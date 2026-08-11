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Ο… μαραθώνιος ανταλλαγής πυρών του Σαββατοκύριακου μεταξύ Προεδρικού και Πινδάρου κόπασε κάπως χθες. Σαν μια μικρή, άτυπη εκεχειρία, για να μετρήσουν τις… εκατέρωθεν απώλειες ενός εμφυλίου. Ακόμα όμως και χθες, τα πυρά από τις τηλεοπτικές εκπομπές δεν έλειψαν, αλλά από τα… στρατηγεία του ΔΗΣΥ και της Κυβέρνησης επίσημες ανακοινώσεις δεν… βγήκαν.

Το σίγουρο είναι ότι η ρήξη μεταξύ των δύο πλευρών είναι πλέον οριστική και το ρήγμα θα γίνεται, με την πάροδο του χρόνου, μεγαλύτερο. Μετά τις βουλευτικές εκλογές και το οριστικό ναυάγιο του όποιου σεναρίου συνεργασίας, ο καθένας τραβά τον δρόμο του και βρίσκει αφορμές για να τονίσει τις μεταξύ τους διαφορές.

Η αναφορά σε «ΔΗΣΑΚΕΛ» από μέρους του Νίκου Χριστοδουλίδη, στην εκδήλωση μνήμης για τους Ισαάκ και Σολωμού, ενόχλησε πολύ. Από την άλλη, στην Πινδάρου κινήθηκαν με έντονη διάθεση κατά της Κυβέρνησης, με αφορμή τους διορισμούς στους ημικρατικούς οργανισμούς. Ο ΔΗΣΥ θέλει να τονίζει τον ρόλο του ως αντιπολίτευσης και να τηρεί αποστάσεις από την Κυβέρνηση, ώστε να αποφεύγει την ταύτιση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Από την άλλη, η Κυβέρνηση τονίζει το κεντροδεξιό στίγμα της και επιχειρεί να ταυτίσει τον ΔΗΣΥ με το ΑΚΕΛ, ώστε να κερδίσει έδαφος στο ακροατήριο της Δεξιάς.

Το όλο σκηνικό αναμένεται να έχει συνέχεια και, μέχρι τις προεδρικές εκλογές, θα έχει ακόμα πολλά επεισόδια. Η αντιπαράθεση αναμένεται να ενταθεί ιδιαίτερα όταν το θέμα φτάσει στη Βουλή και στην Επιτροπή Θεσμών, στην οποία ο Δημήτρης Δημητρίου ενέγραψε σχετικό θέμα. Πρόκειται για ενέργεια η οποία επίσης αμφισβητείται ως προς το κατά πόσο η Βουλή έχει οποιαδήποτε αρμοδιότητα να ελέγξει τον τρόπο λειτουργίας του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.

Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση η οποία τυγχάνει, βέβαια, κριτικής, αφού δεν έχει καταφέρει να πείσει ως προς τα αξιοκρατικά κριτήρια των διορισμών. Αυτό, βέβαια, δεν αναιρεί την προσπάθεια που έχει γίνει για εκσυγχρονισμό του προηγούμενου μοντέλου διορισμών.

Χθες, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, μέσω εκπροσώπων τους, εξαπέλυσαν νέα πυρά κατά της Κυβέρνησης για το θέμα του Γνωμοδοτικού.

Μιλώντας στη μεσημβρινή εκπομπή του Alpha, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Ξένια Κωνσταντίνου, ερωτηθείσα κατά πόσο το κόμμα ταυτίζεται με το ΑΚΕΛ ως προς τις ανακοινώσεις που εκδίδονται κατά της Κυβέρνησης, απάντησε ότι ταυτίζεται με ολόκληρη την κοινωνία.

