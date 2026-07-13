Την έντονη αντίθεσή τους στην προτεινόμενη επιβολή νέου τέλους υγειονομικής ταφής δημοτικών αποβλήτων εκφράζουν η ΟΗΟ-ΣΕΚ και η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, προειδοποιώντας ότι η πρόσθετη επιβάρυνση αναμένεται να μετακυλιστεί στους πολίτες μέσω αυξημένων δημοτικών τελών.

Σε επιστολή τους προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, οι δύο συντεχνίες αναφέρουν ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί προβλέπουν τέλος €10 ανά τόνο αποβλήτων έως το τέλος του 2027, το οποίο από την 1η Ιανουαρίου 2028 θα αυξάνεται κατά €5 ετησίως, μέχρι να φθάσει τα €70 ανά τόνο.

Η νέα χρέωση, σύμφωνα με τις συντεχνίες, θα προστεθεί στο υφιστάμενο κόστος, το οποίο ανέρχεται περίπου στα €40 ανά τόνο.

Όπως υποστηρίζουν, η εφαρμογή του μέτρου ενδέχεται να οδηγήσει σε νέες αυξήσεις δημοτικών τελών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολίτες είχαν λάβει διαβεβαιώσεις ότι η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα οδηγούσε σε αποτελεσματικότερες και οικονομικότερες υπηρεσίες.

Οι ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ σημειώνουν ότι οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης είχαν ήδη προχωρήσει πρόσφατα σε αυξήσεις τελών, με στόχο την εξισορρόπησή τους μεταξύ των διαμερισμάτων που συνενώθηκαν στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης.

Φόβοι για ιδιωτικοποιήσεις

Οι συντεχνίες προειδοποιούν ότι η αύξηση του κόστους μπορεί να δημιουργήσει την εσφαλμένη εντύπωση πως οφείλεται στη λειτουργία των νέων οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο μισθολογικό κόστος ή στην αναποτελεσματικότητα των υπηρεσιών.

Κατά την άποψή τους, μια τέτοια εξέλιξη ενδέχεται να ενισχύσει πιέσεις για ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών ή αγορά υπηρεσιών από τρίτους, επιλογές με τις οποίες διαφωνούν, καθώς θεωρούν ότι οδηγούν σε απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.

Τονίζουν παράλληλα ότι οι εργαζόμενοι δεν φέρουν ευθύνη για την αύξηση του κόστους διαχείρισης αποβλήτων. Αντιθέτως, αποδίδουν την κατάσταση στη διαχρονική αδυναμία του κράτους να δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές και να συμμορφωθεί εγκαίρως με τις ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές πολιτικές.

Ζητούν κρατική στήριξη

Οι δύο συντεχνίες υπογραμμίζουν ότι η εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών πρέπει να συνοδεύεται από ολοκληρωμένη και εφαρμόσιμη στρατηγική μετάβασης, με μέτρα πρόληψης, ανακύκλωσης και μείωσης των αποβλήτων.

Ζητούν επίσης επαρκή κρατική στήριξη προς τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επισημαίνοντας ότι δεν είναι δίκαιο το σύνολο του οικονομικού βάρους να μεταφέρεται στα νοικοκυριά.

Καλούν την Κυβέρνηση και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος να επανεξετάσουν το νομοσχέδιο, να αξιολογήσουν τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις του και να προχωρήσουν σε ουσιαστικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς πριν από την ψήφισή του.

Παράλληλα, ζητούν να εξεταστεί το ενδεχόμενο το κράτος να αναλάβει εξ ολοκλήρου την πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών απορριμμάτων

Οι συντεχνίες ζητούν ακόμη τον επανασχεδιασμό και την αναχρηματοδότηση των υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης απορριμμάτων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όπως αναφέρουν, οι υπηρεσίες αυτές έχουν παραμείνει χωρίς τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό, την ανανέωση υποδομών και στόλου απορριμματοφόρων, λόγω έλλειψης συνολικής στρατηγικής και επαρκούς χρηματοδότησης.

Στόχος, σύμφωνα με τις συντεχνίες, πρέπει να είναι η αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών στη βάση των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων για πράσινη διαχείριση των αποβλήτων, προς όφελος των δημοτών.

Οι εργαζόμενοι στον νέο θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καταλήγουν, θα συνεχίσουν να επιτελούν το έργο τους με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό, στηρίζοντας τόσο τον θεσμό όσο και την εξυπηρέτηση των πολιτών.