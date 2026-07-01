Εντείνεται η κόντρα μεταξύ Τουρκία και Ισραήλ, η οποία εκφράζεται και από δηλώσεις των ηγετών των δύο χωρών. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμίν Νετανιάχου, απάντησε με σκληρή γλώσσα στις ολοένα και πιο επιθετικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά του Ισραήλ.

Παράλληλα, έστειλε νέο μήνυμα ότι η στρατηγική του απέναντι στο Ιράν και τους συμμάχους του θα συνεχιστεί χωρίς χρονικό περιορισμό.

Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό Channel 14, ο Νετανιάχου κάλεσε τον Ερντογάν να «ηρεμήσει», υποστηρίζοντας ότι η στάση της Άγκυρας συνδέεται με την αποδυνάμωση της επιρροής της Τεχεράνης στην περιοχή.

«Αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία είναι αποτέλεσμα της αποδυνάμωσης της ισχύος του Ιράν. Το Ιράν εκπροσωπεί τον ακραίο σιιτικό άξονα, ενώ η Τουρκία τον άξονα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, ένα εξίσου ακραίο κίνημα», ανέφερε.

ERDOGAN, CALM DOWN: NETANYAHU SAYS ISRAEL ISN’T THE OTTOMAN EMPIRE 🇮🇱



Prime Minister Benjamin Netanyahu had a message for Turkey’s Recep Tayyip Erdogan: “It would be wise for him to calm down.”



As Erdogan escalates anti-Israel rhetoric, Netanyahu reminded him that “the 400… pic.twitter.com/cWRXH3EwLH June 30, 2026

Απαντώντας στις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου περί Ιερουσαλήμ και Ισραήλ, σημείωσε:

«Αυτά που λέει ο Ερντογάν, ότι θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ και να κυβερνήσει ξανά την Ιερουσαλήμ, δείχνουν ότι έχει ξεχάσει πως τα 400 χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχουν τελειώσει. Σήμερα υπάρχει εδώ ένα ισχυρό κράτος που λέγεται Ισραήλ. Υπάρχουν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, υπάρχει ο λαός του Ισραήλ και υπάρχει η κυβέρνηση του Ισραήλ. Θα ήταν σοφό να ηρεμήσει».

Παράλληλα, διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να ανεχθεί απειλές κατά της ύπαρξής του.

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει την ύπαρξή μας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει την ασφάλειά μας. Και νομίζω ότι έχουμε ήδη αποδείξει τι είμαστε ικανοί να κάνουμε», τόνισε.

Νετανιάχου: «Η επιδίωξη της ολοκληρωτικής νίκης απέναντι στο Ιράν δεν τελειώνει ποτέ»

Το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης επικεντρώθηκε στο Ιράν, με τον Νετανιάχου να επαναλαμβάνει ότι η επιδίωξη της «ολοκληρωτικής νίκης» απέναντι στην Τεχεράνη και τους συμμάχους της παραμένει βασικός στόχος της κυβέρνησής του.

Ερωτηθείς αν εξακολουθεί να ισχύει η δέσμευσή του για «ολοκληρωτική νίκη», απάντησε:

«Δεν τελειώνει ποτέ. Αν θέλεις να ζήσεις στη Μέση Ανατολή ή γενικότερα στον κόσμο, πρέπει να είσαι πολύ ισχυρός. Και εμείς είμαστε πολύ ισχυροί. Το Ισραήλ είναι ισχυρότερο από ποτέ. Έχουμε απομακρύνει απειλές και έχουμε αποδυναμώσει σημαντικά τους αντιπάλους μας. Έχουμε ακόμη δουλειά να κάνουμε. Θα φροντίσουμε ό,τι έχει απομείνει από τον ιρανικό άξονα».

Netanyahu:



Let me tell you something: The war is never over.



Do you want to live? In the Middle East, and in the world, you must be very strong.



We are very strong. Israel is stronger than ever. pic.twitter.com/VsSAtWxrzG — Clash Report (@clashreport) June 30, 2026

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι τα τελευταία χρόνια το Ισραήλ έχει καταφέρει σημαντικά πλήγματα κατά της Χαμάς, της Χεζμπολάχ και του Ιράν, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί.

«Όσο είμαι πρωθυπουργός, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά»

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής αναμέτρησης με την Τεχεράνη, ο Νετανιάχου δεν απέκλεισε κανένα σενάριο.

Στην ερώτηση αν θα υπάρξει νέα σύγκρουση με το Ιράν, απάντησε λακωνικά: «Αν χρειαστεί».

Επανέλαβε, μάλιστα, μία από τις πάγιες δεσμεύσεις του:

«Όσο είμαι πρωθυπουργός, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

«Καθώς μία δύναμη υποχωρεί, μία άλλη ανεβαίνει»

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε και στις επαφές του με την Αίγυπτο σχετικά με τη στρατιωτική παρουσία στο Σινά, σημειώνοντας ότι έχει ήδη μεταφέρει τις ισραηλινές θέσεις στο Κάιρο.

«Είχα συζητήσεις με τους Αιγύπτιους και τους είπα τι περιμένω να γίνει. Ένα μέρος αυτών ήδη υλοποιείται. Πρόκειται απλώς για την τήρηση των συμφωνιών μεταξύ μας», δήλωσε.

Καταλήγοντας, επανέλαβε ότι το Ισραήλ πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει τη θέση του στη Μέση Ανατολή.

iefimerida.gr



