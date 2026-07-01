Έστειλε μηνύματα πολιτικής η Αννίτα Δημητρίου από το βήμα της εκδήλωσης για τα 50 χρόνια της ίδρυσης του Δημοκρατικού Συναγερμού. Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ χάραξε πορεία προεδρικών εκλογών και καθόρισε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί πολιτικά το κόμμα. Ταυτόχρονα, πήρε για πρώτη φορά η ίδια θέση γύρω από το θέμα του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς και υπερασπίστηκε σθεναρά τα επιτεύγματα της δεκαετούς διακυβέρνησης του Νίκου Αναστασιάδη και του Δημοκρατικού Συναγερμού.

«Ξέρετε ποιο είναι το βασικό μας χαρακτηριστικό μέσα σε αυτές τις πέντε δεκαετίες: Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν ετεροκαθορίζεται. Δεν καθορίζει την στρατηγική του με βάση τις κινήσεις άλλων.

Τιμά την ιστορία, τις ιδέες του, την πολιτική του ταυτότητα. Δεν μετατρέπεται σε καθρέφτη των άλλων», δήλωσε χαρακτηριστικά στην ομιλία της η Αννίτα Δημητρίου, για να συνεχίσει λέγοντας, πως εν αντιθέσει με άλλες πολιτικές δυνάμεις, «στις μεγάλες μάχες κατεβαίνουμε με τη δική μας πρόταση, με τους δικούς μας ανθρώπους, με το δικό μας σχέδιο για τη χώρα».

Υπέδειξε μάλιστα πως «θα ήταν προσβολή στη μνήμη όσων έδωσαν αγώνες και θυσίες για να έχουμε εμείς σήμερα χώρο, ρόλο και δύναμη, να εκχωρήσουμε σε άλλους την πορεία, τις επιλογές και το μέλλον μας», σημείωσε, τονίζοντας ότι «ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν είναι σημαία ευκαιρίας κανενός αλλότριου σκοπού».

Αναφορές με τις οποίες επαναδιατύπωνε τα όσα είπε και την περασμένη Κυριακή σε συνέντευξή της, ότι δηλαδή, ο ΔΗΣΥ θα κατέλθει με δικό του υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές. Δεν προσδιόρισε το δικό της ενδιαφέρον, αν και θεωρείται δεδομένο, ενώ χθες είχαμε και την ανακοίνωση για τη δημιουργία καναλιού στο whats app από τον τέως πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου. Κίνηση η οποία ερμηνεύεται ότι εντάσσεται στο πλαίσιο των προθέσεών του για διεκδίκηση του χρίσματος του υποψηφίου του κόμματος για την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Ιδιαίτερα σημαντικές, χθες, ήταν οι αναφορές της Αννίτας Δημητρίου και σε σχέση με το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

«Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσουμε και κάτι άλλο που απασχολεί το τελευταίο διάστημα τη δημόσια ζωή. Χωρίς υπεκφυγές, όπως αρμόζει στο κόμμα μας.

Η διακυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη είχε αδιαμφισβήτητα θετικό πρόσημο για τη χώρα. Ωφέλησε την Κύπρο.

Έφερε στο προσκήνιο ικανότατους ανθρώπους με όραμα και όρεξη για δουλειά, πολλοί από τους οποίους είναι εδώ μαζί μας.

Και πέτυχε κάτι που σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν εξαιρετικά δύσκολο: να αντιστραφούν οι συνέπειες μιας βαθιάς οικονομικής κρίσης. Και να επανέλθει η χώρα, σε λίγα χρόνια, σε τροχιά ανάπτυξης, αξιοπιστίας και σταθερότητας.

Από τη χρεοκοπία περάσαμε στην ανάπτυξη. Από τα λουκέτα περάσαμε στη δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας. Από τη δημοσιονομική κατάρρευση περάσαμε στην αξιοπιστία», ανέφερε, σημειώνοντας ότι αυτό το εθνικό επίτευγμα είναι αναντίλεκτο, δεν διαγράφεται.

