Από τις 7 Ιουλίου 2026 και έπειτα, κάθε νέο όχημα που θα ταξινομείται για πρώτη φορά σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά ένα νέο σύστημα ασφάλειας που έχει ως σκοπό να μειώσει τα τροχαία ατυχήματα.

Το Emergency Stop Signal (ESS), δηλαδή το σύστημα προειδοποίησης απότομης πέδησης, ενεργοποιείται σε περιπτώσεις απότομου και έντονου φρεναρίσματος και προειδοποιεί έγκαιρα τους οδηγούς που ακολουθούν.

Η υποχρεωτική τοποθέτησή του στα νέα μοντέλα από τις 7 Ιουλίου 2026 περιλαμβάνεται στον Κανονισμό 2019/2144, ο οποίος αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Στόχος του εν λόγω μέτρου είναι η μείωση των οπίσθιων συγκρούσεων, οι οποίες εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στα συχνότερα τροχαία ατυχήματα στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Ωστόσο δεν πρόκειται για μία νέα τεχνολογία, απλά από δω και στο εξής θα είναι υποχρεωτική η τοποθέτησή της σε όλα τα νέα οχήματα που ταξινομούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η λογική της λειτουργίας του ESS είναι απλή. Κατά τη διάρκεια μιας φυσιολογικής επιβράδυνσης, τα πίσω φώτα φρένων θα συνεχίσουν να ανάβουν σταθερά, όπως συμβαίνει σε κάθε όχημα. Όταν όμως ο οδηγός πραγματοποιήσει ένα πολύ δυνατό ή απότομο φρενάρισμα, το σύστημα θα ενημερώνει τους οδηγούς που ακολουθούν με έναν σαφώς πιο διακριτό τρόπο.

Συγκεκριμένα, το ESS ενεργοποιείται αυτόματα όταν το όχημα κινείται με ταχύτητα άνω των 50 χλμ./ώρα και καταγράφεται επιβράδυνση μεγαλύτερη από 6 m/s². Η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου επεξεργάζεται σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από το σύστημα ABS, την πίεση που ασκείται στο πεντάλ του φρένου και την ταχύτητα του οχήματος, δίνοντας εντολή στα πίσω φώτα πέδησης να αναβοσβήνουν γρήγορα.

Εξάλλου έρευνες έχουν δείξει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντιλαμβάνεται πολύ ταχύτερα ένα φως που αναβοσβήνει σε σχέση με ένα σταθερό φωτεινό σήμα. Δεν πρόκειται για θέμα μεγαλύτερης φωτεινότητας, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο το οπτικό μας σύστημα αντιδρά στις μεταβολές του φωτός.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ερευνητών, αυτό μπορεί να μειώσει την απαιτούμενη απόσταση ακινητοποίησης κατά περίπου 4,5 μέτρα. Σε ταχύτητες αυτοκινητοδρόμου, τα λίγα αυτά μέτρα μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικά, συμβάλλοντας στην αποφυγή ενός ατυχήματος.

Σημειώνουμε, τέλος, ότι οι ιδιοκτήτες παλαιότερων οχημάτων δεν θα είναι υποχρεωμένοι να προβούν σε μετατροπές στα οχήματά τους για την εγκατάσταση του συστήματος ESS, καθώς η υποχρεωτική ενσωμάτωση αφορά αποκλειστικά νέα μοντέλα που ταξινομούνται για πρώτη φορά από τις 7 Ιουλίου 2026 και έπειτα.

carandmotor.gr