ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Πλατεία Παλιού ΓΣΠ, 7.30μ.μ. The Piano Tour. Ένα πιάνο με ουρά θα βρεθεί στη νέα πλατεία της πόλης, όπου η Κύπρια συνθέτρια και πιανίστα Βαλεντίνη Λοΐζου θα παρουσιάσει επιλογή έργων της για πιάνο και θα αφήσει το πιάνο να αφηγηθεί μια νέα ιστορία. Θα παρουσιάσει έργα από τις τελευταίες της δουλειές «Metamorphosis», «Belonging» και «Reflections». Είσοδος ελεύθερη και διαδικτυακά στο Facebook και το YouTube.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Δημοτικό Αμφιθέατρο Λακατάμειας 8.30μ.μ. Ο Μήνας Θεάτρου του Δήμου Λακατάμειας αρχίζει με την παράσταση «Φέρτε μας …Jalla!», του Θεάτρου Γέλιου. Είσοδος δωρεάν. Τηλ. 22364000, 22364081

Λευκωσία, Θέατρο Ένα, 8.30μ.μ. Το εμβληματικό μυθιστόρημα της Πατρίσια Χάισμιθ «Ο ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αντρέα Χριστοδουλίδη. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ.. Αρχοντικό Αξιοθέας: 10, 11 και 12 Ιουλίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: Ticketmaster.cy, 22348203. Κατάλληλο για άτομα άνω των 18 ετών.

Λευκωσία, Πλατεία Κυριάκου Καραολή (Παλιά Αγλαντζιά, Δίπλα από το καφενείο «Η Μικρή Ροδιά»). Το Θέατρο ΑντίΛογος, παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή με τίτλο «Η Πλατεία», μια πρωτότυπη κυπριακή κωμωδία που υπογράφουν η Ελένη Αναστασίου και ο Άρης Κυπριανού. Παραστάσεις: 4,5 Ιουλίου 8.30μ.μ. Λεμεσός, Ριάλτο 14 Ιουλίου 8.30μ.μ. Εισιτήρια: Soldout Tickets και καταστήματα Stephanis, 99251331

Πάφος, Αμφιθέατρο Τάλας, 9μ.μ. Η Pirasmos productions επανέρχεται δυναμικά αυτό το καλοκαίρι με την «θεϊκή» θεατρική κωμωδία «Μια Νύχτα στον παράδεισο» σε κείμενο και σκηνοθεσία Λώρη Λοϊζίδη. Πρωταγωνιστούν: Λώρης Λοϊζίδης, Σοφοκλής Κασκαούνιας, Μιχάλης Σοφοκλέους, Μαρία Παπακώστα, Λουκία Πρωτόπαπα, Ελένη Αναστασίου και Παν Ντράγκομιρ. SoldOut Tickets. Επόμενες: 5/7 Τάλα, 8/7, 9/7, 10/7 Αμφιθέατρο Heritage, 13/7,μ 14/7 Αμφιθέατρο Λακατάμιας, 70001910

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Πρωταράς, Περνέρα. Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας παρουσιάζει το 3ο Pernera Street Music Festival από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ στην περιοχή Περνέρα του Πρωταρά. Εννέα μουσικές σκηνές και σαράντα μουσικοί θα μας συντροφέψουν μουσικά για ένα μόνο βράδυ κατά μήκος της λεωφόρου Περνέρα στη Ριβιέρα του Πρωταρά.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Λεμεσό, Ξυδάδικο. Εργαστήριο σκηνικής έρευνας με τίτλο «Accent Zones: Bodies Crossing Linguistic Space», με τον Μιχάλη Αριστείδου οργανώνεται στο πλαίσιο του του καλλιτεχνικού προγράμματος φιλοξενίας theYard.Residency.26. Απευθύνεται σε ηθοποιούς και περφόρμερ. 5 Ιουλίου | 10:00 – 17:00. Πληροφορίες: 99516119

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Νέος εκθεσιακός χώρος Φωτοδού (λεωφόρος Στασίνου 25Β). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας μελών της Φωτοδού. Μέχρι 14/7

Πλατεία Ελευθερίας. Φωτογραφική έκθεση «Applied Nostalgia» με 40 φωτογραφίες που αναδεικνύουν το Βελιγράδι και τη Λευκωσία. Μέχρι 5/7.

NiMAC (22797400). Ομαδική έκθεση με τίτλο «A slight indisposition». Μέχρι 26/7

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί». Μέχρι 10/7

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Λεμεσός

The Edit Gallery (25251710). «Unfolding Landscapes» της Αλεχάντρα Αταρές. Μέχρι 18/7

125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Πάφος

Phsifida Art Gallery (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8

Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Ο Έρωτας Γράφεται… (σκηνοθεσία Βασίλη Μυριανθόπουλου με τους Παύλο Ορκόπουλο, Ελένη Τρίγγου, Γιάννη Ποιμενίδη), The Death of Robin Hood (σκηνοθεσία Michael Sarnoski με τους Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgard), The Invite (σκηνοθεσία Olivia Wilde με τους Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz), Leviticus (σκηνοθεσία Adrian Chiarella με τους Tyallah Bullock, Stacey Clausen, Joe Bird) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: The Birthday Party (σκηνοθεσία Lea Mysius με τους Hafsia Herzi, Benoit Magimel, Bastien Bouillon) – RIO Λεμεσού.

ΠΡΟΒΟΛΗ