Πρόσθεσε επίσης, ότι έγιναν οι μεγαλύτερες κοινωνικές τομές που είδε ο τόπος, όπως είναι το ΓεΣΥ, το ΕΕΕ, ο εθνικός κατώτατος μισθός, η ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη, η ενίσχυση της άμυνας, η αναβάθμιση των διεθνών σχέσεων, οι μεταρρυθμίσεις, τα μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κύπρο.

«Η θέση μας ήταν και παραμένει καθαρή: σεβασμός σε κάθε διαδικασία, σε κάθε πόρισμα, σε κάθε θεσμό. Δεν συγκαλύπτουμε τίποτα. Όλα στο φως. Μηδενική ανοχή. Κανένας ποτέ δεν βρίσκεται υπεράνω ελέγχου.

Να διερευνηθούν όλα θεσμικά, συντεταγμένα, χωρίς εξαιρέσεις, με αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία.

Η ειδοποιός διαφορά μας με το ΑΚΕΛ είναι ακριβώς αυτή: Η στάση μας δεν αλλάζει ανάλογα με το ποιος ελέγχεται.

Δεν απορρίπτουμε πορίσματα όταν δεν μας βολεύουν», ανέφερε.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ έκανε ιδιαίτερη μνεία στον ιδρυτή του ΔΗΣΥ, Γλαύκο Κληρίδη και τους ιστορικούς σταθμούς του κόμματος.

Παράλληλα, η κ. Δημητρίου εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τα στελέχη, τους εθελοντές και τους ψηφοφόρους για την πρόσφατη εκλογική επιτυχία, η οποία -όπως σημείωσε- αποτελεί εντολή συνέχισης μιας πολιτικής πρότασης που βασίζεται στη σοβαρότητα, τον θεσμικό λόγο και την υπευθυνότητα.

Κλείνοντας, η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού επανέλαβε ότι κορυφαίος εθνικός στόχος παραμένει η απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των ευρωπαϊκών αρχών, ενώ διατύπωσε εκ νέου τη δέσμευση για συνέχιση της πολιτικής δράσης της Παράταξης με επίκεντρο την ασφάλεια, την κοινωνική συνοχή, την οικονομική πρόοδο και με τη σκέψη στις επόμενες γενιές.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο πρόεδρος του ΕΛΚ, Manfred Weber. Εκ μέρους του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη, χαιρετισμό απηύθυνε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ενώ τα δικά τους μηνύματα έστειλαν οι πρόεδροι των συνδεδεμένων οργανώσεων του ΔΗΣΥ, ΟΠΡΕΠΟ, ΓΟΔΗΣΥ, Παναγροτικός, ΝΕΔΗΣΥ, Πρωτοπορία και ΜΑ.ΚΙ.

Αυτούσια η ομιλία της Αννίτας Δημητρίου:

Περήφανοι Συναγερμικοί,

Είναι μεγάλη τιμή που έχουμε, απόψε εδώ μαζί μας, δυναμική εκπροσώπηση του Έλληνα Πρωθυπουργού και Προέδρου της αδερφής μας παράταξης της Νέας Δημοκρατίας

Και πραγματικά είναι με μεγάλη συγκίνηση που σας βλέπω όλους εδώ κ. Κασουλίδη, κ. Δημητρίου, κ. Κουλέρμο…

Πενήντα χρόνια Δημοκρατικός Συναγερμός.

Πενήντα χρόνια ιστορίας.

Πενήντα χρόνια αγώνων, δύσκολων αποφάσεων, μεγάλων δικαιώσεων.

Απόψε στεκόμαστε μπροστά σε αυτή τη διαδρομή με υπερηφάνεια, συγκίνηση και βαθιά ευγνωμοσύνη.

Με πλήρη επίγνωση ότι η σημερινή επέτειος ανήκει πρώτα σε εκείνους που ξεκίνησαν αυτή την πορεία.

