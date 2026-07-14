Στον Δήμο Λεμεσού περνά πλέον η ευθύνη για την τελική απόφαση γύρω από τα πασσαλάκια που αναστάτωσαν την πόλη. Μετά τις έντονες αντιδράσεις πολιτών και φορέων, η επόμενη κίνηση βρίσκεται στα χέρια του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο καλείται να εγκρίνει τις εισηγήσεις του Τμήματος Δημοσίων Έργων και να ανοίξει τον δρόμο για τις τελικές προσαρμογές του έργου. Αυτό ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης επισημαίνονται ότι ο σχεδιασμός θα τροποποιηθεί σε συγκεκριμένα σημεία, όπου μέρος των πασσάλων θα αφαιρεθεί και θα αντικατασταθεί με άλλα μέτρα οδικής ασφάλειας, με στόχο να επιτευχθεί η ισορροπία μεταξύ της προστασίας των πολιτών, των αναγκών της καθημερινότητας και της βιώσιμης κινητικότητας.

Ο κ. Βαφεάδης, μιλώντας σήμερα το απόγευμα στο περιθώριο των εγκαινίων της νέας εισόδου/εξόδου κινδύνου στη Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση μεταξύ του Δήμου Λεμεσού και του Τμήματος Δημοσίων Έργων, με στόχο να εξευρεθούν λύσεις που να ανταποκρίνονται τόσο στις απαιτήσεις της οδικής ασφάλειας όσο και στις ανησυχίες των κατοίκων.

«Έχω φροντίσει να προσέλθουν τα συνεργεία των Δημοσίων Έργων, ανώτερα στελέχη και μηχανικοί, ώστε να δουν το πρόβλημα από κοντά και να κατανοήσουν ποιο πραγματικά είναι το θέμα. Στόχος είναι να δοθούν λύσεις που να ανταποκρίνονται και στην οδική ασφάλεια αλλά και στις απαιτήσεις του κόσμου. Και τα δύο είναι πάρα πολύ σημαντικά», ανέφερε.

Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι οι παρεμβάσεις θα επανεξεταστούν και όπου κρίνεται αναγκαίο τα πασσαλάκια θα απομακρυνθούν. «Θεωρώ ότι έχουν βρεθεί χρήσιμες τομές. Θα αφαιρεθούν πασσαλάκια, θα αντικατασταθούν με άλλα μέσα και άλλα μέτρα οδικής ασφάλειας, ώστε να πετύχουμε τον διπλό στόχο, την ασφάλεια και τη βιώσιμη αστική κινητικότητα», σημείωσε.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι όπου απαιτείται διαχωρισμός μεταξύ πεζών, ποδηλατών και οχημάτων για λόγους ασφάλειας, οι παρεμβάσεις θα διατηρηθούν. «Εκεί που η Αστυνομία θεωρεί ότι χρειάζεται διαχωρισμός για λόγους οδικής ασφάλειας, δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να προσαρμόσουμε τις δράσεις ώστε να ικανοποιηθούν και οι ανάγκες του κόσμου αλλά και οι στόχοι της βιώσιμης κινητικότητας», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, η τελική διαμόρφωση των έργων θα προχωρήσει μετά την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού των απαντήσεων και εισηγήσεων του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

«Αυτή τη στιγμή αναμένουμε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου σε όσα έχει απαντήσει το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Μόλις έχουμε αυτή την απόφαση, τα έργα θα προχωρήσουν στην υλοποίησή τους, ενώ υπάρχουν και αλλαγές στον σχεδιασμό», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, ανάμεσα στις αλλαγές περιλαμβάνεται και η κατάργηση μέρους των παρεμβάσεων σε συγκεκριμένο σημείο, ώστε να δημιουργηθούν χώροι δίπλα από σχολείο, όπου σήμερα δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση των αναγκών του.

«Το έργο προσαρμόζεται για να ικανοποιήσει καλύτερα τις ανάγκες και αυτό θα το δούμε μόλις ληφθεί η απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη διαδικασία διαβούλευσης, ο κ. Βαφεάδης τόνισε ότι το ζήτημα δεν ήταν αν αυτή πραγματοποιήθηκε, αλλά κατά πόσο το μήνυμα έφτασε στους πολίτες.

«Διαβουλεύσεις έχουν γίνει επανειλημμένα. Το θέμα όμως είναι αν στη διαβούλευση αυτή έφτασε το μήνυμα στον κόσμο. Αυτό είναι που έχει διαφανεί, ότι ο κόσμος δεν είχε αντιληφθεί τι θα γίνει μπροστά από το σπίτι του. Και αυτό το θεωρώ αδυναμία. Δεν θα σταθούμε εδώ. Θα σταθούμε στο πώς θα κάνουμε ένα έργο το οποίο να ικανοποιεί και τον κόσμο αλλά και τις επόμενες γενιές. Δηλαδή η βιώσιμη Λεμεσός είναι κάτι που θα εξυπηρετήσει τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές»

Υπογράμμισε ωστόσο ότι στόχος παραμένει η δημιουργία μιας πιο βιώσιμης Λεμεσού, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Την ίδια ώρα, εγκαινιάστηκε η νέα είσοδος/έξοδος κινδύνου στη Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Αθανασίου, έργο που ενισχύει την ασφάλεια μιας περιοχής όπου δραστηριοποιούνται περίπου 120 επιχειρήσεις και εργάζονται πέραν των 5.000 ανθρώπων.

Ο Υπουργός εξήρε τη συνεργασία μεταξύ Κεντρικού Κράτους, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Συνδέσμου Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου , σημειώνοντας ότι χωρίς αυτή τη συνεργασία το έργο δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί.

Όπως ανέφερε, η νέα υποδομή επιτρέπει ταχύτερη ανταπόκριση των σωμάτων ασφαλείας και των πρώτων ανταποκριτών, με βασικό στόχο την προστασία των πολιτών και των εργαζομένων στην περιοχή.