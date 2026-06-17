Μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και εξοπλισμό αντιαεροπορικής άμυνας, συνολικής αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ δεσμεύτηκε να χορηγήσει η ολλανδική κυβέρνηση στην Ουκρανία.

Η Ολλανδία θα αγοράσει drones αξίας 250 εκατομμυρίων ευρώ από ολλανδικές εταιρείες του τομέα της άμυνας. Τα υπόλοιπα 250 εκατομμύρια ευρώ θα δαπανηθούν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την προμήθεια της Ουκρανίας με όπλα κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες (PURL).

Με τη νέα αυτή δέσμευση, η συνολική συνεισφορά της Ολλανδίας στην πρωτοβουλία αυτή ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η Ολλανδία παρέχει στην Ουκρανία εξοπλισμό και πυραύλους για την αντιαεροπορική της άμυνα, καθώς και πυρομαχικά για μαχητικά αεροσκάφη F-16 και άλλα συστήματα.

Η Ολλανδία και η Ουκρανία υπέγραψαν επίσης μια επιστολή προθέσεων για συνεργασία στον τομέα των αμυντικών καινοτομιών

cnn.gr