Σε εκείνους που πίστεψαν στον Δημοκρατικό Συναγερμό όταν όλα γύρω τους ήταν δύσκολα και επικίνδυνα. Σε εκείνους που τον δυνάμωσαν, τον υπηρέτησαν, τον έφεραν στην κορυφή.

Το 1976 η Κύπρος ήταν ακόμη βουλιαγμένη στο τραύμα. Εισβολή, κατοχή, προσφυγιά, διχασμός, οικονομική καταστροφή.

Μέσα σε εκείνο το περιβάλλον, που χάρασσε βαθιές πληγές στο σώμα του τόπου και στην ψυχή των ανθρώπων μας, ο Γλαύκος Κληρίδης και οι πρωτεργάτες του Δημοκρατικού Συναγερμού πήραν μια ιστορική απόφαση.

Να δημιουργήσουν μια μεγάλη δημοκρατική, πατριωτική, φιλελεύθερη παράταξη που θα ήταν μπροστά από την εποχή της. Που θα έδινε φωνή, στέγη και προοπτική σε χιλιάδες πολίτες.

Σε ανθρώπους που ήθελαν να ξανακτίσουν τη ζωή τους, να προστατεύσουν τη δημοκρατία και να οδηγήσουν την Κύπρο στον φυσικό της χώρο: την Ευρώπη.

Αναφέρουμε σήμερα τον ιδρυτή μας με σεβασμό και μέτρο. Γιατί ο Γλαύκος Κληρίδης δεν μας άφησε μόνο μια κομματική κληρονομιά. Μας άφησε πολιτικό ήθος. Μας άφησε τρόπο σκέψης. Μας άφησε την απαίτηση να βλέπουμε την πατρίδα πιο ψηλά από το κόμμα, πιο ψηλά από τα πρόσωπα και τις προσωπικές φιλοδοξίες.

Και σε αυτό συμπυκνώνεται το μότο που καθιέρωσε ως πολιτική του φιλοσοφία για το Κυπριακό:

«Την πατρίδα ουκ ελάττω παραδώσω».

Αυτό το «ουκ ελάττω» είναι υπόσχεση. Είναι εντολή προς όλους μας. Να μη μικρύνουμε την πατρίδα, να μη μικρύνουμε την παράταξη σε προσωπικές στρατηγικές και πρόσκαιρους υπολογισμούς.

Αυτό είναι το πρώτο συναίσθημα απόψε: υπερηφάνεια.

Υπερηφάνεια γιατί ο Δημοκρατικός Συναγερμός υπήρξε καθοριστικό μέρος της ιστορίας του τόπου μας. Διαμόρφωσε την ισχυρή Κύπρο του σήμερα. Συνέβαλε στην αναγέννηση μιας χώρας που βγήκε από τις στάχτες. Μιας οικονομίας που ξανακτίστηκε, μιας κοινωνίας που εργάστηκε σκληρά για να γίνουμε, με όλες μας τις ατέλειες, ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.

Η Κύπρος του σήμερα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με θεσμούς, με δυναμική οικονομία, με μορφωμένο ανθρώπινο δυναμικό, με διεθνείς συμμαχίες, με δυνατότητες που οι προηγούμενες γενιές κέρδισαν με κόπο.

Σε αυτή την πορεία ο Δημοκρατικός Συναγερμός ήταν πρωταγωνιστής και, στην αρχή, κόντρα σε όλους.

Στις μεγάλες εθνικές επιλογές δικαιωθήκαμε.

Δικαιωθήκαμε για την Ευρώπη.

Δικαιωθήκαμε για την οικονομία.

Δικαιωθήκαμε για την ανάγκη θεσμικής σταθερότητας.

Δικαιωθήκαμε για τον δυτικό προσανατολισμό της χώρας.

