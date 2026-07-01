ΜΟΥΣΙΚΗ

Λάρνακα, Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο, 9μ.μ. Δύο μεγάλες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ενώνουν δυνάμεις με την ιστορική Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά υπό τη μουσική διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη. Μια συναυλία που υπόσχεται να ταξιδέψει το κοινό από το λαϊκό τραγούδι και τη Μικρά Ασία μέχρι το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Εισιτήρια: Ticketmaster.cy και ACS Courier

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Η Κιθαριστική Ορχήστρα Κύπρου συμπράττει με τη σπουδαία ερμηνεύτρια Γιώτα Νέγκα σε μια συναυλία υψηλών καλλιτεχνικών απαιτήσεων, όπου 200 κιθαριστές ανεβαίνουν στη σκηνή δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό ηχητικό σύνολο που πλαισιώνει τη χαρακτηριστική φωνή της αγαπημένης τραγουδίστριας. Εισιτήρια: Ticketmaster Cyprus και ACS Courier Πληροφορίες: 99 430654

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Λευκωσία, Νέος εκθεσιακός χώρος Φωτοδού (λεωφόρος Στασίνου 25Β). Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Η έκθεση καλλιτεχνικής φωτογραφίας «Φωτοδός» επιστρέφει για 23η συνεχή χρονιά, παρουσιάζοντας ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της σύγχρονης δημιουργικής φωτογραφικής παραγωγής των μελών της Φωτοδού. Στην έκθεση και στο συνοδευτικό λεύκωμα συμμετέχουν οι φωτογράφοι Γιάννης Αναστασίου, Γιαννάκης Βάκης, Βαρνάβας Βαρνάβα, Ιωάννης Γέρου, Μιχάλης Γεωργιάδης, Δώρος Δημητρίου, Γκέρχαρντ Τσίγκλερ, Μιχάλης Θεοχαρίδης, Αλέξανδρος Κόρμπιτζ, Μάριος Νικολάου, Αναστασία Ποτέχινα, Ζήνων Σιερεπεκλής και Βασίλης Χρυσάνθου. Μέχρι 14/7 (Δευτέρα – Παρασκευή, 6.30–8.30 μ.μ. )

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Λεμεσός, Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη 8μ.μ. Το Βιβλιοτρόπιο και το Κέντρο Λόγου και Τεχνών Τεχνοδρόμιο συνδιοργανώνουν για δέκατη συνεχή χρονιά την βραδιά λογοτεχνικής ανάγνωσης. Τηλ. 99 667599

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΗ

Λευκωσία Flea Theatre 9μ.μ. Το «Κάτω που την Τερατσιά» είναι μια εκδήλωση με μουσική, τραγούδια, αφηγήσεις. Συντελεστές: Άννα Χρυσάνθου – κιθάρα / τραγούδι, Άντρεα Μαύρου – αφήγηση / τραγούδι, Νίκος Παντέχης – Ακορντεόν, Στεφανία Πάρπα – κείμενα.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Πλατεία Ελευθερίας. Φωτογραφική έκθεση «Applied Nostalgia» με 40 φωτογραφίες που αναδεικνύουν το Βελιγράδι και τη Λευκωσία. Μέχρι 5/7.

NiMAC (22797400). Ομαδική έκθεση με τίτλο «A slight indisposition». Μέχρι 26/7

Kartzin SEA Lab x Visual Voices. «My Fancy Future» της Φωτεινής Μιχαηλίδη. Μέχρι 3/7.

Γκλόρια (22762605). Αναδρομική έκθεση του ζωγράφου και αγιογράφου Πάρι Σίβακα (1959-2018) Μέχρι 2/7.

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί». Μέχρι 10/7

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Λεμεσός

The Edit Gallery (25251710). «Unfolding Landscapes» της Αλεχάντρα Αταρές. Μέχρι 18/7

125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Πάφος

Phsifida Art Gallery (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8

Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Supergirl: Woman of Tomorrow (σκηνοθεσία Creig Gillespie με τους Milly Alcock, David Corenswet, Eve Ridley), Pressure (σκηνοθεσία Anthony Maras με τους Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Sam Worthington), Fuze (σκηνοθεσία David Mackenzie με τους Andrew Scott, Brendan Fraser, Kerry Condon) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Η Μεγάλη Σφαγή των Β΄ ΚΑΠΗ Αλίμου (σκηνοθεσία Αθανάσιος Τόμμυ Σκλάβος με τους Λυδία Μπαγεώργου, Νίκο Δαμουλή, Άρη Κρούσκο) – RIO Λεμεσού.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της νέας ταινίας «Πικρές Γιορτές» του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Ο Ισπανός σκηνοθέτης επιστρέφει στην πατρίδα του με μια αυτοβιογραφικών διαθέσεων δημιουργία και μας θυμίζει τη γλυκόπικρη σχέση του σινεμά και της ζωής. Διάρκεια: 111′. 01/07. Καθημερινά 8.30 μ.μ.