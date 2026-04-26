Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι όσα συνέβησαν στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου δεν θα είχαν συμβεί «αν είχε ήδη κατασκευαστεί η στρατιωτικού επιπέδου, άκρως απόρρητη αίθουσα χορού που βρίσκεται υπό ανέγερση στον Λευκό Οίκο».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε: «Αυτό που συνέβη χθες το βράδυ είναι ακριβώς ο λόγος» για τον οποίο ο στρατός και κάθε πρόεδρος τα τελευταία 150 χρόνια «ΑΠΑΙΤΟΥΝ να κατασκευαστεί μια μεγάλη, ασφαλής και προστατευμένη αίθουσα χορού ΕΝΤΟΣ του συγκροτήματος του Λευκού Οίκου».

Πρόσθεσε ότι η αίθουσα θα διαθέτει «κάθε διαθέσιμο χαρακτηριστικό υψηλού επιπέδου ασφάλειας, ενώ δεν υπάρχουν χώροι από πάνω όπου θα μπορούσαν να βρεθούν μη ελεγχόμενα άτομα, και βρίσκεται εντός των πυλών του πιο ασφαλούς κτιρίου στον κόσμο, του Λευκού Οίκου».

Ο Τραμπ τόνισε επίσης ότι τίποτα δεν πρέπει να παρεμποδίσει την κατασκευή της, «η οποία βρίσκεται εντός προϋπολογισμού και σημαντικά μπροστά από το χρονοδιάγραμμα!!!».

