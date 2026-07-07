Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου (Benjamin Netanyahu) εξέφρασε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την ανησυχία του για την κλιμακούμενη, όπως τη χαρακτηρίζει, αντιισραηλινή ρητορική του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ζήτησε από τον Τραμπ, σε τηλεφώνημα που έγινε την Παρασκευή, να αποφύγει την πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Τουρκία να εκσυγχρονίσει την πολεμική αεροπορία της.

Ο Νετανιάχου φέρεται να διαμαρτυρήθηκε στον Τραμπ για τον Ερντογάν, σύμφωνα με τις πηγές του Axios, και έδειξε ότι ήθελε ο πρόεδρος των ΗΠΑ να συγκρατήσει τον Τούρκο ηγέτη.

«Ο Νετανιάχου έκανε ένα αίτημα και ο πρόεδρος τον άκουσε. Οπότε ο πρόεδρος ίσως μεταφέρει [ενν. στον Ερντογάν] ένα μήνυμα του τύπου: “Μπορείς να το πάρεις λίγο πιο χαλαρά σε αυτό το θέμα;” Αλλά τα πράγματα είναι όπως είναι», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Υπενθυμίζεται ότι Τραμπ και Ερντογάν θα συναντηθούν κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ την Τρίτη και την Τετάρτη στην Άγκυρα.

Το Axios σημειώνει ότι εν μέσω της έντασης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας τα τελευταία δύο χρόνια, ο Τραμπ διατηρεί στενές σχέσεις και με τους δύο ηγέτες. Πάντως, προσθέτει το Axios, η θέση του Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον έχει υποχωρήσει τους τελευταίους μήνες λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Δεν είναι σαφές πόση επιρροή εξακολουθεί να έχει ο Νετανιάχου, τόσο λόγω της στενής σχέσης του Τραμπ με τον Ερντογάν, όσο και λόγω των οικονομικών οφελών από τις πωλήσεις αμερικανικών όπλων στην Τουρκία.

protothema.gr