Δικαιωθήκαμε γιατί επιμέναμε ότι η Κύπρος χρειάζεται πατριωτισμό με λογική. Κοινωνική πολιτική με οικονομικά θεμέλια. Ελευθερία με ασφάλεια. Ανάπτυξη με συνοχή.

Η Ιδρυτική μας Διακήρυξη το είπε από την πρώτη στιγμή:

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός προέρχεται από τον λαό και υπέρ του λαού τάσσει την ίδρυση, τη λειτουργία, την αποστολή του και όλους τους στόχους και σκοπούς του».

Αυτό είμαστε. Παράταξη από τους πολίτες, για τους πολίτες. Όχι κλειστό σύστημα. Όχι προσωπικό όχημα. Όχι μηχανισμός εξουσίας για λίγους. Καταφύγιο πολιτικής έκφρασης για πολλούς.

Η ίδια Διακήρυξη μάς όρισε ως «κόμμα δημοκρατικό», «κόμμα ιδεολογικό και όχι προσωπικό», «κόμμα αρχών». Αυτές οι λέξεις παραμένουν ζωντανές. Είναι η πυξίδα μας. Είναι η υπενθύμιση ότι κανένα πρόσωπο, καμία συγκυρία, καμία προσωπική φιλοδοξία δεν μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από την παράταξη και πάνω από την πατρίδα.

Αισθανόμαστε, επίσης, δέος.

Δέος γιατί πατάμε στα βήματα γιγάντων που αναμετρήθηκαν με την Ιστορία. Ανθρώπων που βρέθηκαν μπροστά σε διλήμματα υπαρξιακά για τον τόπο και πήραν θέση. Ανθρώπων που γνώριζαν πως η πολιτική είναι το αντίθετο από τη διαχείριση.

Από αυτούς οφείλουμε να διδαχθούμε την τόλμη, το ήθος, τη σοβαρότητα, την ταπεινότητα, την αντοχή.

Και αισθανόμαστε χαρά.

Χαρά γιατί είμαστε μέρος μιας μεγάλης οικογένειας. Μιας κοινότητας ιδεών και ιδανικών. Μιας πλατιάς παράταξης που χωρά διαφορετικές αποχρώσεις, πολλές διαδρομές, ποικίλες ευαισθησίες, αλλά στηρίζεται σε κοινά θεμέλια.

Μας ενώνει η πίστη στην ατομική, πολιτική και οικονομική ελευθερία. Η πεποίθηση ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να μπορεί να ορίζει τη μοίρα του, να εργάζεται, να δημιουργεί, να φτάνει εκεί που θέλει, να στηρίζει τον εαυτό του, τους δικούς του, την οικογένειά του.

Μας ενώνει η δημοκρατία και ο κοινοβουλευτισμός. Απορρίπτουμε καθετί αυταρχικό, κόκκινο ή μαύρο. Η Διακήρυξή μας είναι καθαρή: ο Δημοκρατικός Συναγερμός «αντιτίθεται προς όλες τις μορφές ολοκληρωτισμού και καταπίεσης».

Και ακόμη πιο καθαρά: «απεχθάνεται και αποδοκιμάζει τη βία». Αυτά δεν ήταν αυτονόητα το 1976. Και, δυστυχώς, δεν είναι αυτονόητα ούτε σήμερα, σε μια εποχή όπου η τοξικότητα, οι απειλές, η ψηφιακή βία και η ισοπέδωση επιχειρούν να αντικαταστήσουν τον δημοκρατικό διάλογο.

Μας ενώνει η ελληνική εθνική συνείδηση. Η γνώση του ποιοι είμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Η πίστη ότι η πολιτισμική, ιστορική και θρησκευτική μας κληρονομιά είναι πλούτος, όχι φορτίο. Είναι ρίζα και δύναμη για το μέλλον.

Μας ενώνει η Ευρώπη και η Δύση. Μας ενώνει ο ευρωπαϊκός και δυτικός τρόπος ζωής: ελευθερία, αξιοπρέπεια, κράτος δικαίου, ασφάλεια, δικαιώματα, σεβασμός σε κάθε άνθρωπο.

