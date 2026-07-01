Η Λ.Δ. του Κονγκό πάλεψε, αλλά ο Χάρι Κέιν είχε διαφορετική άποψη και η Αγγλία νίκησε με 2-1 με ανατροπή κλείνοντας θέση στους 16 του Μουντιάλ 2026. Οι Αφρικανοί είχαν δοκάρι στο 42′ με τον Βισά.

Αρχηγού παρόντος πάσα αρχή παυσάτω! Ο Χάρι Κέιν χτύπησε δύο φορές στο δεύτερο ημίχρονο, από ισάριθμες ασίστ του Γκόρντον, και υπέγραψε την ανατροπή της Αγγλίας που επικράτησε με 2-1 απέναντι στη Λ.Δ. του Κονγκό και πήρε το εισιτήριο για τους 16 του Μουντιάλ 2026.

Οι Αφρικανοί αιφνιδίασαν τα τρία λιοντάρια και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό με δεξί πλασέ στην κλειστή γωνία από τα αριστερά.

Η Αγγλία όμως κατάφερε να ισοφαρίσει στο 75′ με κεφαλιά-οβίδα του Χάρι Κέιν έπειτα από γλυκό σήκωμα του Γκόρντον.

Η τελευταία λέξη ανήκε στον Χάρι Κέιν, ο οποίος εξαπέλυσε έναν κεραυνό με το δεξί στο 86′, υπέγραψε την ανατροπή και έστειλε τα λιοντάρια στους 16.

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