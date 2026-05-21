Ένοχες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, κρίθηκαν η Air France και η Airbus, από το Εφετείο του Παρισιού για την αεροπορική τραγωδία του 2009. To αεροσκάφος εκτελούσε την πτήση από το Ρίο ντε Ζανέιρο προς το Παρίσι, αλλά συνετρίβη στον Ατλαντικό Ωκεανό, προκαλώντας τον θάνατο και των 228 επιβαινόντων.

Το δικαστήριο ανέτρεψε την πρωτόδικη απόφαση του Απριλίου 2023, με την οποία τόσο η αεροπορική εταιρεία όσο και η κατασκευάστρια εταιρεία αεροσκαφών είχαν απαλλαγεί από τις κατηγορίες.

Η υπόθεση αφορά τη μοιραία πτήση AF447 της Air France, η οποία χάθηκε κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας πάνω από τον Ατλαντικό. Κανείς από τους επιβαίνοντες δεν επέζησε της συντριβής.

Οι δύο εταιρείες καλούνται να καταβάλουν το ανώτατο προβλεπόμενο πρόστιμο, ύψους 225.000 ευρώ η καθεμία, ωστόσο συγγενείς των θυμάτων χαρακτήρισαν το ποσό συμβολικό και δυσανάλογα μικρό σε σχέση με το μέγεθος της τραγωδίας.