Η Διακήρυξη από το 1976 καταγράφει καθαρά τον προσανατολισμό μας: η Κύπρος, ιστορικά, γεωγραφικά και πολιτιστικά, ανήκει στη Δύση και ιδίως στην Ευρώπη. Αυτή η επιλογή ήταν το μονοπάτι που μας οδήγησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ισχυρότερη ασπίδα που διαθέτει σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία.

Μας ενώνει η κοινωνική αλληλεγγύη. Γιατί για εμάς η ελεύθερη οικονομία σημαίνει ευκαιρίες, δημιουργία, εργασία και προκοπή. Και η κοινωνική πολιτική σημαίνει έμπρακτη στήριξη εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, ώστε κανείς να μη μένει πίσω.

Η Ιδρυτική μας Διακήρυξη το διατυπώνει με τρόπο που παραμένει επίκαιρος: η πολιτική ελευθερία ολοκληρώνεται με την κοινωνική δικαιοσύνη. Και η Δημοκρατία χρειάζεται πολίτες που αισθάνονται ασφάλεια, αξιοπρέπεια, δυνατότητα συμμετοχής και προοπτική.

Οι ιδέες μας δικαιώνονται και στην Ευρώπη. Σε μια ταραγμένη εποχή, ανήκουμε στο ισχυρότερο ευρωπαϊκό πολιτικό ρεύμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Στην οικογένεια που πιστεύει ότι η ελευθερία χρειάζεται ασφάλεια. Ότι η ανάπτυξη χρειάζεται κοινωνική συνοχή. Ότι η Ευρώπη χρειάζεται κράτος δικαίου, προστασία των συνόρων, ανταγωνιστικότητα, στήριξη της οικογένειας, μέριμνα για τους πιο ευάλωτους.

Φίλες και φίλοι,

Απόψε οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Ευχαριστώ ειλικρινά όλες και όλους για την πρόσφατη εκλογική μας επιτυχία. Αυτή η νίκη ανήκει στους υποψηφίους μας που έδωσαν έναν δύσκολο αγώνα. Ανήκει στα στελέχη μας που στάθηκαν στην πρώτη γραμμή. Ανήκει στις οργανώσεις μας, στους εθελοντές μας, στους ανθρώπους που έτρεξαν, μίλησαν, εξήγησαν, άντεξαν στην πίεση.

Κυρίως, όμως, ανήκει στον κόσμο του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Στον κόσμο που έμεινε με το κεφάλι ψηλά απέναντι στην τοξικότητα. Που βρήκε το θάρρος να βγει μπροστά απέναντι στην ισοπέδωση. Που στάθηκε όρθιος απέναντι σε απειλές, διαδικτυακές και φυσικές. Που αρνήθηκε να δεχθεί ότι η σοβαρότητα είναι αδυναμία και η λογική είναι υποχώρηση.

Σας ευχαριστώ γιατί κρατήσατε όρθιο το σπίτι μας.

Το αποτέλεσμα των εκλογών είναι τιμή. Αλλά είναι και καθαρή εντολή. Οι πολίτες αναγνώρισαν τη σοβαρότητα των ανθρώπων μας, τη δύναμη των ιδεών μας και την ανάγκη να υπάρχει στον τόπο μια μεγάλη πολιτική δύναμη που σκέφτεται θεσμικά, πατριωτικά και ευρωπαϊκά.

Αυτόν τον ρόλο θα τον τιμήσουμε.

Με προτάσεις. Με καθαρό λόγο. Με πολιτικές που θα κινήσουν τη χώρα μπροστά. Με την αποφασιστικότητα να λέμε αυτό που είναι αναγκαίο και σωστό, ακόμη και όταν δεν είναι εύκολο, ακόμη και όταν δεν είναι εκείνη τη στιγμή δημοφιλές.

