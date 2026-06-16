Εννέα νεκροί και αρκετοί τραυματίες είναι ο απολογισμός των προχτεσινών ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια των οποίων χτυπήθηκε και ένα σημαντικό θρησκευτικό μνημείο στο Κίεβο. Πρόκειται για τον Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που χρονολογείται από τον 11ο αιώνα και υπέστη σημαντικές ζημιές από τη ρωσική αεροπορία. Ο ναός βρίσκεται μέσα στη λεγόμενη Λαύρα των Σπηλαίων ιδρύθηκε το 1051 και αποτελεί σημαντικό πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο για τον ουκρανικό λαό.

Αποτελεί, ταυτόχρονα, και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αλλά αυτό δεν αφορά τη ρωσική πολεμική μηχανή. Εξάλλου, παρόλο που ο Πούτιν αυτοπροτείνεται -πολλές φορές- ως πολιτικός ηγέτης των ορθοδόξων (και αρκετοί τον πιστεύουν δυστυχώς) συνεχίζει να διατάζει τυφλές επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η εκστρατεία πολιτιστικής γενοκτονίας εναντίον του ουκρανικού λαού.

Τα χτυπήματα αυτά είναι ακόμα μια απόδειξη πως δεν υπάρχει καλή και κακή σφαγή, ορθόδοξη και ισλαμική σφαγή, έχοντας και το παράδειγμα του Ισραήλ, το οποίο επίσης βομβάρδισε χριστιανικούς ναούς στη Γάζα. Το θέμα είναι πότε θα σταματήσουμε εμείς να θεωρούμε πως αυτοί οι σφαγείς -ειδικά ο Πούτιν- πολεμούν εκ μέρους της δύσης και όχι -απλώς- για να εξουδετερώσουν τους γειτονικούς λαούς. Έρχεται ο Μόσκοβος ή αργεί;

ΑΛ.ΜΙΧ.