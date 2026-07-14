Αφού προηγουμένως ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (ΚΟΑΕ) εμβολιάστηκε με επιπρόσθετες τροπολογίες βουλευτών, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε το απόγευμα της Τρίτης, σε έκτακτη συνεδρία, ομόφωνα το νομοσχέδιο για τη σύσταση και τη λειτουργία του ΚΟΑΕ.

Με τη νέα νομοθεσία θα ενισχυθεί η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των νεοφυών επιχειρήσεων και των αυτοεργοδοτουμένων σε χρηματοδότηση, καθώς και να καλυφθούν τα χρηματοδοτικά κενά που παρατηρούνται στην αγορά.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η τροπολογία του ΔΗΣΥ, του ΔΗΚΟ και του κινήματος ΆΛΜΑ, με την οποία θα καθορίζονται κριτήρια και προϋποθέσεις του μέγιστου συνολικού ποσού των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων που μπορεί να παραχωρεί ο Οργανισμός και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με κανονισμούς που θα εγκρίνονται από τη Βουλή.

Με την έγκριση του νομοσχεδίου ανοίγει ο δρόμος για τη Δημοκρατία να εκταμιεύσει κονδύλια μεταξύ €50 εκατ. με €69 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Κομματικές παρεμβάσεις

Πριν από την έγκριση του νομοσχεδίου υπήρξε μακρά συζήτηση στη Βουλή, με βουλευτές να εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους για τη μεγάλη καθυστέρηση από πλευράς της Κυβέρνησης να καταθέσει το νομοσχέδιο.

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδη, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της γιατί η Κυβέρνηση έβαλε τα δύο πόδια της Βουλής σε ένα παπούτσι για να ολοκληρώσει την εξέταση του νομοσχεδίου. «Πράξαμε το καθήκον μας, βάζοντας πάνω από όλα το συμφέρον του τόπου μας, μέσα σε στενά χρονικά διαστήματα» τόνισε. Όπως είπε, η διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην εξασφάλιση χρηματοδότησης είναι σημαντική για τη βιωσιμότητα τους. Είπε πως ο ΔΗΣΥ είχε μεγάλη επιφύλαξη για τον τρόπο προώθησης της συγκεκριμένης πρόνοιας για τη δημιουργία ημικρατικού οργανισμού στο Σχέδιο Ανάκαμψης. Σύμφωνα με τη βουλευτή του ΔΗΣΥ, είναι σημαντικό ότι το κεφάλαια του ΚΟΑΕ θα είναι €60 εκατ., τα οποία θα δοθούν μέχρι το 2030, προσθέτοντας πως περιλήφθηκαν ασφαλιστικές δικλείδες για να δίνονται τα χρήματα σε βιώσιμες επιχειρήσεις.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης, δήλωσε πως πρόκειται για ένα σημαντικό νομοσχέδιο. «Δυστυχώς, τη σοβαρότητα που έδειξε η Βουλή δεν την έδειξε η Κυβέρνηση, η οποία κατάθεσε μόλις στις 25 Ιουνίου το νομοσχέδιο» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Πασιουρτίδη, ο ΚΟΑΕ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στοχεύοντας στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σημείωσε πως περιλήφθηκαν ασφαλιστικές δικλείδες για το ΔΣ του Οργανισμού, προσθέτοντας πως η τροπολογία απαιτεί ο ΚΟΑΕ να υποβάλλει ετήσια έκθεση στη Βουλή, καθώς και τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα που συμμετείχαν στον Οργανισμό. Καταλήγοντας, είπε πως ο ΚΟΑΕ είναι πολύ καλός οργανισμός στη θεωρία και στο κείμενο, τονίζοντας πως για πρώτη φορά σε νομοθεσία εισάγεται πρόνοια πως οι κανονισμοί από την κατάθεσή τους θα δημοσιεύονται. «Θέλω να πιστεύω πως δεν θα γίνει νέα πρακτική της Κυβέρνησης η άμεση δημοσίευση των κανονισμών, σε περίπτωση που η Βουλή δεν τους εγκρίνει» κατάληξε.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Μάριος Πελεκάνος, δήλωσε, πως στην κυπριακή αγορά υπάρχει κενό σε σχέση με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν στη διάθεση τους οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Όπως είπε, είναι κατά του περιορισμού του ύψους του δανεισμού που θα παρέχει ο ΚΟΑΕ. Υπέδειξε, παράλληλα, πως περιλήφθηκαν ασφαλιστικές δικλείδες για τη λειτουργία του Οργανισμού, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει όλα τα εργαλεία.

Η βουλευτής του ΔΗΚΟ και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, δήλωσε πως μέσω του ΚΟΑΕ μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, προσθέτοντας πως το συγκεκριμένο μοντέλο λειτουργεί εδώ και χρόνια σε άλλες χώρες. Σύμφωνα με την κ. Ερωτοκρίτου, η ρευστότητα θα διοχετεύεται με υπευθυνότητα, επισημαίνοντας πως το νομοσχέδιο η Βουλή περιέλαβε πολλές ασφαλιστικές δικλείδες. «Έχουν εισαχθεί σύγχρονες και ουσιαστικές δικλείδες που δεν διασφαλίζονται με ποσοστά και οροφές, αλλά με τις σωστές διαδικασίες βάση των διεθνών πρακτικών» σημείωσε. Υπέδειξε, πως ήδη ο εκάστοτε υπουργός Οικονομικών έχει την εξουσία να δανείζεται για τη χώρα, επισημαίνοντας πως εισάγεται κάτι καινούργιο στο νομοσχέδιο.

Ο πρόεδρος του κινήματος ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης, δήλωσε πως το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο πρέπει να παραμείνει για τους αυτοτελώς εργαζόμενους και τις μικρές επιχειρήσεις.

Ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Γιάννης Λαούρης, δήλωσε πως η Κύπρος είναι η μοναδική χώρα στην ΕΕ που δεν έχει οργανισμό για στήριξη μικρών επιχειρήσεων. Όπως είπε, εάν δεν εγκριθεί το νομοσχέδιο το κράτος θα απωλέσει €50 εκατ. με €69 εκατ. Εξέφρασε τη διαφωνία του και τις επιφυλάξεις του για τη σύσταση του Οργανισμού ως ημικρατικού οργανισμού.