Φίλες και φίλοι,

Ξέρετε ποιο είναι το βασικό μας χαρακτηριστικό μέσα σε αυτές τις πέντε δεκαετίες: Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν ετεροκαθορίζεται. Δεν καθορίζει τη στρατηγική του με βάση τις κινήσεις άλλων.

Τιμά την ιστορία, τις ιδέες του, την πολιτική του ταυτότητα. Δεν μετατρέπεται σε καθρέφτη των άλλων.

Εν αντιθέσει με άλλες πολιτικές δυνάμεις, στις μεγάλες μάχες κατεβαίνουμε με τη δική μας πρόταση, με τους δικούς μας ανθρώπους, με το δικό μας σχέδιο για τη χώρα.

Θα ήταν προσβολή στη μνήμη όσων έδωσαν αγώνες και θυσίες για να έχουμε εμείς σήμερα χώρο, ρόλο και δύναμη, να εκχωρήσουμε σε άλλους την πορεία, τις επιλογές και το μέλλον μας.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν είναι σημαία ευκαιρίας κανενός αλλότριου σκοπού.

Ζητούμε από τους πολίτες να μας κρίνουν για όσα πιστεύουμε, για όσα προτείνουμε, για όσα μπορούμε να κάνουμε.

Φίλες και φίλοι,

Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσουμε και κάτι άλλο που απασχολεί το τελευταίο διάστημα τη δημόσια ζωή. Χωρίς υπεκφυγές, όπως αρμόζει στο κόμμα μας.

Η διακυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη είχε αδιαμφισβήτητα θετικό πρόσημο για τη χώρα. Ωφέλησε την Κύπρο.

Έφερε στο προσκήνιο ικανότατους ανθρώπους με όραμα και όρεξη για δουλειά, πολλοί από τους οποίους είναι εδώ μαζί μας.

Και πέτυχε κάτι που σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν εξαιρετικά δύσκολο: να αντιστραφούν οι συνέπειες μιας βαθιάς οικονομικής κρίσης. Και να επανέλθει η χώρα, σε λίγα χρόνια, σε τροχιά ανάπτυξης, αξιοπιστίας και σταθερότητας.

Από τη χρεοκοπία περάσαμε στην ανάπτυξη. Από τα λουκέτα περάσαμε στη δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας. Από τη δημοσιονομική κατάρρευση περάσαμε στην αξιοπιστία.

Αυτό το εθνικό επίτευγμα είναι αναντίλεκτο, δεν διαγράφεται.

Παράλληλα έγιναν οι μεγαλύτερες κοινωνικές τομές που είδε ο τόπος: το ΓεΣΥ, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ο εθνικός κατώτατος μισθός, η ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη, η ενίσχυση της άμυνας, η αναβάθμιση των διεθνών σχέσεων, οι μεταρρυθμίσεις, τα μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κύπρο.

Εμείς, όπως κάναμε προεκλογικά, έτσι και τώρα, θα υπερασπιζόμαστε τους θεσμούς και την ανεξαρτησία τους. Θα αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, χωρίς παρεμβάσεις και πολιτικές πιέσεις.

Και θα επιμένουμε ότι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να γίνεται με επιχειρήματα, με σοβαρότητα και με σεβασμό στην αλήθεια.

Η θέση μας ήταν και παραμένει καθαρή: σεβασμός σε κάθε διαδικασία, σε κάθε πόρισμα, σε κάθε θεσμό. Δεν συγκαλύπτουμε τίποτα. Όλα στο φως. Μηδενική ανοχή. Κανένας ποτέ δεν βρίσκεται υπεράνω ελέγχου.

Να διερευνηθούν όλα θεσμικά, συντεταγμένα, χωρίς εξαιρέσεις, με αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία.

Η ειδοποιός διαφορά μας με το ΑΚΕΛ είναι ακριβώς αυτή: Η στάση μας δεν αλλάζει ανάλογα με το ποιος ελέγχεται.

