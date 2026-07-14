Κατηγορίες για τουλάχιστον 22 βιασμούς σε βάρος 14 γυναικών απήγγειλε η Εισαγγελία του Βερολίνου στη Γερμανία σε 68χρονο άνδρα.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, ο άνδρας φέρεται να νάρκωνε τα θύματά του πριν προβεί στις πράξεις, τις οποίες φέρεται επίσης να βιντεοσκοπούσε.

Σε βάρος του απαγγέλθηκαν ακόμη κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράνομη καταγραφή των επιθέσεων.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο ύποπτος βρίσκεται προφυλακισμένος από τις αρχές Μαρτίου. Στο κατηγορητήριο επισημαίνεται ότι ο 68χρονος εντόπιζε τα υποψήφια θύματά του μέσω διαδικτυακών πλατφορμών γνωριμιών και τα αναισθητοποιούσε με μίγμα υπνωτικών χαπιών και αλκοόλ. Οι γυναίκες δεν γνώριζαν τα εγκλήματα και τα πληροφορήθηκαν μόνο κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Η αστυνομία εντόπισε τον δράστη μέσω βίντεο που μοιράστηκε ο ίδιος με γνωστό του, ο οποίος παρακολουθείτο ήδη για ανάλογη δράση.

Η εισαγγελία αναφέρει επίσης ότι θεωρεί πως υπάρχουν συνολικά 58 θύματα, αλλά είτε δεν έχουν όλα ταυτοποιηθεί είτε δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα.

Επιπλέον, στην περίπτωση μιας γυναίκας που φέρεται να βιάστηκε 36 φορές από τον 68χρονο άνδρα μεταξύ 2010 και 2014, η εισαγγελία δήλωσε ότι η διαδικασία έπρεπε να διακοπεί λόγω παραγραφής.

ΑΠΕ – ΜΠΕ