ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. Το προσωπικό άλμπουμ «Long Way Home» του βιμπραφωνίστα και συνθέτη Δημήτρη Αγγελάκη, μια μουσική διαδρομή που ισορροπεί ανάμεσα στον λυρισμό, τον αυτοσχεδιασμό και τη σύγχρονη τζαζ, παρουσιάζεται στο πλαίσιο του 29ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Δημήτρης Αγγελάκης – βιμπράφωνο, Μένιος Γούναρης – πιάνο Γιώργος Πανταζόπουλος – κοντραμπάσο, Αλέκος Σπανίδης – ντραμς. Τηλ. 22 894531

Λευκωσία, Πάρκο Ακρόπολης 8μ.μ. Ο Δήμος Στροβόλου στο πλαίσιο του θεσμού «Πολιτισμός σε κάθε γειτονιά» παρουσιάζει τη συναυλία «Τραγούδια Διαμάντια» με τον Γιώργο Σταματάρη και τη Σταυριάνα Κούτρα. Είσοδος ελεύθερη.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου, 6–10 Ιουλίου, 8μ.μ. Ο θερινός κινηματογράφος Sommerkino συνεχίζεται με την ταινία Skin Deep (Aus meiner Haut) (2022), του Alex Schaad. Ένα νεαρό ζευγάρι – το οποίο υποδύονται οι βραβευμένοι ηθοποιοί Mala Emde (η οποία πρωταγωνιστεί στην ταινία Köln 75) και ο Jonas Dassler — που ταξιδεύει σε ένα απομακρυσμένο νησί για να λύσει τα προβλήματά του. Ένα χώρο όπου μπορείς σχεδόν στην κυριολεξία να μεταμορφωθείς σε άλλο άνθρωπο. Ένα συναρπαστικό πείραμα σκέψης σχετικά με τη σύνδεση σώματος και ψυχής. 22674606. Είσοδος ελεύθερη.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Σατιρικό Θέατρο, Κάτω Σκηνή, 8.30μ.μ. Το Φεστιβάλ Σατιρικού Θεάτρου 2026 ξεκινά με το έργο «Hear Me Raw”. Πρόκειται για μια σατιρική κωμωδία της Ντανιέλα Άιζακς για τη βιομηχανία της ευεξίας. Μετάφραση και σκηνοθεσία: Φώτης Φωτίου. Ερμηνεύει η Τερέζα Ευριπίδου. Μια ζωηρή, δημοφιλής blogger, instagramer και επίδοξη influencer έχει πάθει μια ανθυγιεινή εμμονή με την υγιεινή διατροφή. Μέχρι να ραγίσουν τα φίλτρα και να αντιμετωπίσει την ωμή της αλήθεια. SoldOut Tickets και στο ταμείο του θεάτρου

Λευκωσία, Αμφιθέατρο Σκαλί Αγλαντζιάς, 9μ.μ. Ο Φώτης Γεωργίδης παρουσιάζει το νέο του έργο «Αντικριστό», μια κοινωνική σάτιρα που βάζει στο στόχαστρο γνώριμες παθογένειες της κυπριακής πραγματικότητας. Εισιτήρια: SoldOut Tickets Επόμενες: Σκαλί Αγλαντζιάς 8 Ιουλίου, Τάλα, Αμφιθέατρο, Πέμπτη 9 & Παρασκευή 10 Ιουλίου, Λεμεσός, Αμφιθέατρο Heritage, Τετάρτη 15, Πέμπτη 16 & Παρασκευή 17 Ιουλίου, Λευκωσία, Αμφιθέατρο Λακατάμειας, Δευτέρα 20 & Τρίτη 21 Ιουλίου, Δερύνεια, Αμφιθέατρο, Δευτέρα 27 & Τρίτη 28 Ιουλίου, Λάρνακα, Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας, Κυριακή 2 & Δευτέρα 3 Αυγούστου

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λεμεσός, Κηποθέατρο 8.30μ.μ., Με εντυπωσιακές ακροβατικές κινήσεις, μουσική που αγγίζει την ψυχή και μια αισθητική που συνδυάζει την παιδική αθωότητα με την καλλιτεχνική αρτιότητα, η παράσταση «Ιπτάμενα Παιδιά της Δανίας» με 35 άτομα στη σκηνή καθηλώνει μικρούς και μεγάλους. Επόμενες: Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας 9 Ιουλίου, Πολιτιστική Σκηνή Μητρόπολης Ταμασού 10 Ιουλίου

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Νέος εκθεσιακός χώρος Φωτοδού (λεωφόρος Στασίνου 25Β). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας μελών της Φωτοδού. Μέχρι 14/7

NiMAC (22797400). Ομαδική έκθεση με τίτλο «A slight indisposition». Μέχρι 26/7

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί». Μέχρι 10/7

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

The Edit Gallery (25251710). «Unfolding Landscapes» της Αλεχάντρα Αταρές. Μέχρι 18/7

Λεμεσός

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση των καλλιτεχνών-μελών του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.), με τίτλο «Δυσλειτουργίες στη σύγχρονη τέχνη / σε εποχές συγκρούσεων». Μέχρι 26/7

125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Πάφος

Phsifida Art Gallery (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8

Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Ο Έρωτας Γράφεται… (σκηνοθεσία Βασίλη Μυριανθόπουλου με τους Παύλο Ορκόπουλο, Ελένη Τρίγγου, Γιάννη Ποιμενίδη), The Death of Robin Hood (σκηνοθεσία Michael Sarnoski με τους Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgard), The Invite (σκηνοθεσία Olivia Wilde με τους Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz), Leviticus (σκηνοθεσία Adrian Chiarella με τους Tyallah Bullock, Stacey Clausen, Joe Bird) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: The Birthday Party (σκηνοθεσία Lea Mysius με τους Hafsia Herzi, Benoit Magimel, Bastien Bouillon) – RIO Λεμεσού.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Ξένος» του Αλμπέρ Καμύ, σε σκηνοθεσία του Φρανσουά Οζόν. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Μπενζαμέν Βουαζέν υποδύεται τον Μερσώ, πλαισιωμένος από τους Ρεμπέκα Μαρντέρ, Πιερ Λοτέν, Ντενί Λαβάν και Σουάν Αρλό. Διάρκεια: 122′. Προβολές: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 15 Ιουλίου 8.30μ.μ. (σαββατοκύριακα 6μ.μ. & 8.30μ.μ.) 22675787 pantheon-theatre.com