ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Αιγαία, 8.30μ.μ. Μια ποιητική σκηνική σύνθεση πάνω στην κατάρρευση του πολιτισμού, τη βία και τη συλλογική μνήμη είναι το έργο της Ειρήνης Ανδρονίκου «Vigil For Pentheus: Σκέψεις πάνω στο τέλος του πολιτισμού», που έρχεται στην Κύπρο για δύο μοναδικές παραστάσεις. Η παράσταση έκανε πρόσφατα πρεμιέρα στο ιστορικό Θέατρο Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής, στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ Νέων Δημιουργών και Ομάδων «Άδειος Χώρος» στην Αθήνα. Η Ειρήνη Ανδρονίκου και η Αντωνία Χαραλάμπους αναπτύσσουν μια σύνθετη δραματουργική και σκηνική συνομιλία με κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Κρατήσεις: 99836587

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λύμπια, Θεατράκι Κοινοτικού Πάρκου, 9μ.μ. Τα μουσικά σχήματα Γκιντίκι και οι Θραξ Πανκc, δύο μπάντες που αντλούν έμπνευση από την ελληνική παράδοση αλλά αρνούνται να τη μεταχειριστούν ως μουσειακό έκθεμα, υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, αυτοσχεδιασμό και σκηνική ενέργεια. Στη σκηνή αναμένεται να συναντηθούν ήχοι και όργανα που σπάνια συνυπάρχουν με τέτοια ένταση: γκάιντες, νταούλια και καβάλια από τη θρακιώτικη μουσική παράδοση, μαζί με βιολιά, λαούτα, κλαρίνα, ντέφια και ηλεκτρικές κιθάρες. Εισιτήρια: more.com 99810011

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, αυλή Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, 8.30μ.μ. Στο πλαίσιο των προβολών του Φεστιβάλ Τεχνών FANEROMENI’26 προβάλλεται το εμβληματικό «Romeo + Juliet» του Μπαζ Λούρμαν. Η σύγχρονη κινηματογραφική μεταφορά της σαιξπηρικής τραγωδίας, με τους Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και Κλερ Ντέινς στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Διάρκεια: 160′. Με ελληνικούς υπότιτλους. Κατάλληλη για άτομα 16 ετών και άνω.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Nozic Gallery (Νικοκρέοντος 1Β – 96339266). «The Form That Failed To Stay» της Χλόης και του Συμεών Σιαμτάνη. Μέχρι 3/7

Νέος εκθεσιακός χώρος Φωτοδού (λεωφόρος Στασίνου 25Β). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας μελών της Φωτοδού. Μέχρι 14/7

Πλατεία Ελευθερίας. Φωτογραφική έκθεση «Applied Nostalgia» με 40 φωτογραφίες που αναδεικνύουν το Βελιγράδι και τη Λευκωσία. Μέχρι 5/7.

NiMAC (22797400). Ομαδική έκθεση με τίτλο «A slight indisposition». Μέχρι 26/7

Kartzin SEA Lab x Visual Voices. «My Fancy Future» της Φωτεινής Μιχαηλίδη. Μέχρι 3/7.

Γκλόρια (22762605). Αναδρομική έκθεση του ζωγράφου και αγιογράφου Πάρι Σίβακα (1959-2018) Μέχρι 2/7.

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί». Μέχρι 10/7

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Λεμεσός

The Edit Gallery (25251710). «Unfolding Landscapes» της Αλεχάντρα Αταρές. Μέχρι 18/7

125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Πάφος

Phsifida Art Gallery (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8

Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Ο Έρωτας Γράφεται… (σκηνοθεσία Βασίλη Μυριανθόπουλου με τους Παύλο Ορκόπουλο, Ελένη Τρίγγου, Γιάννη Ποιμενίδη), The Death of Robin Hood (σκηνοθεσία Michael Sarnoski με τους Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgard), The Invite (σκηνοθεσία Olivia Wilde με τους Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz), Leviticus (σκηνοθεσία Adrian Chiarella με τους Tyallah Bullock, Stacey Clausen, Joe Bird) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: The Birthday Party (σκηνοθεσία Lea Mysius με τους Hafsia Herzi, Benoit Magimel, Bastien Bouillon) – RIO Λεμεσού.