Ανησυχία για την παραλία Lady’s Mile εκφράζουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις BirdLife Cyprus και Terra Cypria, ζητώντας από τις Βρετανικές Βάσεις όπως προβούν σε ελέγχους σε επιχειρήσεις και εφαρμόσουν τη νομοθεσία.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Το BirdLife Cyprus και το Terra Cypria εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την κατάσταση που παρατηρείται και φέτος στο Lady’s Mile, και ζητούν από τη Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων να διευκρινίσει δημόσια με ποιον τρόπο διασφαλίζεται η εφαρμογή της νομοθεσίας, των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων και των όρων που διέπουν τη λειτουργία επιχειρήσεων στην περιοχή.

Το Lady’s Mile αποτελεί μέρος του ευρύτερου συμπλέγματος υγροτόπων Ακρωτηρίου και αποτελεί προστατευόμενη περιοχή υψηλής οικολογικής σημασίας. Η περίοδος αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς συμπίπτει με την αναπαραγωγική περίοδο θαλάσσιων χελωνών και ειδών πουλιών που χρησιμοποιούν τα παράκτια και υγροτοπικά ενδιαιτήματα της περιοχής.

Από την αρχή της καλοκαιρινής σεζόν έχουν καταγραφεί δραστηριότητες που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα ως προς τη συμβατότητά τους με το καθεστώς προστασίας της περιοχής και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων. Αυτές περιλαμβάνουν τη διοργάνωση νυχτερινών εκδηλώσεων (πάρτυ), την αυξημένη χρήση της παραλίας κατά τις βραδινές ώρες, την παρουσία έντονου φωτισμού (προβολείς) και θορύβου, την παραμονή εκτεταμένων και βαριάς μορφής υποδομών στην παραλία, όπως τα κρεβατάκια τα οποία βάσει νομοθεσίας πρέπει να απομακρύνονται μετά τις 7μμ και μέχρι τις 7πμ., καθώς και θαλάσσιων σπορ και πλωτών υποδομών.

Η κατάσταση στην περιοχή φαίνεται να επιδεινώνεται σταδιακά τα τελευταία πέντε χρόνια, τόσο ως προς την ένταση όσο και ως προς τη συχνότητα δραστηριοτήτων που υπερβαίνουν την προκαθορισμένη χρήση της παραλίας σύμφωνα με τη περιβαλλοντική νομοθεσία που διέπει την προστατευόμενη περιοχή. Σημειώνεται ότι στο παρελθόν συγκεκριμένες εκδηλώσεις δεν προχώρησαν, καθώς δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές εγκρίσεις. Η προηγούμενη αυτή πρακτική δείχνει ότι οι σχετικές διαδικασίες τόσο αδειοδότησης όσο και ελέγχου υπάρχουν και μπορούν να εφαρμοστούν, όταν υπάρχει η αναγκαία διοικητική βούληση.

Οι ανησυχίες αυτές έχουν τεθεί γραπτώς και κατ’ επανάληψη προς τη Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων. Στις επιστολές μας ζητήσαμε ενημέρωση για το πλαίσιο παρακολούθησης και ελέγχου που εφαρμόζεται, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται όταν εντοπίζεται μη συμμόρφωση. Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί ουσιαστική απάντηση στα συγκεκριμένα ερωτήματα.

Η Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων, ως αρμόδια αρχή για την περιοχή, οφείλει να διαθέτει ενεργό, σαφές και αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης, πρόληψης και επιβολής, ιδιαίτερα σε μια προστατευόμενη περιοχή και κυρίως κατά τη διάρκεια κρίσιμης περιόδου για την άγρια ζωή. Επιπλέον, οι μουσικές και άλλες εκδηλώσεις που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών κατά τις βραδινές ώρες στην περιοχή του Lady’s Mile διαφημίζονται εκ των προτέρων και προβάλλονται δημόσια, γεγονός που καθιστά την ύπαρξη και την έκτασή τους γνωστή και εύκολα διαπιστώσιμη από τις αρμόδιες αρχές.

Ζητούμε, συγκεκριμένα, να διευκρινιστεί:

• πώς ελέγχεται η συμμόρφωση με τους όρους των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων και τις σχετικές περιβαλλοντικές υποχρεώσεις,

• εάν δραστηριότητες όπως οργανωμένες εκδηλώσεις, πάρτι, γάμοι ή πρόσθετες εγκαταστάσεις είναι αδειοδοτημένες και αν ναι, βάσει ποιας διαδικασίας αξιολόγησης,

• ποιες ενέργειες έχουν γίνει για την αντιμετώπιση πιθανών παραβάσεων

• ποια μέτρα θα ληφθούν άμεσα για την εφαρμογή της νομοθεσίας και τη μείωση της όχλησης/πίεσης κατά την αναπαραγωγική περίοδο.

Η εφαρμογή της νομοθεσίας σε προστατευόμενες περιοχές πρέπει να είναι συνεπής, διαφανής, αμερόληπτη και ορατή και χωρίς εκπτώσεις, μέσω της υιοθέτησης μηδενικής ανοχής για να είναι αποτελεσματική. Όταν δραστηριότητες με σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα συνεχίζονται χωρίς σαφή ενημέρωση για τον έλεγχο και την επιβολή των όρων που τις διέπουν, δημιουργείται κενό εμπιστοσύνης στη διαχείριση της περιοχής.

Παρότι αναγνωρίζεται η πρόκληση που συνεπάγεται η συνύπαρξη δραστηριοτήτων παραλιακής αναψυχής με την ανάγκη προστασίας της φύσης στο Lady’s Mile, η προτεραιότητα σε μια προστατευόμενη περιοχή πρέπει να είναι σαφής. Η διατήρηση της οικολογικής ακεραιότητας της περιοχής αποτελεί υποχρέωση που απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία και από το ίδιο το καθεστώς προστασίας της.

Το BirdLife Cyprus και το Terra Cypria καλούν τη Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικούς ελέγχους, πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας και επιβολή εκεί και όπου διαπιστώνεται μη συμμόρφωση και, να ενημερώσει δημόσια για τις ενέργειες που έχουν ληφθεί.

Επίσης, καλούμε τον Δήμο Λεμεσού και τον Δήμο Κουρίου να μας ενημερώσουν πως εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα σχέδια παραλίας.