Επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Πέντε τραυματίες εκ των οποίων μία γυναίκα διασωληνωμένη καθώς και εκτεταμένες καταστροφές, άφησαν πίσω τους οι τρεις συντονισμένες εμπρηστικές επιθέσεις.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και η μητέρα της τελευταίας, η οποία υπέστη σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε στις 04:18 στην Πυλαία. Άγνωστοι τοποθέτησαν και πυροδότησαν γκαζάκι, χωρίς να προκληθούν υλικές ζημιές. Στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας διαμένει ζευγάρι αστυνομικών, ενώ ιδιοκτήτης διαμερισμάτων είναι ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο οποίος είχε κατοικήσει στο συγκεκριμένο ακίνητο στο παρελθόν.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 04:23, σημειώθηκε δεύτερη επίθεση στην Τούμπα. Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε γκαζάκι που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας, στον τρίτο όροφο της οποίας διαμένει ο πρώην βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββας Αναστασιάδης. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ράγισμα σε υαλοπίνακα της εισόδου και αποχρωματισμοί, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Η τρίτη επίθεση σημειώθηκε στις 04:35 στη Χαριλάου. Πιθανότατα από γκαζάκι εκδηλώθηκε φωτιά, η οποία επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα. Το ένα από τα αυτοκίνητα ανήκει στην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Θεσσαλονίκης, Αφροδίτη Νέστορα. Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στα δύο οχήματα και μικρότερες στα δίκυκλα.

Από το περιστατικό στη Χαριλάου συνολικά πέντε άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αφροδίτη Νέστορα και η μητέρα της υπέστησαν εγκαύματα, καθώς επιχείρησαν να σβήσουν τη φωτιά, ενώ ακόμη τρία άτομα, πιθανότατα ένοικοι της πολυκατοικίας, διακομίστηκαν με αναπνευστικά προβλήματα λόγω των καπνών.

Η Αστυνομία εξετάζει τα τρία περιστατικά, τα οποία σημειώθηκαν μέσα σε λιγότερο από 20 λεπτά, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για συντονισμένες εμπρηστικές επιθέσεις με κοινό σχεδιασμό.

protothema.gr