Η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε την Τετάρτη ένα νομοσχέδιο που θα επιτρέπει την υποχρεωτική κλήτευση των στρατιωτικών εφέδρων για εκπαίδευση, στο πλαίσιο σχεδίων ενίσχυσης των στρατευμάτων και αύξησης της ικανότητάς της να αμύνεται εν μέσω μιας πιο επιθετικής Ρωσίας.

Η Γερμανία στοχεύει να διπλασιάσει το απόθεμα εφέδρων της μέχρι τα μέσα της επόμενης δεκαετίας σε τουλάχιστον 200.000 μέλη, επιπλέον του στόχου των τουλάχιστον 260.000 εν ενεργεία στρατιωτών.

Πιστόριους: Η Γερμανία πρέπει να γίνει «έτοιμη για πόλεμο»

Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η Γερμανία πρέπει να γίνει «έτοιμη για πόλεμο» και να βελτιώσει την ικανότητά της να κινητοποιεί γρήγορα τις δυνάμεις της σε περίπτωση μεγάλης ευρωπαϊκής σύγκρουσης.

Ένα βασικό σημείο είναι η κατάργηση της απαίτησης τόσο του έφεδρου όσο και του εργοδότη να συμφωνήσουν να κληθούν για εκπαίδευση. Σε αντάλλαγμα, ο στρατός σχεδιάζει να αυξήσει την ελκυστικότητα της εφεδρικής θητείας και να δώσει στους εργοδότες μεγαλύτερη προθεσμία προειδοποίησης.

Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι οι έφεδροι παραμένουν εκπαιδευμένοι και άμεσα διαθέσιμοι σε περίπτωση που το ΝΑΤΟ απαιτήσει από τη Γερμανία να κινητοποιήσει γρήγορα τις δυνάμεις της. Το υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι η εξάρτηση από την εθελοντική συμμετοχή δεν επαρκεί πλέον δεδομένης της κατάστασης ασφαλείας στην Ευρώπη.



Μετά το καλοκαίρι η συζήτηση στη Bundestag

Το κοινοβούλιο πρόκειται να εξετάσει το σχέδιο νόμου μετά τις θερινές διακοπές, με το υπουργείο να αναμένει ότι ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ στις αρχές του επόμενου έτους.

Η ένωση Γερμανών εφέδρων αξιολόγησε θετικά το σχέδιο νόμου μετά την παρουσίασή του τον Μάιο.

Ωστόσο, το γερμανικό επιχειρηματικό λόμπι DIHK δήλωσε ότι οι εταιρείες θα πρέπει να ειδοποιούνται τουλάχιστον τρεις μήνες νωρίτερα, αντί για τις προβλεπόμενες οκτώ εβδομάδες.

naftemporiki.gr