Εντατικές είναι οι διεργασίες τόσο στον Δήμο Λάρνακας, όσο και στο ΤΕΠΑΚ προκειμένου να μπει σε ουσιαστική πορεία υλοποίησης η Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Το πρώτο βήμα είναι η ανέγερση του κτηρίου της σχολής στο Μακένζι, κάτι που αναμένεται εντός του 2026, όπως ανέφερε στον «Φ» ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας.

«Έχει εκδοθεί η πολεοδομική άδεια και περιμένουμε τις απόψεις της Αστυνομίας ώστε να εκδοθεί και η άδεια οικοδομής. Εκτιμούμε πως μέχρι τον Δεκέμβριο θα προκηρυχθούν προσφορές για τις κατασκευαστικές εργασίες», σημείωσε ο κ. Βύρας, υποδεικνύοντας πως, παράλληλα το ΤΕΠΑΚ προχωρά τις δικές του διαδικασίες.

Ήδη, τα σχέδια για το κτήριο ετοιμάστηκαν από την εταιρεία DMA Architects and Engineers και δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον πρύτανη του ΤΕΠΑΚ, Παναγιώτη Ζαφείρη.

Το έργο εκτιμήθηκε στα €16,4 εκατ. και το κόστος αναμένεται να καλυφθεί από το κράτος. Αν και η αρχική πρόθεση ήταν η σχολή να υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές το φθινόπωρο του 2027, όλα δείχνουν πως τελικά θα υπάρξει παράταση ενός χρόνου.

Σύμφωνα με τον κ. Βύρα, τα οριστικά χρονοδιαγράμματα θα καταδειχθούν όταν προκηρυχθούν προσφορές για την κατασκευή του κτηρίου.

Εν τω μεταξύ, πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε και η πρώτη συνάντηση της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για το Τμήμα Βιώσιμης Ανάπτυξης της Σχολής, στο οποίο επενδύουν πολλά δήμος και ΤΕΠΑΚ, με δεδομένη τη ζήτηση που έχουν πλέον διεθνώς αντίστοιχα προγράμματα σπουδών.

Όπως ανακοινώθηκε, στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή, που έχει συσταθεί από το ΤΕΠΑΚ, συμμετέχουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί από κορυφαία πανεπιστήμια (Οξφόρδη, Κέιμπριτζ και Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών του Παρισιού), οι οποίοι θα έχουν συνδρομή στη δημιουργία του Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στη συγκεκριμένη συνάντηση συμμετείχε και ο Δήμος Λάρνακας, που επιθυμεί, όπως ανέφερε, το Τμήμα Βιώσιμης Ανάπτυξης να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία, στην οικονομία και στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.

«Πήγε πολύ καλά η συνάντηση, παρουσιάσαμε και τα σχέδια της σχολής και έμειναν πολύ ικανοποιημένοι», ανέφερε στην εφημερίδα μας ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ.

Εκκρεμεί η νομική ρύθμιση

Αυτό που εκκρεμεί είναι η νομική ρύθμιση του θέματος ώστε να προστεθεί το όνομα της σχολής στη νομοθεσία και έπειτα να περάσει από την Ολομέλεια της Βουλής η τροποποίηση.

«Το θέμα βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία», σημείωσε ο κ. Ζαφείρης, υποδεικνύοντας πως πρέπει να τροποποιηθεί η νομοθεσία από τη Βουλή, «ώστε να ξεκλειδώσει τη δυνατότητα στελέχωσης των τμημάτων της σχολής με προσωπικό».

Η μελέτη βιωσιμότητας για τη δημιουργία της σχολής, που πραγματοποιήθηκε από την Grant Thorton, κατέδειξε πως το έργο είναι βιώσιμο και πως θα έχει δημοσιονομική επίπτωση ανά έτος η οποία θα κυμαίνεται μεταξύ €3,5 και €4 εκατ.

Στόχος του πανεπιστημίου είναι να προσελκύσει σταδιακά περίπου 450 φοιτητές (410 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς και 40 διδακτορικούς).