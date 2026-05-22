Κάθε μέρα, χρόνια τώρα, το ψάξιμο για πρόσωπα που έχουν ξεχωρίσει, το διάβασμα για να καταλάβω πώς πέτυχαν στη ζωή τους κι ακόμα η βασανιστική μου απορία για το πώς εκτρέπεται κάποιος σε πράξεις και συμφορές που δύσκολα περιγράφονται.

Στη δουλειά μου, η κακή είδηση είναι περιζήτητο προϊόν. Το έγκλημα προβάλλεται πρώτο στα δελτία ειδήσεων. Τα δύο κορίτσια που έπεσαν πριν λίγες μέρες από την ταράτσα μιας πολυκατοικίας, ποια βάρη κουβαλούσαν άραγε;

Τι να πέρασε αστραπιαία, Θεέ μου, από το μυαλό τους τη στιγμή που δεν πατούσαν πια;

Κουβαλώ μέσα μου άπειρες στιγμές που η δουλειά μου με έφερνε εκεί που σκάει η είδηση. Το ρεπορτάζ μου δεν σταματούσε ποτέ εκεί. Το κουβαλώ μέσα μου.

Δεν θα πω ότι με βαραίνει. Προσθέτει, όμως, πολύτιμες στιγμές. Που, αθροιζόμενες και τακτοποιημένες στον δικό μου σκληρό δίσκο –αυτόν, που κανένας χάκερ στον κόσμο δεν μπορεί να αρπάξει ή να καταστρέψει– βλέπω να συντίθεται κάπως η ιστορία της ζωής μου.

Ποιος ο λόγος, για να γράψω βιβλίο!

Σας προσκαλώ κάθε μέρα, όμως, να με ακολουθήσετε στο δικό μου άδυτο.

Τι κάνω εκεί; Απαντήσεις γυρεύω. Ακόμα και στα ποιο απλά ή και ανόητα ερωτήματα.

Πριν λίγο, μπήκα στο RefDesk, είναι χρόνια που το ακολουθώ και έμαθα αυτό στο Fact of the Day, δηλαδή το Γεγονός της Ημέρας – μη πάει το μυαλό σας σε τίποτα «επικαιρότητες», «συμβαίνει τώρα» και λοιπά. Είναι πιο απλά τα πράγματα, και τα γεγονότα:

«Η Ινδία είναι η γενέτειρα του σκακιού. Η αρχική λέξη για το “σκάκι” είναι η σανσκριτική “chaturanga”, που σημαίνει “τέσσερα μέλη ενός στρατού” — τα οποία πιθανότατα ήταν ελέφαντες, άλογα, άρματα και πεζικάριοι». Ρουά Ματ!

Έχω κι ένα βιβλίο ογκώδες, που αυτό κι αν είναι μία από τις Βίβλους μου. Λίγο πριν γείρω για ύπνο, διαβάζω μία από τις χίλιες συμβουλές που δίνει ο δρ. Maoshing Ni, γιατρός 38ης γενιάς της κινεζικής ιατρικής, αλλά και από τους πιο σημαντικούς Ταοϊστές με συμπληρώματα αντιγήρανης.

Οι συμβουλές είναι μικρές, εύκολες και …αυτονόητες. Εδώ, νομίζω, είναι το πρόβλημά μας: Τα αυτονόητα τα θεωρούμε αντιεπιστημονικά!

Λοιπόν: Μείνετε Ζωντανοί. Σταματήστε να Τρώτε Νεκρές Τροφές:

«Αναρωτηθήκατε ποτέ από τι πραγματικά είναι φτιαγμένο το ψωμί; Ή πόσα μίλια έχει διανύσει αυτό το άτονο μαρούλι; Δεν υπάρχει τίποτα σαν τα φρέσκα, ολιστικά, βιολογικά τρόφιμα για να διατηρήσετε την υγεία και την ευεξία σας. Τα φρέσκα προϊόντα και το κρέας, φεύγουν από το αγρόκτημα και πηγαίνουν απευθείας από την πηγή στο τραπέζι σας, αφήνοντας πολύ λίγο χρόνο για να χαθούν τα θρεπτικά συστατικά τους.

Πολλά από τα τρόφιμα που βρίσκετε στο σούπερ μάρκετ σας, έχουν συλλεχθεί ή και σφαχτεί εβδομάδες ή και μήνες πριν φτάσουν στο ράφι. Αυτά τα είδη συντηρούνται με άζωτο ή άλλα τεχνητά μέσα, κάνοντάς τα να φαίνονται όχι απλά φρέσκα αλλά ολόφρεσκα! Επιπλέον, τα τρόφιμα που έχουν υποστεί επεξεργασία με φυτοφάρμακα και τεχνητά λιπάσματα έχουν χαμηλότερη θρεπτική αξία από τα τρόφιμα που καλλιεργούνται βιολογικά».

Απλά, αυτονόητα πράγματα. Πώς και γιατί αφήσαμε να περάσουν τόσα χρόνια για να αλλάξουμε τρόπο ζωής, πρωτίστως από αυτά που αναμφίβολα και επιστημονικά πλέον, «κακοποιούν» το σώμα και τον οργανισμό μας.