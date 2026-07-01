Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε έσοδα ύψους 1,2 δισ. δολαρίων από κρυπτονομίσματα το 2025, σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίστηκαν σε στοιχεία τα οποία δημοσιοποίησε η αμερικανική Υπηρεσία Κυβερνητικής Δεοντολογίας (OGE).

Τα έγγραφα, έκτασης 927 σελίδων, καταγράφουν έσοδα σχεδόν 550 εκατ. δολαρίων από τους δεσμούς του με την εταιρεία κρυπτονομισμάτων World Liberty Financial (WLF), καθώς και άλλα 635 εκατ. δολάρια από συμφωνία που αφορά το κρυπτονόμισμα $TRUMP.

Η νομοθεσία των ΗΠΑ υποχρεώνει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο να υποβάλλουν κάθε χρόνο δήλωση με τα εισοδήματα και τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Η World Liberty Financial ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 από τους γιους του Ντόναλντ Τραμπ και τον γιο του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ. Η εταιρεία δημιούργησε το δικό της κρυπτονόμισμα, το WLFI, με τις αρχικές πωλήσεις να φθάνουν, σύμφωνα με τα στοιχεία, τα 550 εκατ. δολάρια.

Ωστόσο, η αξία του WLFI έχει υποχωρήσει σημαντικά μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσής του τον Σεπτέμβριο του 2025, από τα 46 σεντς στα περίπου 6 σεντς του δολαρίου.

Η δραστηριότητα του Τραμπ στα ψηφιακά νομίσματα συνέβαλε στη σημαντική αύξηση της προσωπικής του περιουσίας, η οποία, σύμφωνα με το Forbes, ανήλθε από 2,3 δισ. δολάρια το 2024 σε 6,5 δισ. δολάρια το 2026.

Ο Τραμπ και οι τρεις γιοι του απέκτησαν επίσης, μέσω της χρηματομεσιτικής εταιρείας DT Marks DeFi, επιπλέον 22,5 δισ. WLFI. Η αξία τους υπολογίζεται πλέον σε περίπου 1,3 δισ. δολάρια.

Τον Απρίλιο του 2025, η WLF άρχισε να διαθέτει εμπορικά το σταθερό κρυπτονόμισμά της, έναν ψηφιακό πόρο συνδεδεμένο με το δολάριο, με στόχο τη διατήρηση σταθερής αξίας.

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιλαμβάνει επίσης έσοδα από το $TRUMP, το οποίο κυκλοφόρησε λίγες ώρες πριν από την ορκωμοσία του Τραμπ, τον Ιανουάριο του 2025.

Η δραστηριότητα του Αμερικανού προέδρου στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων έχει προκαλέσει επικρίσεις για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, καθώς η κυβέρνησή του έχει λάβει μέτρα απορρύθμισης του τομέα μετά την επιστροφή του στην εξουσία.

Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τις κατηγορίες. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της προεδρίας, Άνα Κέλι, δήλωσε ότι ούτε ο πρόεδρος ούτε η οικογένειά του βρέθηκαν ή θα βρεθούν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων.

Υποστήριξε ακόμη ότι ο Τραμπ μετέτρεψε τις ΗΠΑ σε παγκόσμιο κέντρο κρυπτονομισμάτων, προσθέτοντας πως οι αποφάσεις της κυβέρνησης έχουν στόχο την εξυπηρέτηση του αμερικανικού δημοσίου συμφέροντος.

Πέρα από τα ψηφιακά νομίσματα, η δήλωση περιλαμβάνει έσοδα από επενδύσεις σε εταιρείες του κλάδου, μεταξύ των οποίων η Coinbase, καθώς και από προϊόντα με το εμπορικό σήμα Τραμπ, όπως ενδύματα, αυτοκόλλητα και Βίβλους.

Στα έγγραφα καταγράφονται και έσοδα της πρώτης κυρίας Μελάνια Τραμπ, μεταξύ των οποίων 10 εκατ. δολάρια για ντοκιμαντέρ της Amazon και περισσότερα από 500.000 δολάρια από τις πωλήσεις του βιβλίου της.

Η περιουσία του Ντόναλντ Τραμπ διαχειρίζεται καταπίστευμα υπό τον έλεγχο του μεγαλύτερου γιου του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Το καταπίστευμα μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή, γεγονός που σημαίνει ότι ο πρόεδρος θα μπορούσε να ανακτήσει τον άμεσο έλεγχο της περιουσίας του μετά το τέλος της δεύτερης θητείας του, το 2029.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε επίσης αυξημένα έσοδα, μεταξύ άλλων από τα δικαιώματα πωλήσεων του βιβλίου του Hillbilly Elegy, που εκδόθηκε το 2016.

Capital.gr