Ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Εργασίας της Βουλής ενδεχομένως να ανοίξει σήμερα τα χαρτιά του ο υπουργός Μαρίνος Μουσιούττας, όσον αφορά στην πρόοδο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

Την ίδια ώρα, όπως πληροφορούμαστε, οι κοινωνικοί εταίροι, οι οποίοι μετέχουν στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, δεν έχουν λάβει ακόμη το προσχέδιο του νομοσχεδίου, με αποτέλεσμα να εντείνεται η ανησυχία, ενόψει και των καλοκαιριών αδειών, ότι δεν θα υπάρχει αρκετός χρόνος ώστε να μελετήσουν επισταμένα τις πρόνοιες του.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας αναμένεται να παρευρεθεί σήμερα στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής, για πρώτη φορά υπό τη νέα της σύνθεση. Στη συνεδρία θα υπάρξει ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα της αρμοδιότητας της Επιτροπής. Βασικό θέμα συζήτησης αναμένεται να είναι το συνταξιοδοτικό και η μεταρρύθμιση, η οποία έχει ήδη τροχιοδρομηθεί.

Στοίχημα για τον Μαρίνο Μουσιούττα θα είναι να πείσει τα κοινοβουλευτικά κόμματα να υπερψηφίσουν τα νομοσχέδια της μεταρρύθμισης, κάτι που θα διευκολυνθεί στην περίπτωση που προκύψει ομοφωνία ή έστω πλειοψηφία στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα. Πάντως, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η μεταρρύθμιση θα προχωρήσει ανεξάρτητα από τη στάση των κοινωνικών εταίρων. Σημειώνεται ότι μετά τον υπουργό Εργασίας θα ακολουθήσει συνάντηση της κοινοβουλευτικής επιτροπής με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέα Χατζηστεφάνου – Παπαέλληνα.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο υπουργός Εργασίας είχε αναφέρει ότι στόχος είναι όπως το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού να δοθεί στους κοινωνικούς εταίρους εντός του δεύτερου δεκαημέρου του Ιουλίου, ώστε να αρχίσει η ουσιαστική και συνεχής συζήτησή του και τον Σεπτέμβριο αυτό να κατατεθεί στη Βουλή.

Από πλευράς κοινωνικών εταίρων, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι πλέον η συζήτηση θα πρέπει να στηριχθεί στη βάση συγκεκριμένων δεδομένων και αριθμών και όχι υποθετικών σεναρίων. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, υπάρξουν συγκλίσεις σε ορισμένα σημεία, αλλά και αποκλίσεις σε άλλα.

Ως εκ τούτου, η συζήτηση πρέπει να μπει πλέον στην ουσιαστική της μορφή για να προκύψει και η τελική μορφή του νομοσχεδίου. Όπως μας αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, για τα μεγάλα ζητήματα της μεταρρύθμισης, όπως είναι η κατώτατη σύνταξη, το πέναλτι του 12% και τα Ταμεία Προνοίας του δεύτερου πυλώνα, θα πρέπει να υπάρξει κοστολόγηση, για να μην παρουσιαστούν ζητήματα βιωσιμότητας στην πορεία. Μάλιστα, προστίθεται, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο θα πρέπει να εμπλακεί στη διαδικασία και το Υφυπουργείο Πρόνοιας για τον πυλώνα «0», που αφορά τους χαμηλοσυνταξιούχους, τις συντάξεις ανικανότητας / αναπηρίας και άλλα παρεμφερή ζητήματα.

Ενημερώθηκε ο ΔΗΣΥ

Σημειώνεται ότι η χθεσινή συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΗΣΥ, επικεφαλής της οποίας ήταν η Πρόεδρος του κόμματος Αννίτα Δημητρίου, με κλιμάκιο της ΟΕΒ, υπό τον πρόεδρο Γιώργο Παντελίδη, επικεντρώθηκε στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν παίζουμε με την οικονομία. Χρειάζεται να προστατεύσουμε τα δημόσια οικονομικά για να μπορούμε ακριβώς να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας που το έχουν περισσότερη και μεγαλύτερη ανάγκη. Εκεί θα πρέπει να στηριχτεί και η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, αλλά και να στηριχτεί και να προβλεφθεί κάθε κίνηση από το κράτος».

Κληθείσα να αναφέρει κατά πόσο συμπίπτουν οι απόψεις ΔΗΣΥ και ΟΕΒ για το συνταξιοδοτικό, η κ. Δημητρίου είπε ότι συμπίπτουν «σε πολύ μεγάλο βαθμό», προσθέτοντας ότι αναμένουν να δουν «και τι θα κατατεθεί». «Είναι πολύ διαφορετικό αν τελικά η μεταρρύθμιση θα αφορά τον πυλώνα 1 και μόνο, και πολύ διαφορετικό αν θα εισαχθεί και ο πυλώνας 2 (Ταμεία Προνοίας) ο οποίος κατά την δική μας άποψη θα πρέπει να περιλαμβάνεται (τουλάχιστον ο σχεδιασμός)», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΟΕΒ Γιώργος Παντελίδης είπε ότι υπήρξε μια «ουσιαστική και εποικοδομητική» ανταλλαγή απόψεων σε καίρια ζητήματα. «Θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις καθημερινά, όπως μεταξύ άλλων το ενεργειακό κόστος, ο διοικητικός φόρτος που επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, η έλλειψη προσωπικού σε νευρολογικούς για την οικονομία τομείς και το συνταξιοδοτικό