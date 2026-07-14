ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. Με βραδιά αφιερωμένη στην αυθεντική κυπριακή παράδοση ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος του 29ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η παραγωγή του Αρχείου Κυπριακής Μουσικής «Ζουρνάς και νταούλι της Κύπρου» έχει ως πρωταγωνιστές τους Κεμάλ Ντεβετζί (ζουρνάς) και Αζίζ Καχραμάν (νταούλι), δύο από τους τελευταίους εν ζωή παραδοσιακούς μουσικούς της Κύπρου που εξακολουθούν να γνωρίζουν και να ερμηνεύουν το παλαιό κυπριακό ρεπερτόριο των δύο αυτών οργάνων, 22894531
ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Σατιρικό Θέατρο, Κάτω Σκηνή. Το Φεστιβάλ Σατιρικού Θεάτρου 2026 συνεχίζεται με την παράσταση «Φλατ Παπούτσια» σε κείμενο Γιώργου Παπακωνσταντίνου και καλλιτεχνική επιμέλεια Γ. Παπακωνσταντίνου και Μικαέλλας Κάσινου, η οποία ερμηνεύει. Ένα εξομολογητικό one-woman show σύγχρονης κυπριακής δημιουργίας, που συνδυάζει λόγο, μουσική και τραγούδι με χιούμορ, συγκίνηση και αφοπλιστική ειλικρίνεια. Η Κατερίνα, μια ηρωίδα της σύγχρονης καθημερινότητας, αφηγείται τη ζωή στα 30, ανάμεσα σε έρωτες, προσδοκίες, μικρές ήττες και αυτοσαρκασμό. Εισιτήρια: SoldOut Tickets και στο ταμείο του θεάτρου πριν από κάθε παράσταση.
- Λευκωσία, Studio Δημοτικού Θεάτρου. 8.30μ.μ. Ένα ολοκαίνουργιο θεατρικό έργο της Λένας Κιτσοπούλου, γραμμένο ειδικά για το Θέατρο Δέντρο, κάνει πρεμιέρα σήμερα στο Studio του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας. Οι «Βλαβερές συνέπειες του καπνού», σε σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρου, αντλούν την αφετηρία τους από το ομώνυμο μονόπρακτο του Άντον Τσέχωφ. Εισιτήρια: SoldOut Tickets 99520835 Επόμενες: 16, 17, 19, 21, 22, 23 και 26 Ιουλίου, 8.30μ.μ. 24/7 Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, 27/7 Λεμεσός, Παλιό Ξυδάδικο, Διάρκεια: 120’ (με διάλειμμα)
- Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 8.30μ.μ. Η καλοκαιρινή παραγωγή των θεάτρων ΑντίΛογος & Σόλο για Τρεις «Η Πλατεία», που υπογράφουν η Ελένη Αναστασίου και ο Άρης Κυπριανού, παρουσιάζεται στη Λεμεσό. Μια απολαυστική κωμωδία, γεμάτη γέλιο, σκέψη και τρυφερότητα. Παίζουν: Ζωή Κυπριανού, Χάρης Κκολός, Χριστίνα Χριστόφια, Ηλιάνα Κάκκουρα, Ραφαέλλα Καβάζη, Άρης Κυπριανού, Ανδριανή Νεοκλέους και ο μουσικός Σαής. Εισιτήρια: rialto.interticket και καταστήματα Stephanis, 99251331
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
- Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Ξένος» του Αλμπέρ Καμύ, σε σκηνοθεσία Φρανσουά Οζόν. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Μπενζαμέν Βουαζέν υποδύεται τον Μερσώ, πλαισιωμένος από τους Ρεμπέκα Μαρντέρ, Πιερ Λοτέν, Ντενί Λαβάν και Σουάν Αρλό. Διάρκεια: 122′. Επόμενη: 15 Ιουλίου 8.30μ.μ. 22675787 pantheon-theatre.com
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Νέος εκθεσιακός χώρος Φωτοδού (λεωφόρος Στασίνου 25Β). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας μελών της Φωτοδού. Μέχρι 14/7
- NiMAC (22797400). Ομαδική έκθεση με τίτλο «A slight indisposition». Μέχρι 26/7
- Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9
- Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 hambismuseum.cy
Λεμεσός
- Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση των καλλιτεχνών-μελών του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.), με τίτλο «Δυσλειτουργίες στη σύγχρονη τέχνη / σε εποχές συγκρούσεων». Μέχρι 26/7
- The Edit Gallery (25251710). «Unfolding Landscapes» της Αλεχάντρα Αταρές. Μέχρι 18/7
- 125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7
- Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8
- XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9
- Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8
Λάρνακα
- St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8
- Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8
- Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027
Πάφος
- Phsifida Art Gallery (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8
- Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Moana (σκηνοθεσία Thomas Kail με τους Catherine Lega’aia, Dwayne Johnson, Ron Clements), Tuner (σκηνοθεσία Daniel Roher με τους Leo Woodall, Dustin Hoffman, Alisen Richmond-Peck), Evil Dead Burn (σκηνοθεσία Sebastien Vanicek με τους Souherila Yasoub, Hunter Doohan, Luciane Buchanan) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.