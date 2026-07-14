Καταψηφίστηκαν από την πλειοψηφία της Βουλής, το τροποποιητικό νομοσχέδιο και οι σχετικοί κανονισμοί που θα εισήγαγαν φόρο υγειονομικής ταφής δημοτικών αποβλήτων.

Ουσιαστικά, οι κανονισμοί προέβλεπαν την επιβολή τέλους €10 ανά τόνο αποβλήτων που οδηγούνται σε χώρους υγειονομικής ταφής έως το τέλος του 2027, με σταδιακή αύξηση κατά €5 ανά τόνο ετησίως από το 2028 μέχρι το ανώτατο όριο των €70 ανά τόνο.

Σημειώνεται πως το θέμα εντασσόταν στην πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση και αποσκοπούσε στη μείωση του ποσοστού των δημοτικών αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής από περίπου 68% σήμερα στο 10% έως το 2035, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς στόχους. Παράλληλα, αποτελούσε ορόσημο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και προϋπόθεση για την εκταμίευση €23 εκατ. από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τοποθετήσεις βουλευτών

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και βουλευτής του ΕΛΑΜ, Λίνος Παπαγιάννης, ανέφερε ότι αρκετά πιεστικά τους δόθηκε το περιθώριο μόλις τριών συνεδριών για να εγκρίνουν ένα νέο τέλος. «Δεν πρόκειται να δώσουμε την έγκρισή μας σε αυτό τον νέο φόρο που θα τον αναλάβουν οι πολίτες χωρίς να υπάρχει καμία λογική συνέχεια για το πως θα βελτιωθεί τελικά το πρόβλημα», συμπλήρωσε.

Λαμβάνοντας το λόγο ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Γιάννης Λαούρης, είπε πως η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι διαπραγματεύσιμη, ωστόσο χαρακτήρισε το νομοσχέδιο πρόχειρο και ελλιπές. Διαφωνούμε με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος, τόνισε. Σημείωσε πως η εκτελεστική εξουσία για δεύτερη φορά μέσα σε δύο βδομάδες φέρνει ένα τόσο σοβαρό νομοθέτημα την ύστατη πιέζοντας για άμεση ψήφιση υπό καθεστώς του κατ’ επείγοντος. Η Άμεση Δημοκρατία καταψήφισε το νομοσχέδιο και κάλεσε την Κυβέρνηση να καταθέσει ένα ολοκληρωμένο πενταετές πλάνο.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης από το ΑΛΜΑ, μίλησε για «σκάνδαλο το οποίο πηγαίνει πίσω στο 2006 όταν κατακυρώθηκε η σύμβαση της Κόσιης μέσα από φωτογραφικούς όρους που οδήγησαν σε έναν συγκεκριμένο ανάδοχο. Ακολούθησαν οι σχεδιασμοί από τους υπουργούς Νεοκλή Συλικιώτη, Ελένη Μαύρου και Σωκράτη Χάσικο, οι οποίοι προέβλεπαν την κατασκευή μονάδων σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο. Αίφνης το Τμήμα Περιβάλλοντος αποφάσισε ότι δεν χρειαζόμαστε άλλες μονάδες. Ακυρώθηκαν τελικά οι μονάδες σε Λευκωσία και Πάφο και προωθήθηκε η μονάδα στη Λεμεσό. Το τέλος ταφής που ψηφίζουμε σήμερα, σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο ότι δεν έγιναν αυτές οι μονάδες λόγω της επιμονής του Τμήματος Περιβάλλοντος ότι είχε τον τρόπο να γίνεται διαλογή στην πηγή. Η κατάσταση στην Κόσιη είναι σκανδαλώδης. Η σύμβαση έληξε το 2020».

«Θα το καταψηφίσουμε γιατί πρώτα πρέπει να γίνουν οι υποδομές και μετά να έρθει η Κυβέρνηση ενώπιον μας για νέα φορολογία», κατέληξε.

Με τη σειρά του ο Χρύσανθος Σαββίδης από το ΔΗΚΟ, είπε πως «αν δεν ψηφίσουμε σήμερα θα χαθούν 23 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εμείς θα στηρίξουμε αυτό το νομοσχέδιο για να δώσουμε την προοπτική. Από την άλλη έχουμε γράψει το εν λόγω θέμα στην Επιτροπή Ελέγχου έτσι ώστε να ασκούμε πίεση για υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού».

