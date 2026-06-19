Το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό κατέρχεται σε 24ωρη απεργία την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026, διαμαρτυρόμενο για τους χαμηλούς μισθούς και διεκδικώντας αυξήσεις και άλλα ωφελήματα με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2025, σύμφωνα με τα όσα αναφέρεται σε σχετική τους ανακοίνωση.

Η κινητοποίηση εντάσσεται στις διαπραγματεύσεις για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης εργασίας για την περίοδο 2025-2027.

Στο πλαίσιο της απεργίας, οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10:00 το πρωί έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Προεδρικό Μέγαρο.

Σύμφωνα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, η κινητοποίηση στοχεύει στην ανάδειξη των αιτημάτων του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού και της σημασίας της εργασίας που επιτελεί.

Την απεργιακή κινητοποίηση οργανώνουν η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, η ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και η ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ.