Το Ομάν και το Ιράν συμφώνησαν να συνεχίσουν τις τεχνικές και πολιτικές διαβουλεύσεις σχετικά με τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Την ανακοίνωση έκανε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν, επισημαίνοντας ότι οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν στη Μασκάτ, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη διατήρηση της σταθερότητας σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

BREAKING: Oman and Iran agree to continue technical and political talks over navigation of Hormuz



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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο πλευρές συζήτησαν θέματα που αφορούν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, επιδιώκοντας να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την ελευθερία των θαλάσσιων μεταφορών «υπό το πρίσμα των γεγονότων και των συνεπειών που προέκυψαν από τις πρόσφατες εξελίξεις».

Η ανακοίνωση δεν δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των διαβουλεύσεων, ωστόσο η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στον Περσικό Κόλπο, μετά τις πρόσφατες στρατιωτικές εξελίξεις στην περιοχή.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κομβικό πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας, καθώς μέσω αυτών διακινείται σημαντικό ποσοστό των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, γεγονός που καθιστά τη διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας ζήτημα διεθνούς σημασίας.

protothema.gr