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, τόνισε πως δεν υπάρχουν υποδομές και ευθύνη έχουν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Κλείνοντας ανέφερε πως «την περασμένη βδομάδα ο Πρόεδρος μας χαρακτήρισε αντιευρωπαιστές. Δεν είμαστε αντιευρωπαιστές επειδή διαφωνούμε με την Κυβέρνηση του. Αντίθετα εκείνος και η Κυβέρνησή του υποτιμά την ίδια την Ευρώπη όταν την χρησιμοποιούν ως άλλοθι για κάθε νέο χαράτσι που επιθυμούν να επιβάλουν στους πολίτες».

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ανδρέας Κωνσταντίνου, ανέφερε πως η Επιτροπή Περιβάλλοντος καθυστερημένα και με περιορισμένο χρόνο κλήθηκε να αποφασίσει εάν θα υπερψηφίσει την εν λόγω επιβολή φορολογίας. «Μας ανέφεραν ότι αυτή η φορολογία θα επιστρέφεται πίσω στις τοπικές αρχές. Λέμε ότι αν τα επιπλέον χρήματα που χρεωθούν δεν τα δούμε στον προϋπολογισμό του 2027 ως αύξηση της κρατικής χορηγίας θα φέρουμε εμείς νέα πρόταση νόμου προς κατάργηση αυτής. Με αυτή την προϋπόθεση και ως θέση αρχής που αφορά τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης ο ΔΗΣΥ υπερψηφίζει το νομοσχέδιο», πρόσθεσε.

Το νομοσχέδιο και οι κανονισμοί απορρίφθηκαν με 27 ψήφους εναντίον και 17 υπέρ. Υπέρ τάχθηκαν μόνο ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ, ενώ εναντίον τα υπόλοιπα κόμματα ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, Άμεση Δημοκρατία και ΆΛΜΑ.

Υπουργείο Γεωργίας: Η απόφαση καθιστά αδύνατη την εκταμίευση €23 εκατ.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος καταγράφει ως ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη την καταψήφιση από τη Βουλή της μεταρρύθμισης για το τέλος υγειονομικής ταφής, η οποία είχε ενταχθεί το 2021 από την προηγούμενη κυβέρνηση ως ορόσημο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σε ανακοίνωσή του, αναφέρει πως η απόφαση καθιστά αδύνατη την εκταμίευση €23 εκατ. ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για έργα διαλογής στην πηγή και εκσυγχρονισμού της διαχείρισης αποβλήτων από τις Τοπικές Αρχές. Με την εθνική συγχρηματοδότηση, οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι θα ανέρχονταν περίπου στα €48 εκατ.

«Η παρούσα Κυβέρνηση παρέλαβε έναν τομέα με συσσωρευμένα προβλήματα, σοβαρές ελλείψεις υποδομών και συγκεκριμένες ευρωπαϊκές δεσμεύσεις. Ανέλαβε την ευθύνη και, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις των Τοπικών Αρχών, πέτυχε τη μείωση του τέλους από €35 σε €10 ανά τόνο, δηλαδή σε λιγότερο από €1 τον μήνα ανά νοικοκυριό, καθώς και τη μετάθεση της εφαρμογής του στο απώτατο δυνατό χρονικό σημείο. Παράλληλα, εξασφάλισε πρόσθετη χρηματοδότηση για τους Δήμους. Σχεδιασμός υπάρχει, είναι συγκεκριμένος, έχει παρουσιαστεί στη Βουλή και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με τη συνδρομή εξειδικευμένων συμβούλων, περιλαμβανομένων των JASPERS. Εντός του 2027 προβλέπεται η ανάληψη της διαχείρισης της ΟΕΔΑ Πεντακώμου από νέο ανάδοχο. Όσοι αναζητούν προφάσεις δεν μπορούν να επικαλούνται απουσία σχεδιασμού, ο οποίος δεν υπήρχε πριν από την παρούσα διακυβέρνηση», προστίθεται.

Η σημερινή καταψήφιση, συνεχίζει το Υπουργείο, «δεν ακυρώνει τον κυβερνητικό σχεδιασμό. Αφαιρεί από τις Τοπικές Αρχές πόρους που οι ίδιες ζήτησαν, περιορίζει τα εργαλεία για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης αποβλήτων και μεταθέτει για ακόμη μία φορά το κόστος της αδράνειας στην κοινωνία και στο περιβάλλον».

«Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του σχεδιασμού της. Όσοι επέλεξαν να καταψηφίσουν τη μεταρρύθμιση οφείλουν πλέον να εξηγήσουν στις Τοπικές Αρχές και στους πολίτες γιατί στέρησαν από τη χώρα €23 εκατ. ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και συνολικούς διαθέσιμους πόρους ύψους περίπου €48 εκατ.», τονίζει καταληκτικά.