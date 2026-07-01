Έχασε τη μάχη για τη ζωή η μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, σύμφωνα με ενημέρωση από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Η άτυχη γυναίκα έπεσε θύμα της εμπρηστικής επίθεσης που είχε στόχο στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Η 70χρονη γυναίκα είχε μεταφερθεί διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου, ενώ και ο πατέρας της κ. Νέστορα νοσηλευόταν με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα στην Πνευμονολογική Κλινική του ιδίου Νοσοκομείου.

Στο Ιπποκράτειο είχε βρεθεί νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος δήλωσε:

«Θεώρησα υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της ΝΔ να βρεθώ σήμερα στη Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας, τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μια άνανδρη δολοφονική επίθεση (…)

Θα ήθελα για ακόμη μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες, δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις διωκτικές αρχές.

Επανέλαβε δε τα εξής: «Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτή την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες, έτσι όπως πρέπει, σε μια ευνομούμενη πολιτεία».

Στην Αντιτρομοκρατική οι έρευνες

Τις έρευνες για τις επιθέσεις στα σπίτι στελεχών της ΝΔ έχει ήδη αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει τις έρευνες όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδης, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι οι αρχές, σύντομα θα φθάσουν στη σύλληψη των δραστών.

Η Αντιτρομοκρατική συγκεντρώνει στοιχεία για να φτάσει στα ίχνη των δραστών, ενώ αναζητεί βιντεοληπτικό υλικό που ενδεχομένως έχουν καταγράψει τις κινήσεις τους.

Το χρονικό των επιθέσεων

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε διάστημα περίπου μίας ώρας, μεταξύ 4.15 και 5.15 τα ξημερώματα. Στο στόχαστρο βρέθηκαν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Ν.Δ. Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Στο τελευταίο περιστατικό μάλιστα η φωτιά επεκτάθηκε σε πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν η κ. Νέστορα, οι γονείς της και ακόμη δύο πολίτες.

Π. Μαρινάκης: Δολοφονικές επιθέσεις

Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. «Όταν βάζεις γκαζάκια και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν», δήλωσε.

Παράλληλα, σημείωσε πως εκτός από τους φυσικούς αυτουργούς «υπάρχουν και εντός εισαγωγικών οι ηθικοί αυτουργοί. Χωρίς να το καταλαβαίνουν, χωρίς να είναι εν γνώσει τους έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να βλέπουμε τέτοια εγκληματικά φαινόμενα» σημείωσε.

Κ. Κυρανάκης: Ο κόσμος της Ν.Δ. δεν τρομοκρατείται – Αυτοί που διέπραξαν τις επιθέσεις είχαν σκοπό να σκοτώσουν

Το μήνυμα ότι «ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται» έστειλε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης. «Δεν πρόκειται για βανδαλισμούς. Δεν πρόκειται για “παρεμβάσεις”. Πρόκειται για κανονική τρομοκρατική επίθεση στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Ζήση Ιωακείμοβιτς, Σάββα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα και των οικογένειών τους. Και αυτοί που την διέπραξαν, είχαν σκοπό να σκοτώσουν» δήλωσε ο κ. Κυρανάκης.

Ο ίδιος ευχήθηκε «ολόψυχα οι τραυματίες να βγουν νικητές από αυτή τη δύσκολη μάχη που δίνουν», ενώ στηλίτευσε την στάση όσων «εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα, ίσες αποστάσεις ή με αφωνία. «Ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους όσοι, επί χρόνια, καλλιέργησαν μια κουλτούρα ανοχής απέναντι στην πολιτική βία» πρόσθεσε.

Αφρ. Νέστορα: Απάνθρωπο και τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα

Για «απάνθρωπο, τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα», κάνει λόγο η Αφροδίτη Νέστορα, αναφερόμενη στο τριπλό εμπρηστικό χτύπημα κατά στελεχών της Ν.Δ. τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Σε ανακοίνωσή της η κ. Νέστορα αναφέρει:

«Στις δύσκολες αυτές ώρες που περνάω εγώ και η οικογένειά μου σας ευχαριστώ για τη σκέψη και τη συμπαράστασή σας.

Το απάνθρωπο τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου, έχει φέρει την οικογένειά μου σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, για μένα τώρα προέχει μόνο η υγεία των γονέων μου.

Πολιτικά, όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται, προσωπικά δεν τους φοβάμαι, δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν.

Θα συνεχίσω όρθια για την ελεύθερη σκέψη και άποψη και τη δυνατότητά μας να την διατυπώνουμε, τις ιδέες μας, για την κοινωνία, για τη Θεσσαλονίκη».

Ζήσης Ιωακείμοβιτς: Δεν μας τρομοκρατούν, ούτε μας εκφοβίζουν

Για «θρασύδειλους τραμπούκους» που «δεν μας τρομοκρατούν, ούτε μας εκφοβίζουν» κάνει λόγο σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Ν.Δ. Νομού Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακείμοβιτς, η κατοικία του οποίου έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης. «Άλλη μια φορά που η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της στη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν στο στόχαστρο των γνωστών αγνώστων. Το αποτέλεσμα της σημερινής δολοφονικής επίθεσης είναι πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένοικοι μιας εκ των πολυκατοικιών που βρέθηκαν στο στόχαστρο. Το κακό νέο για τους θρασύδειλους τραμπούκους είναι ότι δεν μας τρομοκρατούν, ούτε μας εκφοβίζουν», τονίζει ο κ. Ιωακείμοβιτς και συνεχίζει: «Απεναντίας μας συσπειρώνουν, μας κάνουν πιο δυνατούς και πιο αποφασιστικούς στον αγώνα που δίνουμε με μπροστάρη τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την Ελλάδα του 2030. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουν να μας βρίσκουν απέναντι τους».

Δηλώσεις καταδίκης υπήρξαν και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

naftemporiki.gr