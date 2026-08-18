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Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2026 έδειξαν ότι οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες και η Τράπεζα Κύπρου παραμένουν σε φάση ισχυρής κερδοφορίας, πιστωτικής επέκτασης και υψηλών αποδόσεων κεφαλαίων, παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων. Οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες εμφάνισαν συνολικά κέρδη περίπου €2,5 δισ., ενώ μαζί με την Τράπεζα Κύπρου το ποσό πλησιάζει τα €2,8 δισ. Η βασική εικόνα είναι ότι οι τράπεζες έχουν πλέον περάσει από τη φάση της εξυγίανσης στη φάση της ανάπτυξης. Οι τέσσερις βασικοί άξονες είναι: Υψηλή κερδοφορία, παρά την πτώση των επιτοκίων, αύξηση δανείων, με τις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις να αποτελούν σημαντικό μοχλό, μεγαλύτερη συμβολή των προμηθειών, ώστε οι τράπεζες να μειώνουν την εξάρτησή τους από τα καθαρά έσοδα τόκων και ισχυρά κεφάλαια και υψηλές αποδόσεις, που επιτρέπουν μεγαλύτερες διανομές στους μετόχους.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι τα αποτελέσματα δεν στηρίχθηκαν αποκλειστικά στα υψηλά επιτόκια. Η πιστωτική επέκταση, οι προμήθειες, οι διεθνείς δραστηριότητες και η βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας αρχίζουν να παίζουν μεγαλύτερο ρόλο. Αυτό είναι κρίσιμο, καθώς το περιβάλλον επιτοκίων γίνεται λιγότερο ευνοϊκό για τα περιθώρια των τραπεζών. Ο όμιλος Eurobank κατέγραψε €738 εκατ. καθαρά κέρδη ή €776 εκατ. σε προσαρμοσμένη βάση, αυξημένα κατά 9,2%, με ROTE 16,6%. Τα βασικά λειτουργικά κέρδη έφτασαν τα €952 εκατ., ενώ τα δάνεια και οι διεθνείς δραστηριότητες συνέχισαν να στηρίζουν την επίδοση. Τα καθαρά κέρδη της Eurobank στην Κύπρο διαμορφώθηκαν στα 231 εκατομμύρια ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας μια ελαφρά ετήσια μείωση της τάξης του 7,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παραμένοντας, ωστόσο, βασικός πυλώνας ισχυρής κερδοφορίας για τον ευρύτερο Όμιλο.

Η Τράπεζα Κύπρου κινήθηκε επίσης πολύ δυναμικά. Τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε €252 εκατ., αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση, ενώ το ROTE έφτασε το 18,8%, ξεπερνώντας το στόχο για το 2026. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν ουσιαστικά σταθερά στα €369 εκατ., παρά τη μείωση των επιτοκίων. Η επίδραση των χαμηλότερων επιτοκίων αντισταθμίστηκε από την αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου και των καταθέσεων, τον περιορισμό του κόστους καταθέσεων και τις κινήσεις αντιστάθμισης. Παράλληλα, το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων έφτασε περίπου τα €11,4 δισ., ενώ η τράπεζα ανακοίνωσε ενδιάμεσο μέρισμα €0,24 ανά μετοχή, συνολικού ύψους περίπου €105 εκατ.

Ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας εμφάνισε κέρδη €661 εκατ., αυξημένα κατά 3% σε ετήσια βάση, με προσαρμοσμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 15,5%. Η ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη και η αύξηση των προμηθειών επέτρεψαν στην τράπεζα να αναβαθμίσει αρκετούς από τους στόχους της για το σύνολο του 2026. Δεν έχουν δοθεί στοιχεία για το κομμάτι των εργασιών στην Κύπρο.

Η Πειραιώς πέτυχε €617 εκατ. κέρδη, χαρακτηρίζοντας το εξάμηνο περίοδο ρεκόρ κερδοφορίας. Το ROTE διαμορφώθηκε στο 16%, ενώ το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά €1,8 δισ., ένδειξη ότι η ζήτηση για χρηματοδότηση παραμένει ισχυρή.

Ο όμιλος Alpha Bank ανακοίνωσε €497 εκατ. αναφερόμενα κέρδη, ενώ τα κανονικοποιημένα κέρδη διαμορφώθηκαν περίπου στα €500 εκατ., αυξημένα κατά 6% – 6,5%,αλλά δεν αναφέρονται τα αποτελέσματα της τράπεζας στην Κύπρο. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση των προμηθειών, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν χάρη στην πιστωτική επέκταση.

Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι η πιστωτική επέκταση γίνεται ο νέος βασικός μοχλός και οι τραπεζικοί όμιλοι ανεβάζουν τους στόχους. Οι τράπεζες αυξάνουν τα δάνεια, ιδιαίτερα προς επιχειρήσεις. Οι προμήθειες αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Η σταδιακή μείωση των επιτοκίων πιέζει τα καθαρά έσοδα από τόκους, οπότε επενδυτικές υπηρεσίες, κάρτες, ασφαλιστικές εργασίες και άλλες προμήθειες λειτουργούν ως αντίβαρο.

Η ποιότητα του ενεργητικού έχει πλέον πολύ μικρότερο βάρος ως πρόβλημα και το κεφάλαιο μετατρέπεται σε μέρισμα. Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ενδιάμεσο μέρισμα €0,24 ανά μετοχή, αυξημένο κατά 20%, με στόχο συνολικό payout 70% για το 2026 και δυνατότητα πρόσθετης διανομής. Το ενδιάμεσο μέρισμα ύψους €0,24 ανά συνήθη μετοχή είναι αυξημένο κατά 20% σε ετήσια βάση, το οποίο θα καταβληθεί σε μετρητά τον Οκτώβριο του 2026, ενώ το ποσοστό διανομής (payout ratio) του ενδιάμεσου μερίσματος 2026 διαμορφώθηκε στο 44% της κερδοφορίας για το πρώτο εξάμηνο.