο στη χώρα στο πλαίσιο οργανωμένης ομάδας και χρήση πλαστών διοικητικών εγγράφων.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι ύποπτοι φέρονται να επένδυσαν μέρος των παράνομων εσόδων σε ακίνητα στη Γαλλία και το Ντουμπάι. Οι Αρχές έχουν κατασχέσει περισσότερα από 957.000 ευρώ σε μετρητά, εκ των οποίων 67.000 σε ξένο νόμισμα, καθώς και 486.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς.

