ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο 9μ.μ. Με την Μάρθα Φριντζήλα και τους The Kubara Project + Kalogeraki Bros αρχίζει σήμερα το 21ο Cyprus Rialto World Music Festival το οποίο θα διαρκέσει έως τις 21 Ιουλίου. Η έναρξη του Φεστιβάλ φέρνει στη σκηνή μια πολυεπίπεδη μουσική συνάντηση, όπου η θεατρικότητα, η ποίηση και το ρεπερτόριο δύο αιώνων συναντούν το προσωπικό υλικό των δημιουργών σε μια ζωντανή, εκφραστική performance. Εισιτήρια www.rialto.com.cy ή στο 77777745

Λευκωσία, Πύλη Αμμοχώστου. Με μια συναυλία των ΠΥΞ ΛΑΞ αρχίζει σήμερα το 38o Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ το οποίο θα διαρκέσει ως τις 10 Ιουλίου. Η καλοκαιρινή τους συναυλία φέρει τη γνώριμη υπογραφή τους: ροκ παλμό, ηλεκτρισμό, αλήθεια. Η Λαϊκή Σκηνή φιλοξενεί τον αυθεντικό λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Μαργαρίτη. Οι πύλες ανοίγουν στις 7μ.μ. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στα Γραφεία της ΕΔΟΝ ανά επαρχία, διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του www.festivalcy.com και στους φούρνους Ζορπάς Παγκύπρια.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λεμεσός, Pylon Art & Culture (95950857). Εγκαίνια: 8μ.μ. Η ομαδική έκθεση «ΤΡΕΙΣ», με έργα των Ανθούλας Πολυβίου, Έλλης Ξείππα και Νίκης Στυλιανού εξερευνά τη σχέση της χειροποίητης δημιουργίας με την ύλη, τη μνήμη και την ανθρώπινη εμπειρία. Διάρκεια: μέχρι 12 Ιουλίου

Λευκωσία, Οίκημα ΕΚΑΤΕ (22 466426.) Η έκθεση «Take your broken heart and make it into art», μέσα από τη δύναμη της δημιουργίας, τις εικαστικές και ψηφιακές τέχνες, παρουσιάζει τον κόσμο των κοινωνικών και πολιτισμικών εμποδίων που αποτρέπουν τις γυναίκες από νεαρή ηλικία να πετύχουν τους στόχους τους. Συντελεστές: Συντελεστές της έκθεσης: Rebirth Artists: Μαρία Χριστοφόρου, Nικολέττα Χριστοφόρου, Καλλιόπη Κοσματοπούλου και Αντρέι Κρουπά. Μέχρι 11/7

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Λευκωσία, Μουσείο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου, 6.30μ.μ. Ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο της κυπριακής προφορικής παράδοσης, όπου ο λόγος συναντά τη μουσική, προσφέρει η μουσικοαφηγηματική παράσταση «Παραμυθκιών Ήχοι – Η Καρκιά της Ρήγαινας», που παρουσιάζει ο Δήμος Στροβόλου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αφήγηση του Σταύρου Λούρα, ενώ η πρωτότυπη μουσική του Ανδρέα Παπαπέτρου συνομιλεί διαρκώς με τον λόγο. 22470470 Είσοδος ελεύθερη

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου, 6–10 Ιουλίου, 8μ.μ. Το θερινό φεστιβάλ κινηματογράφου Sommerkino συνεχίζεται με την ταινία «Beyond the Blue Border (Jenseits der blauen Grenze)» της Σάρα Νόιμαν, βασισμένη στο βιβλίο της Ντόριτ Λίνκε. Η ταινία ακολουθεί τρεις εφήβους στην Ανατολική Γερμανία λίγο πριν από την πτώση του Τείχους, σε μια συγκινητική ιστορία φιλίας και αναζήτησης της ελευθερίας. 22674606. Είσοδος ελεύθερη.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Αμφιθέατρο Σκαλί Αγλαντζιάς, 9μ.μ. Ο Φώτης Γεωργίδης παρουσιάζει το νέο του έργο «Αντικριστό», μια κοινωνική σάτιρα που βάζει στο στόχαστρο γνώριμες παθογένειες της κυπριακής πραγματικότητας. Εισιτήρια: SoldOut Tickets Επόμενες: Τάλα, Αμφιθέατρο, Πέμπτη 9 & Παρασκευή 10 Ιουλίου, Λεμεσός, Αμφιθέατρο Heritage, Τετάρτη 15, Πέμπτη 16 & Παρασκευή 17 Ιουλίου, Λευκωσία, Αμφιθέατρο Λακατάμειας, Δευτέρα 20 & Τρίτη 21 Ιουλίου, Δερύνεια, Αμφιθέατρο, Δευτέρα 27 & Τρίτη 28 Ιουλίου, Λάρνακα, Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας, Κυριακή 2 & Δευτέρα 3 Αυγούστου

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Νέος εκθεσιακός χώρος Φωτοδού (λεωφόρος Στασίνου 25Β). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας μελών της Φωτοδού. Μέχρι 14/7

NiMAC (22797400). Ομαδική έκθεση με τίτλο «A slight indisposition». Μέχρι 26/7

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί». Μέχρι 10/7

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Λεμεσός

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση των καλλιτεχνών-μελών του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.), με τίτλο «Δυσλειτουργίες στη σύγχρονη τέχνη / σε εποχές συγκρούσεων». Μέχρι 26/7

The Edit Gallery (25251710). «Unfolding Landscapes» της Αλεχάντρα Αταρές. Μέχρι 18/7

125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Πάφος

Phsifida Art Gallery (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8

Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Ο Έρωτας Γράφεται… (σκηνοθεσία Βασίλη Μυριανθόπουλου με τους Παύλο Ορκόπουλο, Ελένη Τρίγγου, Γιάννη Ποιμενίδη), The Death of Robin Hood (σκηνοθεσία Michael Sarnoski με τους Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgard), The Invite (σκηνοθεσία Olivia Wilde με τους Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz), Leviticus (σκηνοθεσία Adrian Chiarella με τους Tyallah Bullock, Stacey Clausen, Joe Bird) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: The Birthday Party (σκηνοθεσία Lea Mysius με τους Hafsia Herzi, Benoit Magimel, Bastien Bouillon) – RIO Λεμεσού.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Ξένος» του Αλμπέρ Καμύ, σε σκηνοθεσία του Φρανσουά Οζόν. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Μπενζαμέν Βουαζέν υποδύεται τον Μερσώ, πλαισιωμένος από τους Ρεμπέκα Μαρντέρ, Πιερ Λοτέν, Ντενί Λαβάν και Σουάν Αρλό. Διάρκεια: 122′. Προβολές: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 15 Ιουλίου 8.30μ.μ. (σαββατοκύριακα 6μ.μ. & 8.30μ.μ.) 22675787 pantheon-theatre.com