Έντονη κριτική για την κυκλοφοριακή συμφόρηση που προκαλούν τα έργα στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού άσκησε ο αντιδήμαρχος Γερμασόγειας, Χρίστος Παπαμιχαήλ, κάνοντας λόγο για σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή μετακίνηση των πολιτών και μεγάλες καθυστερήσεις στις ώρες αιχμής.

Παράλληλα, πολίτες επικοινώνησαν με το philenews από νωρίς το πρωί, καταγγέλλοντας την ταλαιπωρία που βίωσαν μέχρι να φτάσουν στους χώρους εργασίας τους. Προβλήματα και καθυστερήσεις σημειώθηκαν και σε δρομολόγιο της ΕΜΕΛ (γραμμή 30) που εξυπηρετεί το παραλιακό μέτωπο.

Ο κ. Παπαμιχαήλ, σε δηλώσεις του στο philenews, ανέφερε ότι από την έναρξη των εργασιών τις τελευταίες ημέρες στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), παρατηρείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, η οποία επηρεάζει τόσο τους οδηγούς όσο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

«Για απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων, οι οδηγοί μπορεί να χρειάζονται έως και δύο ώρες τις πρωινές ώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ο Δήμος έχει δεχθεί σειρά παραπόνων από εκνευρισμένους οδηγούς, οι οποίοι, όπως είπε, δικαίως διαμαρτύρονται για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου από τον εργολάβο που έχει αναλάβει την υλοποίησή του μέσω των Δημοσίων Έργων.

Ο αντιδήμαρχος υπογράμμισε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα εκνευριστική και ότι απαιτείται ορθολογικός σχεδιασμός. Επισήμανε, παράλληλα, πως οι εργασίες ξεκινούν γύρω στις 07:00 το πρωί, ώρα κατά την οποία κορυφώνεται η μετακίνηση των πολιτών προς την εργασία τους, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται περαιτέρω το οδικό δίκτυο.

«Πώς γίνεται να κλείνει ολόκληρος ο παραλιακός δρόμος σε μια πόλη που καθημερινά αντιμετωπίζει οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα;», διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι «αγγίζουμε τα όρια τριτοκοσμικών καταστάσεων». Αναφερόμενος στις επιπτώσεις, έκανε λόγο για αλυσιδωτές συνέπειες, επισημαίνοντας ότι επηρεάζεται ακόμη και η λειτουργία υπηρεσιών όπως περιπολικά, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα, λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Ο αντιδήμαρχος υποστήριξε ότι ο τρόπος εκτέλεσης των έργων προκαλεί εύλογες αντιδράσεις και ότι έπρεπε να εξεταστεί η δυνατότητα εργασιών κατά τις νυχτερινές ώρες. «Δεν καταλαβαίνω γιατί οι εργασίες να μην γίνονται από τις 21:00 το βράδυ έως τις 05:00 το πρωί, όπως είχε εφαρμοστεί σε έργα ασφαλτόστρωσης του παραλιακού δρόμου στο παρελθόν», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη κι αν το νυχτερινό ωράριο συνεπάγεται αυξημένο κόστος, το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα από την απώλεια παραγωγικότητας είναι πολύ μεγαλύτερο.

«Η παραγωγικότητα της πόλης πλήττεται, καθώς ο κόσμος δεν μπορεί να μεταβεί στην εργασία του», σημείωσε, προσθέτοντας ότι εργαζόμενοι έχουν αναγκαστεί είτε να επιστρέψουν στο σπίτι τους είτε να εργαστούν εξ αποστάσεως λόγω της αδυναμίας μετακίνησης.

Κλείνοντας, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο διαχείρισης του έργου, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξε επικοινωνία με τα Δημόσια Έργα. «Δεν χρειάζεται να επικοινωνήσω για να μου πουν ότι πρόκειται για συμβόλαιο σε εξέλιξη. Το ζήτημα είναι να λειτουργούμε ως προμηθείς και όχι ως επιμηθείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.