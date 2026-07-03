ΘΕΑΤΡΟ

Κούριο, Αρχαίο Θέατρο, Παρασκευή 3 και Σάββατο 4 Ιουλίου, 9μ.μ. Από την Ισπανία προέρχεται η εναρκτήρια παραγωγή του 29ου Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος. Η Producciones Come y Calla και το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικού Θεάτρου της Μέριδα παρουσιάζουν μια συμπαραγωγή πάνω στις Τρωάδες του Ευριπίδη, μια από τις πιο συγκλονιστικές αντιπολεμικές τραγωδίες του αρχαίου δράματος, σε σκηνοθεσία της διακεκριμένης δημιουργού Καρλότα Φερέρ και με την καταξιωμένη πρωταγωνίστρια Ισαβέλ Ορδάθ στον εμβληματικό ρόλο της Εκάβης. (Προσέλευση στις 8μ.μ.) Με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Διάρκεια: 110’. Κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών. Εισιτήρια: SoldOut Tickets, Καταστήματα Stephanis παγκύπρια greekdramafest.com 7000 2414

Δένεια, αμφιθέατρο 9μ.μ. Ο Φώτης Γεωργίδης επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι με το νέο του έργο «Αντικριστό», μια κοινωνική σάτιρα που βάζει στο στόχαστρο γνώριμες παθογένειες της κυπριακής πραγματικότητας. Λευκωσία, Αμφιθέατρο Σκαλί Αγλαντζιάς, Δευτέρα 6, Τρίτη 7 & Τετάρτη 8 Ιουλίου, 9μ.μ. Τάλα, Αμφιθέατρο, Πέμπτη 9 & Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9μ.μ. Λεμεσός, Αμφιθέατρο Heritage, Τετάρτη 15, Πέμπτη 16 & Παρασκευή 17 Ιουλίου, 9μ.μ. Λευκωσία, Αμφιθέατρο Λακατάμειας, Δευτέρα 20 & Τρίτη 21 Ιουλίου, 9μ.μ. Δερύνεια, Αμφιθέατρο, Δευτέρα 27 & Τρίτη 28 Ιουλίου, 9μ.μ. Λάρνακα, Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας, Κυριακή 2 & Δευτέρα 3 Αυγούστο, 9μ.μ. Εισιτήρια: SoldOut Tickets

Λευκωσία, Θέατρο Ένα, 8.30μ.μ. Το εμβληματικό μυθιστόρημα της Πατρίσια Χάισμιθ «Ο ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αντρέα Χριστοδουλίδη. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ.. Αρχοντικό Αξιοθέας: 10, 11 και 12 Ιουλίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: Ticketmaster.cy, 22348203. Κατάλληλο για άτομα άνω των 18 ετών.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λάρνακα, St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Δεκάδες καλλιτέχνες συμμετέχουν σε μια κοινή εικαστική πρόταση, όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να αποκτήσει ένα αυθεντικό έργο τέχνης και να γνωρίσει από κοντά τη σύγχρονη κυπριακή δημιουργία. Εγκαίνια: 8μ.μ. Μέχρι 31/8

Πρωταράς, Serena Beach Bar. Λίγες ημέρες πριν φορέσουν τη στρατιωτική στολή για να καταταγούν στην Εθνική Φρουρά, νεαροί από τα Κοκκινοχώρια της επαρχίας Αμμοχώστου μετατρέπουν τα μαλλιά τους σε εντυπωσιακές μοϊκάνες, βαμμένες στα χαρακτηριστικά χρώματα της ρέγκε: πράσινο, κίτρινο και κόκκινο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη τοπική παράδοση που σηματοδοτεί το πέρασμα από την εφηβεία στην ενηλικίωση και αποτελεί το θέμα της νέας φωτογραφικής έκθεσης του visual artist Νικόλα Λουκά με τίτλο «Μοϊκάνες», η οποία παρουσιάζεται για μία μόνο ημέρα. Παρασκευή 3 Ιουλίου 12μεσημέρι -12μεσάνυχτα, Είσοδος ελεύθερη.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ

Επισκοπειό, Πολιτιστική Σκηνή Μητρόπολης Ταμασού και Ορεινής, 7.30μ.μ. Η μουσική, ο χορός και η κουβανέζικη κουλτούρα συναντούν την αλληλεγγύη στη Viva Cuba Fiesta V, που επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά στην Πολιτιστική Σκηνή της Ιεράς Μητρόπολης Ταμασού και Ορεινής. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει χορευτικές παραστάσεις, ζωντανή κουβανέζικη μουσική, DJ, street food, κουβανέζικα κοκτέιλ, έκθεση κλασικού αυτοκινήτου και μια μεγάλη πίστα χορού. Συμμετέχουν οι σχολές Αγαπίου Escuela De Danza, Bailemos Dance School, Dance Motion, Latin SD και Sensation Dance School, μαζί με τη Σχολή Χορού Caliente. Εισιτήρια: Ticketmaster.cy και στην είσοδο.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Nozic Gallery (Νικοκρέοντος 1Β – 96339266). «The Form That Failed To Stay» της Χλόης και του Συμεών Σιαμτάνη. Μέχρι 3/7

Νέος εκθεσιακός χώρος Φωτοδού (λεωφόρος Στασίνου 25Β). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας μελών της Φωτοδού. Μέχρι 14/7

Πλατεία Ελευθερίας. Φωτογραφική έκθεση «Applied Nostalgia» με 40 φωτογραφίες που αναδεικνύουν το Βελιγράδι και τη Λευκωσία. Μέχρι 5/7.

NiMAC (22797400). Ομαδική έκθεση με τίτλο «A slight indisposition». Μέχρι 26/7

Kartzin SEA Lab x Visual Voices. «My Fancy Future» της Φωτεινής Μιχαηλίδη. Μέχρι 3/7.

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί». Μέχρι 10/7

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Λεμεσός

The Edit Gallery (25251710). «Unfolding Landscapes» της Αλεχάντρα Αταρές. Μέχρι 18/7

125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Πάφος

Phsifida Art Gallery (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8

Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Ο Έρωτας Γράφεται… (σκηνοθεσία Βασίλη Μυριανθόπουλου με τους Παύλο Ορκόπουλο, Ελένη Τρίγγου, Γιάννη Ποιμενίδη), The Death of Robin Hood (σκηνοθεσία Michael Sarnoski με τους Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgard), The Invite (σκηνοθεσία Olivia Wilde με τους Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz), Leviticus (σκηνοθεσία Adrian Chiarella με τους Tyallah Bullock, Stacey Clausen, Joe Bird) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: The Birthday Party (σκηνοθεσία Lea Mysius με τους Hafsia Herzi, Benoit Magimel, Bastien Bouillon) – RIO Λεμεσού.