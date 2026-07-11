ΘΕΑΤΡΟ
- Πάφος, Αρχαίο Ωδείο, προσέλευση στις 8μ.μ. Με την Εκάβη του Ευριπίδη από το Θέατρο του Ντάουγκαβπιλς της Λετονίας, συνεχίζεται το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος. Σε σκηνοθεσία της Τατιάνας Στεπαντσένκο-Μπογκντάνα η παραγωγή ξεχωρίζει για τη χρήση της Λατγαλικής, μιας τοπικής γλώσσας της ανατολικής Λετονίας που σήμερα θεωρείται ευάλωτη. Με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Διάρκεια: 120’. Εισιτήρια: SoldOut Tickets, Καταστήματα Stephanis παγκύπρια greekdramafest.com 7000 2414. Μεταφορά από Λευκωσία με λεωφορείο
- Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας: 8.30μ.μ. Το εμβληματικό μυθιστόρημα της Πατρίσια Χάισμιθ «Ο ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αντρέα Χριστοδουλίδη. Επόμενη: 12 Ιουλίου. 22894531
- Λευκωσία, Σατιρικό Θέατρο, Πάνω Σκηνή, 8.30μ.μ. Το Φεστιβάλ Σατιρικού Θεάτρου 2026 συνεχίζεται με την παράσταση «Ηλέκτρα Άτιτλη». Πειραματική προσέγγιση της Ηλέκτρας του Σοφοκλή από την ομάδα Vertebra Theatre μέσα από σύγχρονη, εικαστική και queer οπτική. Με τους Ευαγγελία Νικολάου, Μαρία Δίπλαρου, Νίκολα Ανδρέου, Χρίστο Χατζηχριστοδούλου. Εισιτήρια: SoldOut Tickets και στο ταμείο του θεάτρου πριν από κάθε παράσταση.
- Λευκωσία, WhereHaus 612, 8.30μ.μ. Μια ξεκαρδιστική αλλά και καυστική σάτιρα της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας παρουσιάζει το Τμήμα Ενηλίκων της Σχολής Θεάτρου ΘεαμArt, ανεβάζοντας την κωμωδία «Καρυάτιδα» του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση ανεβαίνει σε διασκευή και σκηνοθεσία της Νάσιας Κελεπέσιη. Κρατήσεις: 95113206. Επόμενη: Κυριακή 12 Ιουλίου
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.). (22 466426.) Έκθεση με τίτλο «Take your broken heart and make it into art». Συντελεστές: Rebirth Artists: Μαρία Χριστοφόρου, Nικολέττα Χριστοφόρου, Καλλιόπη Κοσματοπούλου και Αντρέι Κρουπά. Μέχρι 11/7
Νέος εκθεσιακός χώρος Φωτοδού (λεωφόρος Στασίνου 25Β). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας μελών της Φωτοδού. Μέχρι 14/7
NiMAC (22797400). Ομαδική έκθεση με τίτλο «A slight indisposition». Μέχρι 26/7
Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί». Μέχρι 10/7
Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9
Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7
Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.
Λεμεσός
Pylon Art & Culture (95950857). Ομαδική έκθεση χειροποίητης δημιουργίας με τίτλο «ΤΡΕΙΣ», με έργα των Ανθούλας Πολυβίου, Έλλης Ξείππα και Νίκης Στυλιανού. Μέχρι 12/7
Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση των καλλιτεχνών-μελών του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.), με τίτλο «Δυσλειτουργίες στη σύγχρονη τέχνη / σε εποχές συγκρούσεων». Μέχρι 26/7
The Edit Gallery (25251710). «Unfolding Landscapes» της Αλεχάντρα Αταρές. Μέχρι 18/7
125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.
Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.
XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.
Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8
Λάρνακα
St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8
Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8.
Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027
Πάφος
Phsifida Art Gallery (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8
Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Moana (σκηνοθεσία Thomas Kail με τους Catherine Lega’aia, Dwayne Johnson, Ron Clements), Tuner (σκηνοθεσία Daniel Roher με τους Leo Woodall, Dustin Hoffman, Alisen Richmond-Peck), Evil Dead Burn (σκηνοθεσία Sebastien Vanicek με τους Souherila Yasoub, Hunter Doohan, Luciane Buchanan) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.
ΠΡΟΒΟΛΗ
Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Ξένος» του Αλμπέρ Καμύ, σε σκηνοθεσία του Φρανσουά Οζόν. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Μπενζαμέν Βουαζέν υποδύεται τον Μερσώ, πλαισιωμένος από τους Ρεμπέκα Μαρντέρ, Πιερ Λοτέν, Ντενί Λαβάν και Σουάν Αρλό. Διάρκεια: 122′. Προβολές: 10, 11, 12, 13, 14 & 15 Ιουλίου 8.30μ.μ. (σαββατοκύριακα 6μ.μ. & 8.30μ.μ.) 22675787 pantheon-theatre.com