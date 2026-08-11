Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ένα ολοκληρωμένο Masterplan, για την ετοιμασία όλων των απαιτούμενων μελετών και την παροχή υπηρεσιών επίβλεψης κατά την υλοποίηση του έργου, εκπονούν στον Δήμο Ακάμα με στόχο την ολική ανάπλαση και αναζωογόνηση του παραδοσιακού πυρήνα της Πέγειας.

Το πρώτο βήμα για τον μεγαλόπνοο σχεδιασμό έγινε με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ακάμα και αρχιτεκτονικού γραφείου για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για την ετοιμασία Masterplan και μελετών για την αναζωογόνηση και ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα του Δημοτικού Διαμερίσματος Πέγειας.

​Η αξία της σύμβασης που υπεγράφη ανέρχεται σε 250 χιλιάδες ευρώ περίπου, ενώ το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής του όλου έργου ανέρχεται σε περίπου σε 5,5 εκατομμύρια ευρώ.

​Ο Δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου, τόνισε ότι με την έναρξη της μελέτης τίθενται οι βάσεις για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό μιας σημαντικής παρέμβασης που στοχεύει στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του ιστορικού πυρήνα της Πέγειας, με σεβασμό στην αρχιτεκτονική της φυσιογνωμία, την πολιτιστική της κληρονομιά και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Η ανάπλαση του πυρήνα της Πέγειας δεν θα μπορούσε να μην περιλαμβάνει και το λαμπρότερο δείγμα της περιοχής, την φημισμένη Βρύση των Πεγειώτισσων, για την οποία επίσης η δημοτική αρχή έχει προχωρήσει σε συμφωνία για την συντήρηση και ανάδειξη της.