Δεν απορρίπτουμε πορίσματα όταν δεν μας βολεύουν.

Δεν αμφισβητούμε τη Δικαιοσύνη όταν το αποτέλεσμα δεν μας εξυπηρετεί.

Σεβόμαστε τις διαδικασίες και τις αποφάσεις των Δικαστηρίων ανεξαρτήτως ποιους αφορούν.

Η επιλεκτική εμπιστοσύνη στους θεσμούς δεν υπηρετεί τη Δημοκρατία. Υπηρετεί μόνο την κομματική σκοπιμότητα.

Φίλες και φίλοι,

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός υπάρχει για να ανοίγει δρόμους.

Η Ιδρυτική Διακήρυξη μιλά για «θετικό ρεαλισμό για το παρόν» και για «ευγενέστερους οραματισμούς για το μέλλον». Αυτή η φράση περιγράφει ακριβώς αυτό που απαιτεί σήμερα η Κύπρος από όλους όσοι είμαστε σε θέσεις ευθύνης: περισσότερη ουσία και λιγότερη επικοινωνία, περισσότερη αποφασιστικότητα και λιγότερη αδράνεια. Υψηλότερους στόχους για το μέλλον και όχι κοντόφθαλμους σχεδιασμούς.

Η Κύπρος μας και ο κόσμος της έχουν τεράστιες δυνατότητες. Οφείλουμε να σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα και να σχεδιάζουμε φιλόδοξα πού θέλουμε να πάρουμε τη χώρα,

Να κοιτάζουμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση και να παίρνουμε τολμηρές πρωτοβουλίες.

Να αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις χωρίς να φοβόμαστε το πολιτικό κόστος. Προτού τα προβλήματα γίνουν αδιέξοδα.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν συμβιβάζεται με τα μικρά και τη μετριότητα. Αν δεν είχαμε μεγάλα οράματα δεν θα ήμασταν κράτος μέλος της ΕΕ.

Ούτε θα αντιμετωπίζαμε την οικονομική κρίση, ούτε θα ήμασταν μια αξιόπιστη χώρα με διεθνείς συμμαχίες.

Αυτός ήταν και είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Η παράταξη της ευθύνης, της σοβαρότητας, της λογικής, της σταθερότητας και της προόδου.

Το ύψιστο βεβαίως όραμα για μας, από την ίδρυση μας, είναι η απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας. Να καταφέρουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Κύπρο χωρίς Τουρκικά στρατεύματα, εγγυήσεις και συρματοπλέγματα.

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σκληρά για λύση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών.

Ενισχύουμε την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας μας. Σε έναν ασταθή κόσμο, η ασφάλεια αποτελεί όρο ελευθερίας. Τα μεγάλα αμυντικά προγράμματα που φέραμε δεν μπορεί να μείνουν χωρίς συνέχεια.

Στηρίζουμε την οικογένεια, τους νέους, τους εργαζομένους, τους μικρομεσαίους, τους αγρότες, τις επιχειρήσεις, τους ανθρώπους που παράγουν και δημιουργούν.

Καταθέτουμε προτάσεις για τη στέγαση, την ακρίβεια, την ενέργεια, την παιδεία, την υγεία. Πολιτικές που εφαρμόζονται και φέρνουν αποτέλεσμα.

Υπερασπιζόμαστε και βελτιώνουμε τους θεσμούς που είναι η ασπίδα και η προστασία του απλού πολίτη. Όταν η εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στους κανόνες τους κράτους δικαίου διαβρώνεται για κομματικό όφελος, η χώρα μπαίνει σε επικίνδυνα μονοπάτια.

Υπηρετούμε τις αρχές διαφάνεια παντού, έλεγχος σε όλα, λογοδοσία, μηδενική ανοχή σε οτιδήποτε μεμπτό.

