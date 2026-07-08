Μετά από μια αμφίρροπη και κλειστή αναμέτρηση, με αργό ρυθμό και λιγοστές καλές ευκαιρίες για γκολ, η Ελβετία πήρε τη νίκη με 4-3 στα πέναλτι και την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ! Με την πρόκριση της συμπλήρωσε το παζλ των 8 καλύτερων ομάδων του κόσμου.

Λεπτομέρειες για τον αγώνα στο Goal.

Οι νικητές των ζευγαριών Γαλλία – Μαρόκο, Ισπανία – Βέλγιο, Νορβηγία – Αγγλία και Αργεντινή – Ελβετία θα συνεχίσουν στους 4 για τη διεκδίκηση του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Δείτε τη διαδικασία των πέναλτι, μετά από τη λευκή ισοπαλία 0-0 σε κανονική διάρκεια και παράταση.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

09/07 23:00 Γαλλία – Μαρόκο

Γαλλία – Μαρόκο 10/07 22:00 Ισπανία – Βέλγιο

Ισπανία – Βέλγιο 12/07 00:00 Νορβηγία – Αγγλία

Νορβηγία – Αγγλία 12/07 04:00 Αργεντινή – Ελβετία

Νωρίτερα σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, η Αργεντινή με επική ανατροπή πέρασε στα προημιτελικά επικρατόντας με 3-2 της Αιγύπτου, η οποία είχε προηγηθεί με 0-2.