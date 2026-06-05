Έντονη ανησυχία για δημόσιες δηλώσεις που εισηγούνται αυξήσεις συντάξεων σε επίπεδα εκτός οικονομικής πραγματικότητας εκφράζει η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων.

Σε ανακοίνωσή της, η ΟΕΒ αναφέρει ότι η δημόσια συζήτηση για το συνταξιοδοτικό δεν μπορεί να βασίζεται σε υπεραπλουστευμένες προσεγγίσεις ή στην εντύπωση ότι υπάρχουν «μαγικές λύσεις».

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η πραγματικότητα είναι ότι η δραστική αύξηση των συντάξεων προϋποθέτει είτε αύξηση των εισφορών, είτε αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης, είτε συνδυασμό και των δύο.

Η ΟΕΒ σημειώνει ότι οποιεσδήποτε άλλες προσεγγίσεις δημιουργούν προσδοκίες που δεν μπορούν να υλοποιηθούν, καθώς στηρίζονται σε εξωπραγματικά δεδομένα.

Παράλληλα, τονίζει ότι δεν πρόκειται να συναινέσει σε προτάσεις που, όπως αναφέρει, αγνοούν τις οικονομικές και δημοσιονομικές πραγματικότητες και υποθηκεύουν το παρόν και το μέλλον της κυπριακής οικονομίας.

Οι αποφάσεις για το συνταξιοδοτικό σύστημα, σύμφωνα με την ΟΕΒ, πρέπει να σχεδιάζονται με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η Ομοσπονδία αναφέρει ότι οι συντάξεις πρέπει να αυξάνονται με τους ρυθμούς που επιτρέπει η οικονομική ανάπτυξη και με βάση τους διεθνώς παραδεδεγμένους κανόνες, οι οποίοι συνδέουν το ύψος των συντάξεων με το ύψος των εισφορών και την αρχή της αναλογικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΕΒ σημειώνει ότι συνεργάζεται με το Υπουργείο Εργασίας, τους εταίρους της και εξειδικευμένους επαγγελματίες από την Κύπρο και διεθνείς οργανισμούς.

Η Ομοσπονδία καλεί όλους να αφήσουν τη διαχείριση του ζωτικού αυτού θέματος στους αρμόδιους θεσμούς της τριμερούς συνεργασίας και στους Κοινωνικούς Εταίρους.

Όπως αναφέρει, οι Κοινωνικοί Εταίροι έχουν την ευθύνη της χρηματοδότησης και της διασφάλισης της βιωσιμότητας του συστήματος, προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.

Η ΟΕΒ προσθέτει ότι, εάν το κράτος επιθυμεί να βελτιώσει περαιτέρω την κοινωνική του πολιτική, αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσω του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων ούτε μέσω του δεύτερου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος.