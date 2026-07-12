ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Studio Δημοτικού Θεάτρου. Πρεμιέρα, 8.30μ.μ. Ένα ολοκαίνουργιο θεατρικό έργο της Λένας Κιτσοπούλου, γραμμένο ειδικά για το Θέατρο Δέντρο, κάνει πρεμιέρα σήμερα στο Studio του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας. Οι «Βλαβερές συνέπειες του καπνού», σε σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρου, αντλούν την αφετηρία τους από το ομώνυμο μονόπρακτο του Άντον Τσέχωφ. Εισιτήρια: SoldOut Tickets 99520835 Επόμενες παραστάσεις: 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23 και 26 Ιουλίου, 8.30μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Παρασκευή 24 Ιουλίου, 8.30μ.μ. Λεμεσός, Παλιό Ξυδάδικο, Δευτέρα 27 Ιουλίου, 8.30μ.μ. Διάρκεια: 120’ (με διάλειμμα).

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας: 8.30μ.μ. Το εμβληματικό μυθιστόρημα της Πατρίσια Χάισμιθ «Ο ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αντρέα Χριστοδουλίδη, 22894531

Λευκωσία, WhereHaus 612, 8.30μ.μ. Μια ξεκαρδιστική αλλά και καυστική σάτιρα της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας παρουσιάζει το Τμήμα Ενηλίκων της Σχολής Θεάτρου ΘεαμArt, ανεβάζοντας την κωμωδία «Καρυάτιδα» του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση ανεβαίνει σε διασκευή και σκηνοθεσία της Νάσιας Κελεπέσιη. Κρατήσεις: 95113206.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πάφος, Θερινό Αττικόν, 10 Ιουλίου-14 Αυγούστου, 9μ.μ. Το Κέντρο Τεχνών Κίμωνος ανανεώνει το καλοκαιρινό του ραντεβού με τους φίλους του κινηματογράφου, παρουσιάζοντας το Garden Screenings, μια σειρά υπαίθριων προβολών. Το πρόγραμμα φέρνει στο προσκήνιο το έργο σπουδαίων σκηνοθετών και διευθυντών φωτογραφίας, προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει ή να ξαναδεί κλασικά και σύγχρονα έργα μέσα από τη δύναμη της εικόνας. Εισιτήρια: Η προπώληση πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου Τεχνών Κίμωνος. kimonosartcenter.com

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο (χώρος στάθμευσης της ΣΕΚ), 8.30μ.μ. Cyprus Rialto World Music Festival. Απόψε παίζουν οι Kobrah Habibi, οι οποίοι συνδυάζουν ηλεκτρονικούς ήχους, DJ culture και μουσικές παραδόσεις της Ανατολής., Είσοδος ελεύθερη

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Νέος εκθεσιακός χώρος Φωτοδού (λεωφόρος Στασίνου 25Β). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας μελών της Φωτοδού. Μέχρι 14/7

NiMAC (22797400). Ομαδική έκθεση με τίτλο «A slight indisposition». Μέχρι 26/7

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί». Μέχρι 10/7

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Λεμεσός

Pylon Art & Culture (95950857). Ομαδική έκθεση χειροποίητης δημιουργίας με τίτλο «ΤΡΕΙΣ», με έργα των Ανθούλας Πολυβίου, Έλλης Ξείππα και Νίκης Στυλιανού. Μέχρι 12/7

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση των καλλιτεχνών-μελών του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.), με τίτλο «Δυσλειτουργίες στη σύγχρονη τέχνη / σε εποχές συγκρούσεων». Μέχρι 26/7

The Edit Gallery (25251710). «Unfolding Landscapes» της Αλεχάντρα Αταρές. Μέχρι 18/7

125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Πάφος

Phsifida Art Gallery (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8

Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Moana (σκηνοθεσία Thomas Kail με τους Catherine Lega’aia, Dwayne Johnson, Ron Clements), Tuner (σκηνοθεσία Daniel Roher με τους Leo Woodall, Dustin Hoffman, Alisen Richmond-Peck), Evil Dead Burn (σκηνοθεσία Sebastien Vanicek με τους Souherila Yasoub, Hunter Doohan, Luciane Buchanan) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Ξένος» του Αλμπέρ Καμύ, σε σκηνοθεσία του Φρανσουά Οζόν. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Μπενζαμέν Βουαζέν υποδύεται τον Μερσώ, πλαισιωμένος από τους Ρεμπέκα Μαρντέρ, Πιερ Λοτέν, Ντενί Λαβάν και Σουάν Αρλό. Διάρκεια: 122′. Προβολές: 12, 13, 14 & 15 Ιουλίου 8.30μ.μ. (σαββατοκύριακα 6μ.μ. & 8.30μ.μ.) 22675787 pantheon-theatre.com