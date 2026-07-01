Σε νέα εποχή εισήλθε από τα μεσάνυχτα η κυπριακή τηλεόραση, καθώς τα ιδιωτικά κανάλια θα εκπέμπουν μέσω της τεχνολογίας DVB-T2. Αυτό που ξενίζει είναι το γεγονός ότι αυτή η αλλαγή γίνεται κάπως καθυστερημένα στην Κύπρο, τη στιγμή που οι πλείστες ευρωπαϊκές χώρες εφάρμοσαν τη νέα τεχνολογία εδώ και χρόνια.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που έδωσε ο CEO της Hellas Sat, Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς, ο οποίος είπε ότι ακόμη και η Συρία και τα κατεχόμενα έχουν εκσυγχρονιστεί σε αυτόν τον τομέα. Πάντως, στην περίπτωση της Κύπρου φαίνεται πως ταιριάζει απόλυτα η φράση «Κάλλιο αργά παρά ποτέ».

Π.Α