Η Γαλλία δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης απέναντι στη Σουηδία, επικρατώντας με 3-0 στη Νέα Υόρκη και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026. Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάμπ είχε σε εξαιρετική ημέρα τους Κιλιάν Εμπαπέ, Μικαέλ Ολίσε και Μπράντλεϊ Μπαρκολά.

Οι «μπλε» είχαν προειδοποιήσει με τα δοκάρια των Εμπαπέ και Ολίσε, πριν ανοίξουν το σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Στο 45′, ο Κιλιάν Εμπαπέ ολοκλήρωσε τη φάση με δεξί πλασέ από τα αριστερά, σημειώνοντας παράλληλα το 17ο γκολ της καριέρας του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση των σκόρερ όλων των εποχών στη διοργάνωση.

Η Γαλλία διπλασίασε το προβάδισμά της στο 53′, όταν ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά αξιοποίησε την κάθετη πάσα του Ολίσε, ενώ το τελικό 3-0 διαμόρφωσε στο 74′ ο Εμπαπέ, ξανά έπειτα από ασίστ του Ολίσε.

Στη φάση των «16», η ομάδα του Ντεσάμπ θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη, η οποία απέκλεισε τη Γερμανία, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή (05/07, 00:00).

Εμπαπέ: Έγινε ο δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών στο Μουντιάλ

Με τα δύο γκολ απέναντι στη Σουηδία, ο Κιλιάν Εμπαπέ έφτασε τα 17 τέρματα σε αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε, που είχε 16.

Πλέον, βρίσκεται πίσω μόνο από τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έφτασε τα 19 γκολ μετά την αναμέτρηση της Αργεντινής με την Ιορδανία.

Το Μεξικό λύγισε το Εκουαδόρ και έκλεισε θέση στους «16» με νίκη 2-0

Το Μεξικό επιβεβαίωσε πως αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές ομάδες του φετινού Μουντιάλ, επικρατώντας 2-0 του Ισημερινού στο «Αζτέκα» και εξασφαλίζοντας με εμφατικό τρόπο την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Κάπως έτσι, η ομάδα του Χαβιέρ Αγκίρε παρέμεινε αήττητη και έκανε το 4Χ4 στη διοργάνωση, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα πως διαθέτει όλα τα στοιχεία για μία αξιόλογη πορεία στο τουρνουά.

Το δίδυμο των Χουλιάν Κινιόνες και Ραούλ Χιμένες έκανε ξανά τη διαφορά στην επίθεση, οδηγώντας εκ του ασφαλούς την ομάδα τους, η οποία εντυπωσιάζει με την ένταση, την ταχύτητα και την ορμητικότητά της. Παράλληλα, το Μεξικό εξακολουθεί να εκμεταλλεύεται και την ώθηση της έδρας, στοιχείο που το καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνο ενόψει της συνέχειας του τουρνουά.

Πλέον, η «Ελ Τρι» θα αντιμετωπίσει στους «16» την ομάδα που θα προκριθεί από το παιχνίδι Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ξανά στο «Αζτέκα». Αξίζει να σημειωθεί ότι αγωνίστηκε από το 80′ και έπειτα ως αλλαγή ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ, φτάνοντας και πολύ κοντά σε γκολ στο 90’+2′.

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