«Παρακολουθήσαμε επιπλέον και τη δική τους, την ίδια την παραδοχή ότι το Γνωμοδοτικό, το οποίο αποτέλεσε μια εμβληματική πρωτοβουλία δήθεν της Κυβέρνησης για εκσυγχρονισμό και διαφάνεια, στην πορεία αποδείχθηκε απλά να νομιμοποιεί ουσιαστικά τους χειρισμούς τους οποίους κάνει το ίδιο το Προεδρικό μαζί με τους υπουργούς, όπου βεβαίως έρχονται τα ονόματα από τα κόμματα τα οποία προσπαθούν να διατηρήσουν τις σχέσεις κοντά του, σε επανεκλογή του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

Οι ίδιοι παραδέχθηκαν ότι ένας σημαντικός αριθμός, γύρω στα 21 άτομα, ποτέ δεν έχουν υποβάλει αίτηση στο Γνωμοδοτικό και προσπαθούν όλο αυτό να το παρουσιάσουν ότι είναι το αποτέλεσμα της αντιπολίτευσης από πλευράς του Δημοκρατικού Συναγερμού».

Κάλεσε, δε, τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να αντιληφθεί ότι δεν θα μπορούσε να περάσει ούτε έναν προϋπολογισμό ούτε μία μεταρρύθμιση, εάν δεν υπήρχε η στήριξη του Δημοκρατικού Συναγερμού.

«Το μόνο που μειώνει είναι τον ίδιο», ανέφερε, κληθείσα να απαντήσει αν η αναφορά του σε «ΔΗΣΑΚΕΛ» χτύπησε καμπανάκια στον ΔΗΣΥ και για το Κυπριακό.

Αναφερόμενη στον τρόπο με τον οποίο θα ασκεί αντιπολίτευση ο Δημοκρατικός Συναγερμός, δήλωσε ότι δεν πολιτεύονται με βάση τα συναισθήματα, αλλά με βάση τη λογική και τις αξίες, με γνώμονα το καλό του τόπου.

«Επαναλαμβάνω, απαιτούμε επίσης σεβασμό, διαφορετικά θα απαντούμε και εμείς με την ίδια οξύτητα», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης, απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο το κόμμα ταυτίζεται με τον ΔΗΣΥ ως προς τις ανακοινώσεις που εκδίδονται κατά της Κυβέρνησης, ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορούσε και καλύτερα.

«Εάν θεωρεί ότι με ατάκες και συνθήματα θα αποπροσανατολίσει τη συζήτηση από την ουσία της, τότε να του πω ότι πλανάται πλάνην οικτράν», σημείωσε.

«Η ουσία της συζήτησης έχει να κάνει με τη συνεχή και επαναλαμβανόμενη ασυνέπεια λόγων και πράξεων του Προέδρου της Δημοκρατίας», δήλωσε, αναφέροντας παραδείγματα, όπως τις αναφορές του για διορισμό ίσου αριθμού ανδρών και γυναικών και για διορισμό ατόμων ανεξάρτητα από κομματικές λίστες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον πλήρη αποκλεισμό ατόμων που προέρχονται από την Αριστερά από τους διορισμούς στους ημικρατικούς οργανισμούς. Ο κ. Πασιουρτίδης διερωτήθηκε αν ο Πρόεδρος θεωρεί ότι το 1/4 του εκλογικού σώματος δεν διαθέτει ικανούς τεχνοκράτες για να στελεχώσουν αυτές τις θέσεις, σημειώνοντας ότι σε προηγούμενες διακυβερνήσεις υπήρχε πιο ισορροπημένη αντιπροσώπευση, για λόγους εσωτερικού ελέγχου.

Σχολιάζοντας την αναφορά του Προέδρου σε «ΔΗΣΑΚΕΛ», ο βουλευτής του ΑΚΕΛ τη χαρακτήρισε προσπάθεια υποβάθμισης του επιπέδου της πολιτικής συζήτησης. Σημείωσε, μάλιστα, ότι τέτοιου είδους ρητορική προσομοιάζει με αναφορές του ΕΛΑΜ, κάνοντας λόγο για «δηλωμένο φλερτ» της Κυβέρνησης με το συγκεκριμένο κόμμα, το οποίο είχε πανηγυρίσει την εκλογή του Νίκου Χριστοδουλίδη.