Και με όλα αυτά ως πυξίδα θα συνεχίσουμε αταλάντευτα την πορεία μας στον χρόνο.

Συναγωνιστές και συναγωνίστριες,

Απόψε θέλω να κλείσω τιμώντας ιδιαίτερα τους χιλιάδες αγνούς και ταπεινούς Συναγερμικούς. Όχι μόνο όσους ανεβαίνουν στα βήματα. Όχι μόνο όσους φαίνονται στα μέσα ενημέρωσης. Αλλά εκείνους που κρατούν ζωντανή την παράταξη κάθε μέρα.

Τους ανθρώπους στα σωματεία μας, στις γειτονιές, στις ενορίες και στα χωριά μας.

Τις τοπικές, επαρχιακές και κλαδικές μας οργανώσεις.

Τα μέλη, τους φίλους και τους εθελοντές μας.

Τους δημάρχους, τους κοινοτάρχες, τους δημοτικούς συμβούλους, τους σχολικούς εφόρους, τους ανθρώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους επαγγελματίες, τους επιστήμονες, τους μικρομεσαίους, τους ανθρώπους της παραγωγής και της δημιουργίας.

Τις γυναικείες, επαγγελματικές, κοινωνικές και συνδεδεμένες μας οργανώσεις.

Τη νεολαία μας, το φοιτητικό μας κίνημα, τους νέους ανθρώπους που μπαίνουν σήμερα στον δημόσιο βίο.

Τους ομογενείς και τη διασπορά μας.

Τους αιρετούς, τα στελέχη και τους αξιωματούχους της Παράταξης σε κάθε επίπεδο.

Τα στελέχη στο Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου και στις ομάδες παραγωγής πολιτικής.

Και πάνω απ’ όλα, όλους εκείνους που εργάζονται αθόρυβα, χωρίς απαίτηση για ανταλλάγματα, με πίστη, επιμονή και αγάπη για τον Δημοκρατικό Συναγερμό και την Κύπρο.

Τιμώ και όλους και όλες που μας παρακολουθούν και μας στηρίζουν, παρά τα λάθη και τις αδυναμίες μας. Γιατί βλέπουν τη μεγάλη εικόνα. Γιατί κατανοούν ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι ασφάλεια. Είναι εγγύηση σταθερότητας. Είναι κινητήρια δύναμη σωστής οικονομικής και αναπτυξιακής πορείας.

Φίλες και φίλοι,

Πενήντα χρόνια μετά, ο Δημοκρατικός Συναγερμός βρίσκεται ξανά μπροστά σε μια μεγάλη αποστολή.

Να κρατήσει την Κύπρο στον δρόμο της σταθερότητας.

Να δώσει έκφραση στους πολίτες που πιστεύουν στη λογική και τη μετριοπάθεια.

Να ενώσει όλους τους πολίτες που δεν συμβιβάζονται με τη μιζέρια όποια και να είναι η αφετηρία τους.

Κρατούμε απόψε τους «ευγενέστερους οραματισμούς για το μέλλον». Όχι ως σύνθημα αλλά ως καθήκον.

Με ευγνωμοσύνη για όσους προηγήθηκαν.

Με σεβασμό για όσους αγωνίζονται σήμερα.

Με σκέψη στα παιδιά που έρχονται.

Απόψε δεν κλείνουμε έναν κύκλο. Ανοίγουμε τον επόμενο.

Χρόνια πολλά στον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Χρόνια πολλά στην Παράταξή μας.

Για τον Δημοκρατικό Συναγερμό των επόμενων πενήντα χρόνων.

Για την Κύπρο που αξίζουμε και μπορούμε να κτίσουμε.

Για την ελευθερία, τη δημοκρατία, την πρόοδο και το μέλλον των παιδιών μας.

Μαζί κρατούμε ζωντανές τις αρχές μας.

Μαζί δίνουμε ξανά προοπτική στην πατρίδα μας.

Μαζί πάμε την Κύπρο μπροστά.