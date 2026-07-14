Με αυτά τα οχήματα θα περιπολούν πλέον αστυνομικοί των Βρετανικών Βάσεων – Εξοπλίστηκαν και με ίδιο τύπο ελικοπτέρων με Εθνική Φρουρά (εικόνες) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ newsroom